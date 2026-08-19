뉴욕증시 개장 전 특징주...모더나·키사이트테크놀로지·아날로그디바이시스↑ VS 타켓·머큐리시스템즈↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 19일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업 실적과 연간 전망, 임상시험 결과 등에 따라 주요 종목의 주가가 엇갈렸다.

모더나와 머크는 공동 개발한 암 백신이 후기 임상시험에서 긍정적인 결과를 내놓으면서 주가가 100% 가까이 급등했다. 키사이트테크놀로지와 톨브라더스, 에스티로더, 아날로그디바이시스도 시장 예상을 웃도는 실적이나 전망에 강세를 나타냈다.

반면 로우스는 연간 실적 전망을 기존 가이던스의 하단으로 낮추면서 약세를 보였고, 타겟도 시장 예상을 웃도는 매출과 연간 전망 상향에도 주가가 하락했다. 라지보이와 머큐리시스템즈도 각각 실적과 전망에 대한 실망감으로 큰 폭으로 떨어졌다.

모더나 본사 [사진=블룸버그통신]

▶ 상승 종목

◆ 모더나(MRNA)·머크(MRK)

제약업체 모더나와 머크는 개장 전 거래에서 급등했다.

모더나는 장중 한때 100% 가까이 폭등했고 머크도 6% 넘게 상승했다.

두 회사가 공동 개발한 개인 맞춤형 암 백신이 후기 임상시험에서 긍정적인 결과를 내놓은 것이 주가를 끌어올렸다.

다만 두 회사가 미국에서 해당 치료제의 승인을 언제 신청할지는 아직 불분명하다.

◆ 키사이트테크놀로지(KEYS)

전자 테스트·측정장비 업체 키사이트테크놀로지는 개장 전 거래에서 2% 상승했다.

회계연도 3분기 매출과 순이익이 모두 시장 예상을 웃돈 영향이다. 일회성 항목을 제외한 조정 주당순이익(EPS)은 3.07달러로 팩트셋이 집계한 시장 전망치 2.48달러를 웃돌았다.

매출은 18억5000만달러로 시장 예상치 17억5000만달러를 상회했다.

◆ 톨브라더스(TOL)

고급주택 건설업체 톨브라더스는 개장 전 거래에서 1% 넘게 상승했다.

회계연도 3분기 주당순이익은 2.97달러로 LSEG가 집계한 시장 전망치 2.93달러를 웃돌았다.

매출은 26억5000만달러로 시장 예상치 26억1000만달러를 상회했다.

◆ 에스티로더(EL)

화장품 업체 에스티로더는 개장 전 거래에서 7% 넘게 상승했다.

회계연도 4분기 매출과 순이익이 팩트셋 집계 시장 전망치를 웃돈 것이 주가를 끌어올렸다.

회사는 2027회계연도 주당순이익을 3.10~3.35달러로 예상했다. 팩트셋이 집계한 시장 전망치는 2.95~3.42달러였다.

◆ 아날로그디바이시스(ADI)

반도체 업체 아날로그디바이시스는 개장 전 거래에서 1% 넘게 상승했다.

회계연도 3분기 조정 순이익과 매출이 시장 예상을 웃돌고 현재 분기 전망도 기대를 상회한 영향이다.

비일반회계기준(Non-GAAP) 매출총이익률은 72.5%로 전년 동기의 69.2%에서 상승했다.

◆ 로우스(LOW)

주택개량용품 판매업체 로우스는 개장 전 거래에서 3% 넘게 하락했으나 개장을 앞두고 1% 넘게 상승 전환했다.

회사가 연간 매출과 이익 전망을 기존 가이던스의 하단 수준으로 조정한 것이 투자심리를 압박했다.

2분기 매출도 시장 예상을 밑돌았다. 회사는 주택개량 관련 소비 지출이 압박을 받고 있다고 밝혔다.

▶ 하락 종목

◆ 타겟(TGT)

미국 대형 유통업체 타겟은 개장 전 거래에서 1.5% 하락했다.

2분기 매출이 시장 예상을 웃돌고 연간 실적 전망도 상향했지만 주가는 약세를 나타냈다.

실적에는 관세 환급으로 인한 7억5200만달러의 순이익 증가 효과가 반영됐다. 주당 기준으로는 1.65달러에 해당한다.

◆ 머큐리시스템즈(MRCY)

방산·항공우주 전자장비 업체 머큐리시스템즈는 개장 전 거래에서 9% 넘게 하락했다.

회사는 2027년 6월 종료되는 회계연도 매출이 약 11억달러에 이를 것으로 예상했다. 팩트셋 집계 시장 전망치 10억5000만달러를 웃도는 수준이다.

다만 회계연도 4분기 조정 주당순이익은 0.37달러로 팩트셋 전망치를 0.01달러 밑돌았다.

koinwon@newspim.com