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뉴욕증시 개장 전 특징주...모더나·키사이트테크놀로지·아날로그디바이시스↑ VS 타켓·머큐리시스템즈↓

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AI 핵심 요약

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  • 19일 뉴욕증시 개장 전 거래서 실적에 주가 엇갈렸다.
  • 모더나·머크는 암 백신 호재로 급등했고 키사이트 등도 올랐다.
  • 로우스·타겟·머큐리시스템즈는 전망 실망에 하락했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 19일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업 실적과 연간 전망, 임상시험 결과 등에 따라 주요 종목의 주가가 엇갈렸다.

모더나와 머크는 공동 개발한 암 백신이 후기 임상시험에서 긍정적인 결과를 내놓으면서 주가가 100% 가까이 급등했다. 키사이트테크놀로지와 톨브라더스, 에스티로더, 아날로그디바이시스도 시장 예상을 웃도는 실적이나 전망에 강세를 나타냈다.

반면 로우스는 연간 실적 전망을 기존 가이던스의 하단으로 낮추면서 약세를 보였고, 타겟도 시장 예상을 웃도는 매출과 연간 전망 상향에도 주가가 하락했다. 라지보이와 머큐리시스템즈도 각각 실적과 전망에 대한 실망감으로 큰 폭으로 떨어졌다.

모더나 본사 [사진=블룸버그통신]

▶ 상승 종목

◆ 모더나(MRNA)·머크(MRK)

제약업체 모더나와 머크는 개장 전 거래에서 급등했다.

모더나는 장중 한때 100% 가까이 폭등했고 머크도 6% 넘게 상승했다.

두 회사가 공동 개발한 개인 맞춤형 암 백신이 후기 임상시험에서 긍정적인 결과를 내놓은 것이 주가를 끌어올렸다.

다만 두 회사가 미국에서 해당 치료제의 승인을 언제 신청할지는 아직 불분명하다.

◆ 키사이트테크놀로지(KEYS)

전자 테스트·측정장비 업체 키사이트테크놀로지는 개장 전 거래에서 2% 상승했다.

회계연도 3분기 매출과 순이익이 모두 시장 예상을 웃돈 영향이다. 일회성 항목을 제외한 조정 주당순이익(EPS)은 3.07달러로 팩트셋이 집계한 시장 전망치 2.48달러를 웃돌았다.

매출은 18억5000만달러로 시장 예상치 17억5000만달러를 상회했다.

◆ 톨브라더스(TOL)

고급주택 건설업체 톨브라더스는 개장 전 거래에서 1% 넘게 상승했다.

회계연도 3분기 주당순이익은 2.97달러로 LSEG가 집계한 시장 전망치 2.93달러를 웃돌았다.

매출은 26억5000만달러로 시장 예상치 26억1000만달러를 상회했다.

◆ 에스티로더(EL)

화장품 업체 에스티로더는 개장 전 거래에서 7% 넘게 상승했다.

회계연도 4분기 매출과 순이익이 팩트셋 집계 시장 전망치를 웃돈 것이 주가를 끌어올렸다.

회사는 2027회계연도 주당순이익을 3.10~3.35달러로 예상했다. 팩트셋이 집계한 시장 전망치는 2.95~3.42달러였다.

◆ 아날로그디바이시스(ADI)

반도체 업체 아날로그디바이시스는 개장 전 거래에서 1% 넘게 상승했다.

회계연도 3분기 조정 순이익과 매출이 시장 예상을 웃돌고 현재 분기 전망도 기대를 상회한 영향이다.

비일반회계기준(Non-GAAP) 매출총이익률은 72.5%로 전년 동기의 69.2%에서 상승했다.

◆ 로우스(LOW)

주택개량용품 판매업체 로우스는 개장 전 거래에서 3% 넘게 하락했으나 개장을 앞두고 1% 넘게 상승 전환했다.

회사가 연간 매출과 이익 전망을 기존 가이던스의 하단 수준으로 조정한 것이 투자심리를 압박했다.

2분기 매출도 시장 예상을 밑돌았다. 회사는 주택개량 관련 소비 지출이 압박을 받고 있다고 밝혔다.

▶ 하락 종목

 

◆ 타겟(TGT)

미국 대형 유통업체 타겟은 개장 전 거래에서 1.5% 하락했다.

2분기 매출이 시장 예상을 웃돌고 연간 실적 전망도 상향했지만 주가는 약세를 나타냈다.

실적에는 관세 환급으로 인한 7억5200만달러의 순이익 증가 효과가 반영됐다. 주당 기준으로는 1.65달러에 해당한다.

 

◆ 머큐리시스템즈(MRCY)

방산·항공우주 전자장비 업체 머큐리시스템즈는 개장 전 거래에서 9% 넘게 하락했다.

회사는 2027년 6월 종료되는 회계연도 매출이 약 11억달러에 이를 것으로 예상했다. 팩트셋 집계 시장 전망치 10억5000만달러를 웃도는 수준이다.

다만 회계연도 4분기 조정 주당순이익은 0.37달러로 팩트셋 전망치를 0.01달러 밑돌았다.

koinwon@newspim.com

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[뉴스핌 베스트 기사]

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美 국채금리 장중 급등 뒤 하락 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률은 18일(현지시간) 장 초반 상승세를 보인 뒤 하락 전환했고 미 달러화는 주요 통화 대비 좁은 범위에서 움직였다. 미국과 이란의 갈등과 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 인플레이션 우려를 자극했지만 최근 미국의 고용과 물가 지표가 예상보다 약하게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 기대가 낮아진 영향이다. 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 1.6bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.708%를 기록했다. 30년물 국채 수익률은 장중 2007년 이후 최고 수준까지 올랐다가 상승분을 반납해 2.6bp 내린 5.284%를 나타냈다. 연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.5bp 하락한 4.177%를 기록했다. 국채 가격과 수익률은 반대로 움직인다. 미 국채 시장은 앞서 2거래일 연속 약세를 보였다. 미국뿐 아니라 주요국의 장기 국채 수익률이 수십 년 만의 최고 수준에 근접하는 등 글로벌 채권시장에서 매도세가 이어졌지만 이날 미 국채 수익률은 장중 방향을 틀었다. 미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.08.19 koinwon@newspim.com ◆고용·물가 이어 산업생산도 둔화…9월 금리 동결 기대↑ 여름철 거래가 한산한 데다 이번 주 시장의 방향을 결정할 만한 주요 경제지표가 많지 않은 가운데 투자자들은 미국과 이란의 갈등과 향후 연준의 통화정책 경로에 주목했다. 재니의 가이 르바스 수석 채권 전략가는 "경제지표는 많지 않고 시장의 무기력감은 큰 상황이어서 이 두 가지가 겹치면 가벼운 바람에도 시장이 움직일 수 있다"고 말했다. 이날 발표된 미국 경제지표도 금리 상승세를 제한했다. 연준에 따르면 7월 산업생산은 전월 대비 0.2% 증가해 증가율이 전월보다 0.1%포인트 둔화했다. 소비재 생산 감소 등의 영향으로 시장 예상에도 미치지 못했다. 최근 미국 경제지표는 전반적으로 경기 둔화를 가리키고 있다. 7월 예상 밖의 고용 감소에 이어 소비자물가지수(CPI) 등 물가 지표도 비교적 온건하게 나오면서 시장에서는 연준의 추가 금리 인상 기대가 낮아졌다. 시장에서는 현재 연준이 9월 기준금리를 0.25%포인트 인상하기보다 동결할 가능성을 약 70%로 보고 있다. ◆ 달러인덱스 99.63…연준 비둘기파 기대에 상승폭 제한 미 국채 수익률 하락에도 달러화는 뚜렷한 방향을 잡지 못했다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.09% 상승한 99.63을 기록했다. 유로화는 전날 기록한 2개월 만의 최고치인 1.161달러에서 소폭 내려와 0.03% 상승한 1.15760달러에 거래됐다. 영국 파운드화는 0.04% 하락한 1.35356달러를 기록했고 달러화는 스위스프랑 대비 0.17% 상승한 0.81230프랑을 나타냈다. 머니코프 북미의 유진 엡스타인 구조화상품 책임자는 최근 달러화 움직임이 연준의 예상보다 비둘기파적인 태도와 이에 대한 시장의 해석을 반영하고 있다고 분석했다. 그는 "최근 CPI가 인플레이션 압력을 시사하지 않았고 고용지표 역시 마찬가지였다"며 "갑자기 달러가 약해졌고 이러한 흐름이 대부분의 통화쌍에 반영되고 있다"고 말했다. 스코샤뱅크도 온건한 인플레이션과 미국 노동시장의 약화 조짐을 고려하면 현시점에서 9월 금리 인상 가능성이 매우 낮다고 평가했다. 이어 단기적인 달러화 상승은 여전히 매도 기회로 판단한다고 밝혔다. 다만 미국과 이란의 갈등과 국제유가 상승은 연준의 통화정책 전망을 복잡하게 만드는 변수다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란과 현재 진행 중인 협상이 없으며 예정된 협상도 없다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 열려 있다고 주장했지만 이란은 해당 해협이 여전히 선박 운항에 폐쇄돼 있다고 밝히고 있다. 이란 고위 당국자는 전쟁을 영구적으로 끝내기 위한 협상이 교착 상태에 빠지면서 군사 태세를 '전면적인 공세'로 전환할 것이라고 밝혔다. 미국 역시 지난 6월 체결한 휴전 합의를 연장하지 않겠다는 입장이다. 호르무즈 해협의 장기 폐쇄가 에너지 공급에 미칠 우려가 이어지면서 브렌트유 선물은 이날 0.17% 오른 배럴당 91.02달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 7월 24일 이후 가장 높은 수준이다. ◆ 19일 FOMC 의사록·20년물 입찰 주목…금리 향방 가른다 유가 상승에 따른 인플레이션 재확산 우려는 미국뿐 아니라 세계 채권시장에도 부담을 주고 있다. 미국 30년물 국채 수익률은 이날 장중 2007년 이후 최고 수준을 기록했고 주요국 장기 국채 수익률도 동반 상승했다. 시타델증권의 노샤드 샤 유럽·중동·아프리카(EMEA) 채권 영업 책임자는 "인플레이션은 지난 5년 대부분의 기간 동안 목표치를 웃돌았다"며 공급 충격이 계속되는 상황에서는 물가가 다시 상승할 위험에 대응할 여유가 크지 않다고 지적했다. 외환시장에서는 엔화의 움직임도 주목받았다. 엔화는 달러 대비 0.08% 하락한 달러당 159.605엔을 기록했다. 7월 말 미국과 일본이 엔화 강세를 유도하기 위해 공동으로 시장에 개입한 이후 나타났던 상승폭의 거의 절반을 반납했다. 당시 엔화는 40년 만의 최저 수준인 달러당 163.99엔까지 하락했다. 시장에서는 추가 외환시장 개입 가능성과 다음 달 일본은행(BOJ)의 금융정책결정회의를 주시하고 있다. 시장은 일본은행이 다음 달 기준금리를 인상할 것으로 예상하고 있다. 달러/원 환율은 19일 오전 6시 50분 기준 전장 대비 5.29% 하락한 1413.00원에 거래되고 있다.    시장의 시선은 19일 공개되는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록으로 향하고 있다. 투자자들은 최근 고용과 물가 둔화에도 국제유가와 장기금리가 높은 수준을 유지하는 상황에서 연준 위원들이 향후 금리 경로를 어떻게 판단하고 있는지 확인할 전망이다. 미국 재무부가 같은 날 실시하는 20년물 국채 입찰 결과도 장기금리 흐름을 좌우할 변수로 꼽힌다. koinwon@newspim.com 2026-08-19 06:56
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코스피 급락에 매도사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 19일 코스피 지수가 전 거래일보다 341.06포인트(4.96%) 내린 6528.77에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 24.12포인트(2.89%) 내린 810.08에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1413.5원을 기록했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.08.19 kunjoo@newspim.com   2026-08-19 09:26

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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