대구 '중앙로 대중교통전용지구' 운영방안 나오나...27일 시민토론회

AI 핵심 요약beta
- 대구시가 27일 중앙로 대중교통 전용지구 토론회를 연다.
- 반월당~중앙네거리 600m 구간 해제 여부가 쟁점이다.
- 시민·상인·전문가 의견을 모아 운영 방안을 검토한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
토론회·온라인 의견 종합...관계기관 협의 후 운영방향 검토
[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구시가 '중앙로 대중교통 전용지구' 운영 방향 결정을 앞두고 시민 의견 수렴을 위한 대토론회를 연다.
대구시는 중앙로 대중교통 전용지구 운영 방향에 대한 다양한 의견을 듣기 위해 오는 27일 오후 2시 대구시 지역대학협력센터(대구행복기숙사 2층)에서 시민 의견 수렴 토론회를 개최한다고 19일 밝혔다.
대구시는 지난 2009년 대중교통 이용 편의와 보행자 안전 확보를 위해 반월당네거리에서 대구역네거리 사이 1.05km 구간을 전국 최초로 '대중교통 전용지구'로 지정, 운영해 왔다.
이후 2023년 11월 '동성로 르네상스 프로젝트'의 일환으로 중앙네거리 북편 450m 구간의 대중교통 전용지구 지정을 해제하고 일반 차량 통행을 허용했다.
최근 대중교통 전용지구로 유지되고 있는 중앙네거리 남쪽 구간(반월당네거리~중앙네거리, 600m)의 운영을 두고 시민들의 의견이 엇갈리고 있다.
인근 상인들은 상권 활성화를 위해 전 구간 해제를 요구하는 반면 시민단체와 일반 시민들은 대중교통 이용 편의와 안전한 보행 공간 유지를 위해 대중교통 전용지구를 유지해야 한다는 입장이다.
이에 대구시는 이번 토론회에서 시민, 상인, 전문가의 의견을 듣고 대중교통 전용지구 운영에 대한 개선 방안과 건의 사항을 수렴할 계획이다. 또 현장 참여가 어려운 시민들을 위해 대구광역시 누리집 '토크 대구'를 통해서도 8월 27일까지 온라인 의견도 접수한다.
대구시는 토론회와 온라인을 통해 수렴한 의견을 종합적으로 검토하고 대구경찰청·중구청·한국도로교통공단 등 관계 기관과 전문가와 협의해 동성로 상권 활성화와 시민들의 대중교통 이용 편의가 조화를 이룰 수 있는 합리적인 운영 방안을 모색할 계획이다.
추경호 대구시장은 "중앙로 대중교통 전용지구 운영에 대해 다양한 시각이 존재하는 만큼, 이번 토론회가 폭넓은 의견을 수렴하는 소통의 장이 되기를 기대한다"며 "시민과 교통 전문가의 의견을 면밀히 분석해 합리적인 운영 방향을 결정해 나가겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com