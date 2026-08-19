뉴욕증시 프리뷰, 유가·금리 부담에 주가 선물 혼조…모더나 100% 가까이 폭등

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브렌트유 3주 만의 최고·美 30년물 19년 만의 고점권…나스닥 선물 약세

오픈AI 실적 우려에 오라클 3%↓…FOMC 의사록 앞두고 경계감

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 19일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 미국 주요 주가지수 선물 가격은 혼조세를 보이고 있다.

전날 기술주 중심의 매도세가 월가를 흔든 가운데 국제유가 상승과 중동의 지정학적 긴장, 미 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 불확실성이 투자심리를 제한하고 있다. 소매업체들의 실적도 미국 소비 경기를 가늠할 주요 변수로 떠올랐다.

미 동부시간 오전 8시 20분(한국시간 오후 9시 20분) 기준 다우존스산업평균지수 E-미니 선물은 58포인트(0.10%) 상승했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 E-미니 선물은 4포인트(0.03%) 올랐다. 반면 나스닥100 E-미니 선물은 64.25포인트(0.22%) 하락했다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

시장에서는 중동 정세가 다시 주요 변수로 부상했다. 이란이 유럽 내 미국 목표물에 대한 공격을 검토하고 있다는 보도가 나오면서 국제유가는 상승했다. 브렌트유 선물은 장중 1% 넘게 올라 3주 만의 최고 수준을 기록했으며 현재는 오름폭을 0.6% 수준으로 다소 줄였다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 이란과 어떠한 협상도 진행되고 있지 않다고 밝히면서 호르무즈 해협은 열려 있다고 주장했다. 이는 해협이 여전히 선박 통행에 폐쇄돼 있다는 이란 측 주장과 정면으로 배치된다.

높은 수준의 유가가 장기화하면 인플레이션 압력이 다시 커지고 연준의 통화정책에도 영향을 미칠 수 있다는 우려가 커지고 있다.

이펙 오즈카르데스카야 스위스쿼트은행 선임 애널리스트는 "전쟁이 장기화하면 에너지 가격을 통해 인플레이션 압력이 커질 수 있다"며 "연준의 정책 전망과 인플레이션에 대한 대응 방식이 더 이상 단순하지 않은 시점이라는 점에서 문제가 된다"고 말했다.

그는 "결국 무언가는 움직여야 한다"며 "중동 긴장이 완화돼 국채 수익률이 내려가거나, 그렇지 않으면 주식의 밸류에이션이 재조정돼야 한다"고 했다.

◆ 글로벌 국채금리 수십년 만의 최고…美 30년물 5.3%대

채권시장도 증시의 발목을 잡고 있다. 전날 정부 부채 확대와 지정학적 불안에 대한 우려가 겹치면서 미국을 비롯한 주요국 국채 수익률이 수년에서 수십년 만의 최고 수준으로 치솟았다.

미국 30년물 국채 수익률은 전날 5.33%를 넘어서며 19년 만의 최고치를 새로 썼다. 이날은 5.266% 안팎에서 움직이며 전날 고점 부근을 유지했다.

벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 2025년 1월 이후 최고 수준에서 다소 물러나 4.68%대에서 거래됐다. 연준의 단기 통화정책 전망에 민감한 2년물 수익률도 4.16% 부근으로 소폭 하락했다.

미국뿐 아니라 일본 10년물 국채 수익률은 30년 만의 최고 수준까지 올랐고 독일 30년물 국채 수익률은 2011년 이후 최고치를 기록했다. 프랑스 30년물 수익률도 2008년 이후 가장 높은 수준으로 상승했다.

국채 수익률 급등은 특히 올해 AI 투자 기대를 등에 업고 급등한 기술·반도체주에 부담을 주고 있다. 엔비디아(NVDA)를 비롯한 대형 기술주는 전날 큰 폭으로 하락했고 반도체주도 크게 출렁였다.

이날 개장 전 거래에서도 대형 기술주와 성장주는 대체로 부진했다.

오라클 로고 구조물 [사진=블룸버그통신]

▲오라클(ORCL)은 월스트리트저널(WSJ)이 소식통을 인용해 오픈AI가 투자자들의 기대에 못 미치는 2분기 실적을 공개했다고 보도한 뒤 약 3% 하락했다. 오픈AI의 매출은 1분기에서 2분기 사이 18% 증가했지만 손실도 확대된 것으로 전해졌다.

이 여파로 ▲알파벳(GOOGL)도 약세를 나타냈고 반도체 업체 ▲마벨테크놀로지(MRVL)와 ▲인텔(INTC) 역시 하락했다.

올해 AI 수요에 대한 기대를 바탕으로 반도체주가 큰 폭으로 오른 만큼 시장에서는 AI 투자 확대가 실제 기업 이익과 현금흐름으로 얼마나 빠르게 이어질 수 있을지에 대한 경계감도 커지고 있다.

다만 애덤 파커 트라이베리에이트 리서치 설립자 겸 최고경영자(CEO)는 CNBC에 "경제는 충분히 강하다"며 "대기업들의 이익과 현금흐름이 충분히 탄탄하기 때문에 이런 우려가 발생하더라도 이를 이겨낼 수 있을 것으로 생각한다"고 말했다.

◆ 모더나 60% 폭등…암 백신 후기 임상 성공

개별 종목에서는 ▲모더나(MRNA)가 단연 두드러졌다.

모더나 주가는 개장 전 거래에서 100% 가까이 폭등했다. 모더나와 ▲머크(MRK)가 공동 개발한 실험용 암 백신이 후기 임상시험에서 긍정적인 결과를 내놓은 영향이다. 머크 주가도 7~8% 상승하며 다우 선물을 지지했다.

모더나의 mRNA 기반 암 백신과 머크의 면역항암제 키트루다를 병용한 치료법은 고위험 또는 진행성 흑색종 환자 1100명 이상을 대상으로 한 후기 임상시험에서 두 가지 주요 목표를 모두 달성했다.

시험 대상은 수술을 통해 육안으로 확인 가능한 암이 완전히 제거된 환자들이었다. 모더나와 머크는 향후 학회에서 구체적인 데이터를 공개할 예정이다. 다만 미국 규제 당국에 언제 승인 신청서를 제출할지는 아직 정해지지 않았다.

◆ 타겟 전망 올렸지만 주가는 하락…로우스도 약세

소매업체들의 실적도 시장의 주요 관심사다. 미국과 이란의 충돌이 에너지 가격과 인플레이션 기대를 통해 소비에 영향을 미칠 수 있는 만큼 시장은 소매기업들의 분기 실적을 통해 미국 소비자의 체력을 확인하려 하고 있다.

▲타겟(TGT)은 관세 환급 효과와 경영 정상화 성과에 힘입어 시장 예상을 웃도는 분기 실적을 발표하고 연간 매출 전망도 상향했다.

마이클 피델키 타겟 CEO는 "지금까지의 진전에 고무돼 있지만 앞으로 해야 할 중요한 일이 남아 있다는 점도 분명히 알고 있다"며 "2분기는 올해 초 제시했던 새로운 성장 국면을 열기 위한 계획에서 중요한 진전"이라고 말했다.

하지만 실적 개선에도 타겟의 주가는 개장 전 거래에서 1% 가까이 하락했다.

주택용품 유통업체 ▲로우스(LOW)은 기대 이상의 주당순이익 보고에 개장 전 주가가 소폭 상승하고 있다. 다만 회사는 소비자들이 재량적 소비에 여전히 신중한 모습을 보이고 있다며 올해 동일점포 매출이 성장하지 않을 것으로 예상했다. 연간 매출과 이익 전망도 투자자들의 기대에 미치지 못했다.

화장품 회사인 ▲에스티로더(EL)는 연간 이익 전망을 월가 예상보다 높게 제시하면서 개장 전 거래에서 6.8% 급등했다.

케빈 워시 미국 연방준비제도(연준) 의장 [사진=블룸버그통신]

◆ 연준 7월 의사록 주목…"내부 매파 논쟁 확인"

이날 시장의 또 다른 핵심 변수는 이날 오후 공개될 연준의 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록이다.

지난 7월 회의에서는 3명의 위원이 금리 인상에 찬성하며 다수 의견에 반대표를 던졌다. 연준 내부의 의견 차이가 이례적으로 크게 벌어진 만큼 투자자들은 의사록을 통해 향후 금리 경로와 인플레이션 대응을 둘러싼 내부 논쟁을 확인하려 하고 있다.

플로리안 옐포 롬바르드 오디에 투자운용 거시·멀티에셋 포트폴리오 매니저는 "연준 내부 논의가 예상보다 매파적으로 나타날 경우 예상되는 정책금리 경로가 높은 수준을 유지할 수 있다"고 말했다.

이어 "다만 인플레이션이 억제돼 있고 주식의 이익수익률이 이미 국채 수익률에 근접해 있다는 점을 감안하면 위험자산 전반의 가격 재조정을 초래하지 않고 장기금리가 추가로 오를 수 있는 폭은 제한적"이라고 진단했다.

LSEG가 집계한 시장 가격에 따르면 투자자들은 연준이 올해 말까지 최소 한 차례 25bp(1bp=0.01%포인트)의 금리 인상에 나설 가능성을 반영하고 있다. 다만 지난주 예상보다 온건한 물가 지표가 발표되면서 9월에 곧바로 금리를 인상할 가능성은 크게 낮아졌다.

S&P500과 다우지수는 일부 AI 하이퍼스케일러를 비롯한 주요 기업들의 강한 실적에 힘입어 이달 초 사상 최고치를 기록했지만, 최근에는 유가와 장기금리 상승, AI 투자 수익성에 대한 의구심이 겹치면서 상승세가 주춤하고 있다. S&P500은 전날까지 3거래일 연속 하락했다.

koinwon@newspim.com