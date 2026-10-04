금융권 최고 수준 경각심 필요…이억원 "유사 사고 발생시 엄정 책임"

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"이미 공유된 공격정보 있는데 대응 소홀하면 책임 추궁"

AI 활용 해킹 가능성도 거론…금융권 전 업권 긴급 점검

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 이억원 금융위원장이 최근 금융권에서 잇따른 해킹·정보유출 사고와 관련해 "이미 공유된 공격정보와 사고사례가 있음에도 필요한 점검과 대응을 소홀히 해 유사한 사고가 발생한다면 관련 법령에 따라 엄정히 책임을 묻겠다"고 경고했다.

이 위원장은 4일 오후 정부서울청사에서 '최근 침해위협 대응 전(全)금융권 긴급 점검회의'를 열고 "금융권 전체가 지금의 상황을 엄중하게 인식하고 최고 수준의 경각심을 가져야 할 시점"이라며 이같이 말했다.

이억원 금융위원장. [사진=뉴스핌DB]

아울러 이 위원장은 "인공지능(AI)을 활용한 공격 가능성도 배제할 수 없다"고 지적했다. 특히 대출모집인이나 임직원이 업무 편의를 위해 사용하는 외부 웹페이지·서버 등 상대적으로 관리가 취약했던 영역이 공격 통로로 활용된 사례가 확인됐다고 설명했다.

그는 "아무리 견고한 보안체계를 갖추고 있더라도 관리되지 않는 하나의 빈틈이 전체 보안체계의 취약점이 될 수 있다"고 강조했다.

현재까지 부정결제 등에 직접 사용될 수 있는 민감정보가 유출된 정황은 확인되지 않았다. 다만 유출된 정보를 악용한 보이스피싱이나 스미싱 등 2차 피해 가능성은 남아 있는 만큼 금융당국은 선제 대응이 필요하다고 보고 있다.

이날 회의에는 은행·금융투자·보험·여신전문금융·저축은행·상호금융·가상자산·핀테크 등 금융권 협회장들과 침해사고가 발생한 금융회사 임원들이 참석했다. 현재까지 정보 유출이 확인된 곳은 신한·KB국민·하나·BNK부산은행과 현대캐피탈, 예가람저축은행, 웰컴저축은행 등이다.

금융당국은 당초 연휴 기간 각 금융사가 자체 점검을 실시한 뒤 오는 7일 결과를 보고받을 예정이었지만, 주말 사이 제2금융권까지 피해가 확산하자 회의를 4일로 앞당겼다.

한편 이재명 대통령도 이날 금융기관과 공공기관의 개인정보 유출 사고 및 대응 현황을 보고받고 "사안에 대한 엄중한 인식을 갖고 철저한 조사 및 대책 마련에 만전을 기해 달라"고 지시했다.

hyun9@newspim.com