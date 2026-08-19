李대통령, 김민석·정청래·송영길과 '원팀' 강조…"생사고락 함께한 동지"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 19일 김민석 대표와 만찬했다
- 정청래·송영길 의원, 한병도 원내대표도 동석했다
- 당정청은 화합·단결로 국정 성공을 다짐했다
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"대체불가 대한민국 원년" 강조
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 19일 김민석 더불어민주당 신임 당대표와 전당대회를 함께 치른 정청래·송영길 의원, 한병도 원내대표를 청와대로 초청해 만찬을 갖고 당의 화합과 단결을 다짐했다.
홍익표 청와대 정무수석은 이날 만찬 후 서면브리핑을 내고 "이 대통령은 당의 새로운 출발을 축하하고, 화합의 뜻을 나누기 위해 김 대표와 당대표 후보였던 정 의원과 송 의원, 그리고 한 원내대표와 만찬을 함께했다"며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 김 대표에게 축하를, 정 의원과 송 의원에게는 위로와 격려의 뜻을 전하며 "당대표 후보 세 사람 모두 생사고락을 함께한 동지이자 국민주권정부의 책임 있는 주역"이라고 강조했다.
김 대표는 "전당대회 과정에서의 일부 과한 표현에 대해 사과한다"며 "당의 단합과 국정운영의 뒷받침을 함께하자"고 제안했다.
정 의원은 "우리는 12·3 비상계엄 내란의 사선을 함께 넘은 동지이자 전우"라며 "이재명 정부와 운명 공동체로 반드시 총선, 대선 승리로 정권 재창출에 힘을 모아야 한다"고 말했다.
송 의원은 부동산 세제와 관련해 당·청 간의 조정이 필요하다고 강조했고, 정 의원과 오해를 풀고 전당대회 과정에서의 논란에 대해 유감을 표명했다.
이 대통령은 "당정청은 시대적 소명을 함께 짊어진 '운명 공동체'이자 '국정 동반자'"라며 "올해를 '대체불가 대한민국'의 원년으로 만들기 위해 함께 힘을 모아달라"고 당부했다.
홍 정무수석은 "참석자들은 '더 강한 원팀'으로 국민주권정부의 성공을 위해 최선을 다하자는 데 뜻을 모았다"며 "모든 국민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 내기 위해 각자의 자리에서 더욱 긴밀히 소통하고 협력해 나가기로 했다"고 전했다.
이날 만찬은 당대표 후보자들의 고향 대표 식재료로 만든 '육회'가 제공됐다. 김 대표의 고향인 서울 종로 육회와 정 의원의 고향인 충남 금산의 인삼, 송 의원의 고향인 전남 고흥의 유자를 활용했다.
청와대는 "전당대회가 끝났으니 대체불가 대한민국을 위해 함께 단합하자는 의미를 담았다"며 "유자는 피로회복에 좋고, 인삼과 소고기는 몸 보양의 대표적인 식재료인 만큼, 전국 곳곳을 돌며 고생한 후보자들이 피로를 풀고 건강을 회복했으면 하는 이 대통령의 마음"이라고 설명했다.
이밖에는 단호박 타락죽, 대구전, 육전, 두부전, 시즈닝 한우 살치살 구이와 더운야채, 다슬기 된장국이 상에 올랐고, 후식으로는 모둠떡, 과일 화채, 생과일주스가 제공됐다.
the13ook@newspim.com