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美 재무부 '장기채 바이백 2배' 확대...'금리 급락·주가 선물 일제 상승'

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AI 핵심 요약

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  • 19일 미 재무부가 장기채 바이백을 확대하자 뉴욕증시 선물이 올랐다.
  • 30년물 금리가 급락하며 기술주와 반도체주가 반등했다.
  • 모더나는 암 백신 임상 성공에 80% 넘게 폭등했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 19일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 미국 주요 주가지수 선물이 일제히 상승하고 있다. 미 재무부가 장기 국채 바이백(재매입) 규모를 최소 두 배로 확대한다고 전격 발표하면서 장기 국채 금리가 급락한 것이 증시를 끌어올렸다.

다우존스산업평균지수 선물은 272포인트(0.51%) 상승했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 선물은 0.45% 올랐다. 기술주 중심의 나스닥100 선물도 0.5% 상승했다.

전날 글로벌 장기금리 급등으로 기술주를 중심으로 매도세가 쏟아졌지만 하루 만에 분위기가 반전됐다. 특히 전날 19년 만의 최고치까지 치솟았던 미국 30년물 국채 금리가 재무부 발표 직후 급락하면서 고금리에 민감한 성장주에 숨통을 틔웠다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌]

◆ 美 재무부 장기채 바이백 2배 확대…30년물 금리 9bp 급락

이날 시장의 분위기를 바꾼 것은 미 재무부의 장기 국채 바이백 확대 발표였다.

미 재무부는 장기 국채에 대한 재매입 규모를 최소 두 배로 확대한다고 밝혔다. 대상은 10~20년물과 20~30년물 구간이다.

발표 직후 장기 국채 금리는 급락했다. 전날 5.33%를 넘어서며 19년 만의 최고치를 새로 썼던 미국 30년물 국채 수익률은 이날 거의 9bp(1bp=0.01%포인트) 떨어진 5.196%까지 내려왔다.

벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률도 6bp 하락한 4.647%를 기록했다.

전날까지만 해도 미국을 비롯한 글로벌 채권시장은 장기물 투매에 시달렸다. 미국 30년물뿐 아니라 일본 10년물 국채 수익률이 30년 만의 최고 수준까지 올랐고 프랑스 30년물은 2008년 이후, 독일 30년물은 2011년 이후 최고치를 기록했다.

장기금리 급등은 미래 이익에 대한 할인율을 높이면서 밸류에이션이 높은 기술주와 AI 관련주를 압박했다. S&P500은 전날까지 3거래일 연속 하락했다.

하지만 재무부가 장기채 시장의 유동성 지원을 위해 바이백 규모 확대에 나서면서 장기금리가 빠르게 하락했고 증시 선물도 상승폭을 확대했다.

◆ 마벨 12% 급등…구글과 AI칩 협력 확대

반도체주에서는 마벨테크놀로지(MRVL)가 두드러졌다.

마벨은 개장 전 거래에서 12% 넘게 급등했다. 구글의 텐서처리장치(TPU)와 관련한 계약을 발표한 것이 주가를 끌어올렸다.

마벨은 이번 계약과 관련해 구글에 자사 보통주를 최대 약 5900만주 매입할 수 있는 워런트를 부여했다.

AI 기업들이 엔비디아 중심의 범용 그래픽처리장치(GPU)뿐 아니라 자체 설계한 맞춤형 AI 반도체 개발을 확대하면서 관련 시장의 성장 기대가 커지고 있다.

전날 글로벌 금리 급등과 차익실현으로 큰 폭의 조정을 받았던 반도체주도 장기금리 하락과 함께 이날 반등을 시도하고 있다.

◆ 모더나 80% 폭등…머크와 개발한 암 백신 임상 성공

개별 종목에서는 모더나(MRNA)가 가장 큰 폭으로 올랐다.

모더나는 개장 전 거래에서 80% 넘게 폭등했다. 머크(MRK)와 공동 개발한 실험용 암 백신이 후기 임상시험에서 긍정적인 결과를 내놓은 영향이다.

머크의 주가도 7% 넘게 상승하면서 다우 선물 상승에 힘을 보탰다.

두 회사가 공동 개발한 개인 맞춤형 암 백신은 머크의 면역항암제 키트루다와 함께 사용한 후기 임상시험에서 주요 목표를 달성했다.

다만 두 회사가 미국 규제 당국에 언제 승인을 신청할지는 아직 알려지지 않았다.

◆ FOMC 의사록 대기…연준 내부 '금리 인상론' 주목

시장의 관심은 이제 이날 오후 공개되는 미 연방준비제도(Fed·연준)의 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록으로 향하고 있다.

지난 7월 회의에서는 3명의 위원이 금리 인상에 찬성하며 다수 의견에 반대표를 던졌다. 연준 내부의 의견 차이가 이례적으로 컸던 만큼 투자자들은 이번 의사록을 통해 추가 금리 인상을 둘러싼 내부 논쟁을 확인하려 하고 있다.

애덤 파커 트라이베리에이트 리서치 설립자 겸 최고경영자(CEO)는 "경제는 충분히 강하다"며 "대기업들의 이익과 현금흐름이 충분히 탄탄하기 때문에 어떤 종류의 불안이 발생하더라도 이를 헤쳐 나갈 수 있을 것"이라고 말했다.

전날까지만 해도 글로벌 장기금리 급등과 중동 긴장, AI 관련주의 높은 밸류에이션이 뉴욕 증시를 압박했지만 이날 재무부의 장기채 바이백 확대 발표로 시장 분위기가 빠르게 바뀌었다.

단기적으로는 재무부 조치로 장기금리 상승세가 얼마나 진정될지와 이날 공개되는 FOMC 의사록에서 연준의 추가 금리 인상 가능성이 어떻게 드러날지가 증시의 추가 반등 여부를 좌우할 것으로 보인다.

koinwon@newspim.com

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美 국채금리 장중 급등 뒤 하락 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률은 18일(현지시간) 장 초반 상승세를 보인 뒤 하락 전환했고 미 달러화는 주요 통화 대비 좁은 범위에서 움직였다. 미국과 이란의 갈등과 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 인플레이션 우려를 자극했지만 최근 미국의 고용과 물가 지표가 예상보다 약하게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 기대가 낮아진 영향이다. 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 1.6bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.708%를 기록했다. 30년물 국채 수익률은 장중 2007년 이후 최고 수준까지 올랐다가 상승분을 반납해 2.6bp 내린 5.284%를 나타냈다. 연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.5bp 하락한 4.177%를 기록했다. 국채 가격과 수익률은 반대로 움직인다. 미 국채 시장은 앞서 2거래일 연속 약세를 보였다. 미국뿐 아니라 주요국의 장기 국채 수익률이 수십 년 만의 최고 수준에 근접하는 등 글로벌 채권시장에서 매도세가 이어졌지만 이날 미 국채 수익률은 장중 방향을 틀었다. 미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.08.19 koinwon@newspim.com ◆고용·물가 이어 산업생산도 둔화…9월 금리 동결 기대↑ 여름철 거래가 한산한 데다 이번 주 시장의 방향을 결정할 만한 주요 경제지표가 많지 않은 가운데 투자자들은 미국과 이란의 갈등과 향후 연준의 통화정책 경로에 주목했다. 재니의 가이 르바스 수석 채권 전략가는 "경제지표는 많지 않고 시장의 무기력감은 큰 상황이어서 이 두 가지가 겹치면 가벼운 바람에도 시장이 움직일 수 있다"고 말했다. 이날 발표된 미국 경제지표도 금리 상승세를 제한했다. 연준에 따르면 7월 산업생산은 전월 대비 0.2% 증가해 증가율이 전월보다 0.1%포인트 둔화했다. 소비재 생산 감소 등의 영향으로 시장 예상에도 미치지 못했다. 최근 미국 경제지표는 전반적으로 경기 둔화를 가리키고 있다. 7월 예상 밖의 고용 감소에 이어 소비자물가지수(CPI) 등 물가 지표도 비교적 온건하게 나오면서 시장에서는 연준의 추가 금리 인상 기대가 낮아졌다. 시장에서는 현재 연준이 9월 기준금리를 0.25%포인트 인상하기보다 동결할 가능성을 약 70%로 보고 있다. ◆ 달러인덱스 99.63…연준 비둘기파 기대에 상승폭 제한 미 국채 수익률 하락에도 달러화는 뚜렷한 방향을 잡지 못했다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.09% 상승한 99.63을 기록했다. 유로화는 전날 기록한 2개월 만의 최고치인 1.161달러에서 소폭 내려와 0.03% 상승한 1.15760달러에 거래됐다. 영국 파운드화는 0.04% 하락한 1.35356달러를 기록했고 달러화는 스위스프랑 대비 0.17% 상승한 0.81230프랑을 나타냈다. 머니코프 북미의 유진 엡스타인 구조화상품 책임자는 최근 달러화 움직임이 연준의 예상보다 비둘기파적인 태도와 이에 대한 시장의 해석을 반영하고 있다고 분석했다. 그는 "최근 CPI가 인플레이션 압력을 시사하지 않았고 고용지표 역시 마찬가지였다"며 "갑자기 달러가 약해졌고 이러한 흐름이 대부분의 통화쌍에 반영되고 있다"고 말했다. 스코샤뱅크도 온건한 인플레이션과 미국 노동시장의 약화 조짐을 고려하면 현시점에서 9월 금리 인상 가능성이 매우 낮다고 평가했다. 이어 단기적인 달러화 상승은 여전히 매도 기회로 판단한다고 밝혔다. 다만 미국과 이란의 갈등과 국제유가 상승은 연준의 통화정책 전망을 복잡하게 만드는 변수다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란과 현재 진행 중인 협상이 없으며 예정된 협상도 없다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 열려 있다고 주장했지만 이란은 해당 해협이 여전히 선박 운항에 폐쇄돼 있다고 밝히고 있다. 이란 고위 당국자는 전쟁을 영구적으로 끝내기 위한 협상이 교착 상태에 빠지면서 군사 태세를 '전면적인 공세'로 전환할 것이라고 밝혔다. 미국 역시 지난 6월 체결한 휴전 합의를 연장하지 않겠다는 입장이다. 호르무즈 해협의 장기 폐쇄가 에너지 공급에 미칠 우려가 이어지면서 브렌트유 선물은 이날 0.17% 오른 배럴당 91.02달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 7월 24일 이후 가장 높은 수준이다. ◆ 19일 FOMC 의사록·20년물 입찰 주목…금리 향방 가른다 유가 상승에 따른 인플레이션 재확산 우려는 미국뿐 아니라 세계 채권시장에도 부담을 주고 있다. 미국 30년물 국채 수익률은 이날 장중 2007년 이후 최고 수준을 기록했고 주요국 장기 국채 수익률도 동반 상승했다. 시타델증권의 노샤드 샤 유럽·중동·아프리카(EMEA) 채권 영업 책임자는 "인플레이션은 지난 5년 대부분의 기간 동안 목표치를 웃돌았다"며 공급 충격이 계속되는 상황에서는 물가가 다시 상승할 위험에 대응할 여유가 크지 않다고 지적했다. 외환시장에서는 엔화의 움직임도 주목받았다. 엔화는 달러 대비 0.08% 하락한 달러당 159.605엔을 기록했다. 7월 말 미국과 일본이 엔화 강세를 유도하기 위해 공동으로 시장에 개입한 이후 나타났던 상승폭의 거의 절반을 반납했다. 당시 엔화는 40년 만의 최저 수준인 달러당 163.99엔까지 하락했다. 시장에서는 추가 외환시장 개입 가능성과 다음 달 일본은행(BOJ)의 금융정책결정회의를 주시하고 있다. 시장은 일본은행이 다음 달 기준금리를 인상할 것으로 예상하고 있다. 달러/원 환율은 19일 오전 6시 50분 기준 전장 대비 5.29% 하락한 1413.00원에 거래되고 있다.    시장의 시선은 19일 공개되는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록으로 향하고 있다. 투자자들은 최근 고용과 물가 둔화에도 국제유가와 장기금리가 높은 수준을 유지하는 상황에서 연준 위원들이 향후 금리 경로를 어떻게 판단하고 있는지 확인할 전망이다. 미국 재무부가 같은 날 실시하는 20년물 국채 입찰 결과도 장기금리 흐름을 좌우할 변수로 꼽힌다. koinwon@newspim.com 2026-08-19 06:56
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코스피 급락에 매도사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 19일 코스피 지수가 전 거래일보다 341.06포인트(4.96%) 내린 6528.77에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 24.12포인트(2.89%) 내린 810.08에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1413.5원을 기록했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.08.19 kunjoo@newspim.com   2026-08-19 09:26

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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