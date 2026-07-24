NH농협손해보험, 범농협 펫 상품 공동 마케팅 '냥심멍심 Day' 실시

AI 핵심 요약beta
- NH농협손보가 21~23일 펫 마케팅 행사인 ‘냥심멍심 Day’를 열었다
- 농협손보·농협카드·목우촌이 펫 상품 홍보 부스를 공동 운영했다
- 반려동물 보험·카드·사료를 소개하며 반려인 맞춤형 상품 확대를 예고했다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협손해보험이 지난 21일부터 23일까지 범농협 펫 상품 공동 마케팅 행사인 '냥심멍심 Day'를 실시했다고 24일 밝혔다.
이번 행사에서는 '사랑하는 우리 냥이와 멍이를 더 건강하고 행복하게'라는 슬로건 아래에 ▲농협손해보험 ▲농협카드 ▲농협목우촌이 공동으로 펫 상품 홍보 부스를 운영하며 계열사 간 협력에 나섰다.
현장에서는 반려동물 전용 보험과 카드를 비롯해 친환경 사료와 간식 등 범농협 계열사의 펫 상품을 안내했다.
행사 첫날인 21일에는 농협중앙회 본관 로비에 전용 부스를 설치하고 'NH펫앤미든든보험'의 맞춤형 보장 설계 상담을 진행했다. 이와 함께 펫 카드 혜택 안내와 목우촌 펫 푸드 제품 소개도 병행됐다.
송춘수 농협손해보험 대표이사는 "반려동물 의료비 부담을 줄이는 보험 상품과 계열사의 펫 상품을 알리고자 행사를 마련했다"며 "앞으로도 계열사 간 협력을 강화해 반려인 고객을 위한 맞춤형 상품을 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com