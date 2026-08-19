봉화군-농협중앙회 봉화지회, 농업·농촌 상생발전 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 봉화군이 18일 농협 봉화군지부와 업무협약을 맺었다.
- 농업 공익가치 확산과 지역 상생발전을 함께 추진하기로 했다.
- 농특산물 판로 확대·일손 지원 등 협력사업을 추진했다.
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[봉화=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 봉화군이 농협중앙회 봉화군지부와 농업·농촌의 공익적 가치 확산과 상생발전을 위해 손을 맞잡았다.
19일 봉화군에 따르면 최기영 군수는 전날 농협중앙회 봉화군지부와 '농업·농촌의 공익적 가치 확산과 지역사회 상생발전을 위한 업무협약(MOU)'을 체결하고 행정력과 현장 역량을 결합해 지역 농업 발전과 주민 삶의 질 향상을 함께 추진하기로 했다.
이번 협약은 봉화군과 농협중앙회 봉화군지부가 보유한 행정·현장 역량, 인적·물적 자원을 적극 활용해 농업인의 소득을 높이고 지역 농특산물의 안정적인 판로를 확대하는 한편 농업·농촌의 공익적 가치를 확산하는 데 목적이 있다.
주요 협력 분야는 ▲농업·농촌의 공익적 가치 확산 ▲지역 농특산물의 판매 및 홍보를 위한 상호 협력 ▲지역 주민 금융 역량 강화를 위한 금융 교육 지원 ▲농번기 일손 부족 해소를 위한 인력 지원 ▲지자체 협력 사업의 발굴 및 추진 등이다.
최기영 봉화군수는 "이번 협약은 농업인과 지역 주민의 삶의 질 향상과 지역 경제 활성화를 위해 행정과 농협이 역량을 모으는 뜻깊은 자리"라며 "단순한 협약에 그치지 않고 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 협력 사업을 적극 추진해 농업과 농촌에 새로운 활력을 불어넣고 지역과 농협이 함께 성장하는 상생 협력 모델을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
봉화군은 이번 협약을 바탕으로 농협중앙회 봉화군지부와 긴밀한 협력 체계를 구축하고, 지역 농업의 지속 가능한 발전과 농업인 삶의 질 향상을 위한 다양한 공동 사업을 지속적으로 추진해 나갈 예정이다.
nulcheon@newspim.com