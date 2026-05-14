[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 5월 14일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 14일 투데이 ANDA 뉴스레터를 배달했다.
- 시진핑 대만 문제 강조와 삼성전자 노조 재협상 요청 기사가 실렸다.
- 1분기 나라살림 적자 39.6조로 6년래 최저 수준이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
14일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲시진핑 "대만 문제 가장 중요"...트럼프 "역사상 최고 미중관계" ▲삼성전자 노조, 사측 재협상·중노위 권고 요청에도 '버티기' ▲日정부, 중의원에 '다카이치 19∼20일 방한' 일정 전달 ▲李대통령 "금융은 준공공 사업…법정 이자 초과 대출은 무효" ▲1분기 나라살림 적자 39.6조…6년래 가장 낮은 수준 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.