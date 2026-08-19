청와대 "한미훈련 축소, 전작권 회복에 영향 없을 것"

AI 핵심 요약beta
- 성기홍 수석이 19일 훈련 축소와 전작권 영향 없다고 밝혔다.
- APEC 계기 북미 정상회담 가능성에 기대를 내비쳤다.
- 정 장관 사표와 용산공원 개발은 적절한 시점에 판단하겠다고 했다.
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정성호 법무장관 후임 관련해 "재직 중 거론 적절치 않아"
용산공원 개발 우려 일축…"자투리땅만 청년 주택으로 활용"
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 성기홍 청와대 홍보소통수석이 도널드 트럼프 미국 대통령의 지시로 한미연합훈련이 축소된 것과 관련해 "전시작전통제권 회복에는 영향이 없을 것"이라고 밝혔다.
19일 성 수석은 채널A에 출연해 "정부는 훈련 축소가 전작권 전환이라는 정책적 방향과 스케줄에 장애나 지연 요소가 돼서는 안 된다는 입장"이라며 이같이 말했다.
성 수석은 "훈련 축소와 관련된 트럼프 대통령의 메시지는 트루스소셜을 통해 알게 됐는데 미국의 상당수 많은 당국자도 그 게시물을 보고서야 처음 대통령의 의중을 인지했다는 보도가 있다"며 "트럼프 대통령 특유의 스타일인 것 같다"고 했다.
오는 11월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 북미 정상회담 성사 가능성에 대해서는 "정상 간 우호적 관계가 북미 관계 개선으로 이어지길 기대한다"며 "정부 역시 미국과 긴밀히 소통하며 역할을 다할 것"이라고 말했다.
사의를 표명한 정성호 법무부 장관의 사표 수리 여부와 관련해선 "적절한 시점에 판단이 이뤄질 것"이라고 말했다. 다만 후임자에 대해서는 "아직 장관이 재직 중인 상황이므로 후임자를 거론하는 것 자체가 적절치 않다"고 선을 그었다.
아울러 서울 용산공원 개발 논란에 대해선 "약 91만평에 달하는 용산공원 전체를 갈아엎고 아파트 숲으로 만들겠다는 게 결코 아니다"라며 "일부 훼손된 땅이나 자투리땅을 활용해 청년층을 위한 주거 사다리용 주택을 일부 공간에 조성하겠다는 취지"라고 설명했다.
lahbj11@newspim.com