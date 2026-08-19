농협, 경남 호우 피해에 500억 긴급자금 지원

AI 핵심 요약beta
- 농협이 19일 경남 집중호우 피해복구에 나섰다
- 최대 500억원 긴급자금과 장비·인력을 투입했다
- 생활구호·금융지원·보험금 조기지급도 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
특별재난지역 최대 3000만원 무이자
금융·보험부터 구호물품까지 종합 지원
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 경남지역 집중호우로 농가 피해가 발생한 가운데 농협이 최대 500억원 규모의 긴급 피해복구자금을 투입한다. 피해 농가의 영농 재개를 위한 장비·인력 지원부터 금융·보험과 생활안정 지원까지 범농협 차원의 종합 지원을 추진할 방침이다.
농협중앙회는 최근 집중호우로 피해를 입은 경남지역 농업인과 지역주민의 신속한 피해복구와 일상 회복을 위해 범농협 역량을 동원한 종합지원에 나선다고 19일 밝혔다.
우선 피해 농업인의 영농 재개와 피해복구를 위해 양수기와 펌프 등 복구장비를 긴급 투입한다. 영농자재 공급과 방역·방제, 침수 농기계 수리, 중장비 운용 등도 지원한다.
범농협 임직원이 참여하는 일손돕기를 통해 피해 농가의 영농 정상화도 지원할 예정이다.
농협은 최대 500억원 규모의 긴급 피해복구자금을 편성한다. 피해 규모와 현장 상황을 고려해 피해 지역 농축협과 조합원의 농작물 피해와 영농기반 복구에 자금을 집중 투입하고, 농업인의 경영 안정과 영농 재개를 지원한다.
금융 지원도 병행한다. 특별재난지역으로 선포되면 농협상호금융은 피해 조합원에게 가구당 최대 3000만원의 무이자 긴급생활안정자금을 지원한다.
농협은행은 신규자금을 공급하고 최대 2.1%의 우대금리를 적용한다. 농업인은 최대 2.6%의 우대금리를 받을 수 있다. 기존 대출의 상환 유예도 지원하고 거제지역에는 이동점포를 운영해 금융 공백을 최소화할 계획이다.
농작물과 가축 피해에 대해서는 현장조사와 손해평가를 신속하게 진행해 재해보험금을 조기에 지급한다. 농협생명과 농협손해보험도 보험료 납입 유예와 신속한 보험금 지급을 통해 피해 농업인과 지역주민의 경제적 부담을 줄일 방침이다.
지역주민을 위한 생활 지원도 실시한다. 피해지역에 생수와 라면 등 식료품과 담요·피복 등 재해구호물품을 공급한다. 현장 수요를 지속적으로 파악해 필요한 물품도 추가 지원할 계획이다.
범농협 주요 경영진은 피해 현장을 찾아 복구 상황을 점검하고 있다. 지난 18일부터 농협중앙회 부회장을 비롯해 상호금융·농업경제·축산경제 대표이사 등이 거제와 통영 등 집중호우 피해지역을 방문하고 있다.
농협은 현장에서 파악한 농업인과 지역 농축협의 애로사항을 피해복구 대책에 반영할 방침이다.
강호동 농협중앙회 회장은 "집중호우로 큰 피해를 입은 농업인들과 지역주민들에게 깊은 위로의 말씀을 드린다"며"농협은 호우 피해복구와 금융지원은 물론, 생활안정과 농축산물 수급안정까지 범농협의 모든 역량을 총동원해 피해 농업인들이 하루빨리 일상과 영농현장으로 복귀할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com