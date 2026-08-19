전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.19 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...반도체주 급락 하루 만에 반등, 마벨 13%↑

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 19일 뉴욕 증시서 반도체주가 장기금리 하락에 반등했다.
  • 마벨은 구글과 AI칩 계약에 두 자릿수 급등했다.
  • SK하이닉스는 40조원 자사주 계획에 ADR이 강세였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

마벨 두 자릿수 급등…구글과 대형 AI칩 계약
마이크론도 2%대 반등…전날 7% 급락서 회복
삼성 파운드리 가격 최대 15% 인상…AI 반도체 수요는 견조

*[AI MY 뉴스]는 AI 어시스턴트가 분석한 내용을 바탕으로 기자가 정리한 내용입니다. ChatGPT AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 19일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 전날 급락했던 주요 반도체주가 반등을 시도하고 있다.

전날 글로벌 장기금리 급등과 인공지능(AI) 관련주 차익실현에 필라델피아 반도체지수가 5% 급락했지만, 이날 미 국채 장기금리가 고점에서 후퇴하면서 반도체주 투자심리가 다소 회복되고 있다.

특히 마벨테크놀로지(MRVL)가 구글과 대규모 맞춤형 AI 반도체 계약을 체결했다는 소식에 두 자릿수 급등했고, 전날 7% 급락했던 마이크론테크놀로지(MU)도 2% 넘게 반등하고 있다. SK하이닉스도 대규모 주주환원 계획을 발표하면서 미국예탁증서(ADR)가 강세를 나타내고 있다.

마벨 테크놀로지 [사진=블룸버그]

◆ 마벨 두 자릿수 급등…구글과 대형 AI칩 계약

이날 반도체 업종에서 가장 두드러진 종목은 마벨테크놀로지다.

마벨은 개장 전 거래에서 두 자릿수 급등하고 있다. 구글과 맞춤형 반도체 개발을 위한 대규모 계약을 체결했다는 소식이 주가를 끌어올렸다.

로이터에 따르면 마벨은 구글과의 맞춤형 반도체 협력의 일환으로 구글에 마벨 지분을 약 121억8000만달러 규모까지 매입할 수 있는 워런트를 부여했다.

마벨은 이번 계약을 통해 AI 추론 가속기와 스토리지·네트워킹 부품, 메모리 인터페이스 컨트롤러, 니어메모리 컴퓨팅 관련 기술 등을 개발할 예정이다.

AI 기업들이 엔비디아의 고가 그래픽처리장치(GPU)에 대한 의존도를 낮추기 위해 자체 맞춤형 반도체 개발을 확대하면서 주문형 반도체 시장의 성장 기대가 커지고 있다.

마벨 주가는 관련 소식이 전해진 뒤 개장 전 거래에서 12% 넘게 급등했다. 반면 구글의 또 다른 맞춤형 AI칩 파트너인 브로드컴(AVGO)은 3% 가까이 하락했다.

◆ 마이크론도 2%대 반등…전날 7% 급락서 회복

메모리 반도체주에서도 저가 매수세가 유입되고 있다.

마이크론은 개장 전 거래에서 약 2.2% 상승하고 있다. 전날 정규장에서 7.02% 급락한 뒤 하루 만에 반등을 시도하는 모습이다.

전날에는 글로벌 국채금리 급등과 최근 가파른 주가 상승에 따른 차익실현이 겹치면서 메모리주에 매도세가 집중됐다. 마이크론뿐 아니라 샌디스크와 SK하이닉스 등 최근 AI 메모리 수요 확대의 수혜주로 꼽혀온 종목들이 일제히 큰 폭으로 하락했다.

그러나 이날 장기금리 상승세가 다소 진정되면서 최근 급락한 반도체주를 중심으로 저가 매수세가 들어오는 모습이다.

반도체 업종 흐름을 보여주는 아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX)는 전날 5.02% 급락했지만 이날 개장 전 거래에서는 반등하고 있다.

SK하이닉스 ADR 강세…40조원 자사주 매입·소각

SK하이닉스도 반도체주 반등에 힘을 보태고 있다.

SK하이닉스 미국예탁증서(ADR)는 개장 전 거래에서 5% 넘게 상승했다. 회사가 대규모 주주환원 계획을 발표한 것이 호재로 작용했다.

SK하이닉스는 2025~2027년 창출되는 잉여현금흐름의 최소 50%를 주주환원에 사용하고 40조원 규모의 자사주를 매입해 소각할 계획이라고 밝혔다.

앞서 서울 증시에서 SK하이닉스는 전날 미국 반도체주 급락 여파로 장중 큰 폭으로 밀렸지만 주주환원 계획이 공개된 뒤 낙폭을 크게 줄였다.

AI 데이터센터 투자 확대에 따른 고대역폭메모리(HBM) 수요가 높은 수준을 유지하면서 SK하이닉스가 확보한 현금을 적극적으로 주주에게 돌려주겠다는 계획을 내놓은 것으로 풀이된다.

◆ 삼성 파운드리 가격 최대 15% 인상…AI 반도체 수요는 견조

AI 반도체의 실제 수요가 여전히 강하다는 신호도 이어지고 있다.

삼성전자(005930)는 AI 반도체 수요 증가로 파운드리 생산능력이 빠듯해지면서 일부 첨단공정 신규 주문 가격을 최대 15% 인상한 것으로 전해졌다.

특히 세계 최대 파운드리 업체 TSMC의 첨단공정 생산능력 상당 부분이 AI 반도체 주문으로 채워지면서 고객들이 삼성전자와 인텔 등 경쟁업체로 이동하고 있다.

이는 전날 반도체주 급락이 AI 반도체의 실제 수요 둔화보다는 장기금리 급등과 단기간 주가 상승에 따른 차익실현 성격이 강했다는 분석에 힘을 실어주는 요인이다.

◆ 美 장기금리 하락에 반도체주 숨통…재무부 바이백 확대도 호재

반도체주 반등의 또 다른 배경은 미 국채 장기금리의 하락이다.

전날 미국 30년물 국채 수익률은 5.33%를 넘어서며 2007년 이후 최고 수준을 기록했고 10년물 수익률도 2025년 1월 이후 최고 수준까지 치솟았다.

그러나 이날에는 장기채 매도세가 진정되면서 국채 수익률이 고점에서 후퇴하고 있다.

여기에 미 재무부가 장기 국채에 대한 바이백 규모를 두 배 이상 확대한다고 발표하면서 장기물 수익률이 추가로 하락했다.

장기금리 하락은 미래 이익에 적용되는 할인율을 낮추기 때문에 밸류에이션이 높은 AI와 반도체주에는 긍정적인 요인이다.

다만 중동 정세는 여전히 부담이다. 국제유가는 미국과 이란 간 긴장이 지속되면서 상승하고 있다. 유가가 높은 수준을 유지할 경우 인플레이션 압력이 다시 높아져 연준의 금리 경로와 장기 국채 수익률에 다시 상승 압력을 가할 수 있다.

이에 시장의 관심은 이날 오후 공개되는 연준의 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록으로 향하고 있다.

전날 반도체지수가 5% 급락한 뒤 이날 마이크론과 마벨을 중심으로 반등이 나타나면서 AI·반도체 랠리가 단순한 조정에 그칠지, 본격적인 가격 재조정으로 이어질지를 가늠하는 분기점이 될 것으로 보인다.

koinwon@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
美 국채금리 장중 급등 뒤 하락 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률은 18일(현지시간) 장 초반 상승세를 보인 뒤 하락 전환했고 미 달러화는 주요 통화 대비 좁은 범위에서 움직였다. 미국과 이란의 갈등과 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 인플레이션 우려를 자극했지만 최근 미국의 고용과 물가 지표가 예상보다 약하게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 기대가 낮아진 영향이다. 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 1.6bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.708%를 기록했다. 30년물 국채 수익률은 장중 2007년 이후 최고 수준까지 올랐다가 상승분을 반납해 2.6bp 내린 5.284%를 나타냈다. 연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.5bp 하락한 4.177%를 기록했다. 국채 가격과 수익률은 반대로 움직인다. 미 국채 시장은 앞서 2거래일 연속 약세를 보였다. 미국뿐 아니라 주요국의 장기 국채 수익률이 수십 년 만의 최고 수준에 근접하는 등 글로벌 채권시장에서 매도세가 이어졌지만 이날 미 국채 수익률은 장중 방향을 틀었다. 미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.08.19 koinwon@newspim.com ◆고용·물가 이어 산업생산도 둔화…9월 금리 동결 기대↑ 여름철 거래가 한산한 데다 이번 주 시장의 방향을 결정할 만한 주요 경제지표가 많지 않은 가운데 투자자들은 미국과 이란의 갈등과 향후 연준의 통화정책 경로에 주목했다. 재니의 가이 르바스 수석 채권 전략가는 "경제지표는 많지 않고 시장의 무기력감은 큰 상황이어서 이 두 가지가 겹치면 가벼운 바람에도 시장이 움직일 수 있다"고 말했다. 이날 발표된 미국 경제지표도 금리 상승세를 제한했다. 연준에 따르면 7월 산업생산은 전월 대비 0.2% 증가해 증가율이 전월보다 0.1%포인트 둔화했다. 소비재 생산 감소 등의 영향으로 시장 예상에도 미치지 못했다. 최근 미국 경제지표는 전반적으로 경기 둔화를 가리키고 있다. 7월 예상 밖의 고용 감소에 이어 소비자물가지수(CPI) 등 물가 지표도 비교적 온건하게 나오면서 시장에서는 연준의 추가 금리 인상 기대가 낮아졌다. 시장에서는 현재 연준이 9월 기준금리를 0.25%포인트 인상하기보다 동결할 가능성을 약 70%로 보고 있다. ◆ 달러인덱스 99.63…연준 비둘기파 기대에 상승폭 제한 미 국채 수익률 하락에도 달러화는 뚜렷한 방향을 잡지 못했다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.09% 상승한 99.63을 기록했다. 유로화는 전날 기록한 2개월 만의 최고치인 1.161달러에서 소폭 내려와 0.03% 상승한 1.15760달러에 거래됐다. 영국 파운드화는 0.04% 하락한 1.35356달러를 기록했고 달러화는 스위스프랑 대비 0.17% 상승한 0.81230프랑을 나타냈다. 머니코프 북미의 유진 엡스타인 구조화상품 책임자는 최근 달러화 움직임이 연준의 예상보다 비둘기파적인 태도와 이에 대한 시장의 해석을 반영하고 있다고 분석했다. 그는 "최근 CPI가 인플레이션 압력을 시사하지 않았고 고용지표 역시 마찬가지였다"며 "갑자기 달러가 약해졌고 이러한 흐름이 대부분의 통화쌍에 반영되고 있다"고 말했다. 스코샤뱅크도 온건한 인플레이션과 미국 노동시장의 약화 조짐을 고려하면 현시점에서 9월 금리 인상 가능성이 매우 낮다고 평가했다. 이어 단기적인 달러화 상승은 여전히 매도 기회로 판단한다고 밝혔다. 다만 미국과 이란의 갈등과 국제유가 상승은 연준의 통화정책 전망을 복잡하게 만드는 변수다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란과 현재 진행 중인 협상이 없으며 예정된 협상도 없다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 열려 있다고 주장했지만 이란은 해당 해협이 여전히 선박 운항에 폐쇄돼 있다고 밝히고 있다. 이란 고위 당국자는 전쟁을 영구적으로 끝내기 위한 협상이 교착 상태에 빠지면서 군사 태세를 '전면적인 공세'로 전환할 것이라고 밝혔다. 미국 역시 지난 6월 체결한 휴전 합의를 연장하지 않겠다는 입장이다. 호르무즈 해협의 장기 폐쇄가 에너지 공급에 미칠 우려가 이어지면서 브렌트유 선물은 이날 0.17% 오른 배럴당 91.02달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 7월 24일 이후 가장 높은 수준이다. ◆ 19일 FOMC 의사록·20년물 입찰 주목…금리 향방 가른다 유가 상승에 따른 인플레이션 재확산 우려는 미국뿐 아니라 세계 채권시장에도 부담을 주고 있다. 미국 30년물 국채 수익률은 이날 장중 2007년 이후 최고 수준을 기록했고 주요국 장기 국채 수익률도 동반 상승했다. 시타델증권의 노샤드 샤 유럽·중동·아프리카(EMEA) 채권 영업 책임자는 "인플레이션은 지난 5년 대부분의 기간 동안 목표치를 웃돌았다"며 공급 충격이 계속되는 상황에서는 물가가 다시 상승할 위험에 대응할 여유가 크지 않다고 지적했다. 외환시장에서는 엔화의 움직임도 주목받았다. 엔화는 달러 대비 0.08% 하락한 달러당 159.605엔을 기록했다. 7월 말 미국과 일본이 엔화 강세를 유도하기 위해 공동으로 시장에 개입한 이후 나타났던 상승폭의 거의 절반을 반납했다. 당시 엔화는 40년 만의 최저 수준인 달러당 163.99엔까지 하락했다. 시장에서는 추가 외환시장 개입 가능성과 다음 달 일본은행(BOJ)의 금융정책결정회의를 주시하고 있다. 시장은 일본은행이 다음 달 기준금리를 인상할 것으로 예상하고 있다. 달러/원 환율은 19일 오전 6시 50분 기준 전장 대비 5.29% 하락한 1413.00원에 거래되고 있다.    시장의 시선은 19일 공개되는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록으로 향하고 있다. 투자자들은 최근 고용과 물가 둔화에도 국제유가와 장기금리가 높은 수준을 유지하는 상황에서 연준 위원들이 향후 금리 경로를 어떻게 판단하고 있는지 확인할 전망이다. 미국 재무부가 같은 날 실시하는 20년물 국채 입찰 결과도 장기금리 흐름을 좌우할 변수로 꼽힌다. koinwon@newspim.com 2026-08-19 06:56
사진
코스피 급락에 매도사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 19일 코스피 지수가 전 거래일보다 341.06포인트(4.96%) 내린 6528.77에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 24.12포인트(2.89%) 내린 810.08에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1413.5원을 기록했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.08.19 kunjoo@newspim.com   2026-08-19 09:26

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동