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우리금융, 비은행 2.5조원 투자했지만…아직 수익은 '은행'

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  • 우리금융이 19일 보험·증권 확대에 나섰다
  • 비은행 이익기여도는 22.3%로 높아졌다
  • 다만 수익 안착 전까지 우리은행 역할이 크다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상반기 그룹 순익 85% 우리은행이 차지
CET1 13.7%로 개선…금리 상승기 이익 확대 기대

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹이 보험·증권을 중심으로 비은행 사업을 확대하고 있지만 실제 수익 기여로 이어지기까지는 시차가 예상된다. 비은행이 새로운 수익원으로 자리 잡기 전까지 그룹 수익성은 우리은행의 이익 창출력에 달렸다.

◆ 보험·증권 외형 키운 우리금융…비은행 수익기반 안착까지는 시간

19일 금융권에 따르면 우리금융은 동양생명과 ABL생명의 통합 작업에 착수해 2027년 하반기 양사 합산 총자산이 55조원에 달하는 통합 생명보험사를 출범시킬 계획이다. 지난해 7월 양사를 계열사로 편입한 우리금융은 이달 11일 동양생명을 완전자회사로 전환했다. 자본건전성 강화와 전속채널 재구축을 거쳐 내년부터 보험 영업을 강화할 예정이다.

증권 부문도 외형 확대 단계에 있다. 우리투자증권은 증자 이후 추가적인 라이선스를 확보하며 사업 기반을 넓혀야 하는 상황인 가운데 향후 성장에 맞춰 추가적인 자본 확충도 검토하고 있다.

비은행 부문의 존재감은 실적에서도 커지고 있다. 우리금융의 상반기 비은행 이익기여도는 22.3%로 지난해 같은 기간 6.9%의 3배를 넘어섰다. 우리투자증권도 상반기 247억원의 순이익을 기록했다.

다만 동양생명·ABL생명 편입에 따른 실적 반영분이 포함된 만큼 보험·증권의 영업력 강화에 따른 추가 성과는 아직 제한적이다. 상반기 비은행 순이익 가운데 보험사 편입 효과가 차지한 비중은 약 30%였다.

우리금융 관계자는 "증권과 보험 모두 안정화 과정을 거치면서 이익기여도는 높아질 것으로 보고 있다"며 "증권은 증자 이후 추가적인 라이선스 확보 등이 필요하고 보험도 합병 과정을 거쳐야 하는 만큼 시간이 필요하다"고 말했다.

[AI인포그래픽=박가연 기자]= 2026.08.19 eoyn2@newspim.com

비은행 부문을 넓히는 과정에서 자본 투입도 이어졌다. 우리금융은 동양생명과 ABL생명 인수에 약 1조5000억원을 투입한 데 이어 지난 5월 우리투자증권에 1조원을 증자해 보험·증권에 투입한 자본은 약 2조5000억원에 달한다.

지난 13일 발행한 4000억원 규모의 신종자본증권 금리도 연 4.79%로 지난해 10월 3.34%보다 1.45%포인트(p) 높아졌다. 발행액 가운데 2000억원은 오는 10월 첫 콜옵션이 도래하는 기존 신종자본증권 상환에 사용하고 나머지는 운영자금으로 활용한다.

◆ 비은행 안착 전 우리은행 역할 더 커져…CET1 개선에 영업 여력 확대

비은행의 성과를 기다리는 동안 그룹 이익의 무게중심은 우리은행에 쏠려 있다. 우리은행은 상반기 1조3730억원의 순이익을 거둬 그룹 전체 순이익 1조6090억원의 약 85%를 차지했다.

여기에 은행이 이익을 더 늘릴 여건은 이전보다 나아졌다. 우리금융은 대출 확대에 따른 위험가중자산(RWA) 증가가 CET1 비율에 부담을 줄 수 있어 그동안 은행의 자산 성장을 보수적으로 관리해왔다. 상반기 말 보통주자본비율(CET1)은 13.7%를 기록해 자산 확대 여력도 커졌다.

우리금융 관계자는 "그동안 CET1 관리를 우선하면서 은행 영업을 보수적으로 운영해온 부분이 있었다"며 "목표했던 수준까지 개선된 만큼 하반기부터 영업을 확대하고 대출도 점진적으로 늘려나갈 계획"이라고 말했다.

금리 상승에 대비한 자산·부채 구조 조정도 이뤄졌다. 우리은행은 지난 4~5월 1년 만기 정기예금을 늘리는 대신 3~6개월 단기 정기예금을 15조원 이상 줄이고 변동금리 대출을 34조원 이상 확대했다. 이후 한국은행이 지난달 기준금리를 연 2.50%에서 2.75%로 인상하면서 금리 상승 기조가 이어지고 있다.

우리금융은 시장금리가 0.25%p 상승할 경우 향후 1년간 우리은행의 원화 순이자이익이 약 1600억원 늘고 순이자마진(NIM)은 약 0.04%p 상승할 것으로 추산했다.

곽성민 우리금융지주 최고재무책임자(CFO)는 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "하반기 실제로 시장금리가 상승한다면 내년 초까지는 분명히 플러스 요인으로 작용할 것으로 보인다"며 "1분기와 2분기 NIM이 플랫한 상태를 유지했지만 금리 상승기에 향후 NIM 상승의 발판이 될 것"이라고 말했다.

다만 은행의 비이자이익은 하반기 변수다. 상반기 우리은행의 수익증권 수수료와 신탁 수수료는 전년 동기 대비 각각 88.0%, 70.6% 증가했다. 증시 호조로 ETF 등 투자상품 판매가 늘면서 자산관리(WM) 부문의 수수료 수익이 확대된 영향이다.

보험·증권의 수익 기여가 확대되기까지 시차가 예상되는 만큼 우리은행이 이자이익과 비이자이익의 성장세를 얼마나 이어갈지가 그룹 실적을 뒷받침하는 관건이 될 전망이다.

한 금융권 관계자는 "하반기에는 증시 변동성이 커진 데다 금융당국의 ETF 판매 점검도 이어지고 있어 관련 상품 판매가 위축될 수 있다"며 "현재와 같은 시장 상황이 지속되면 자산관리 부문의 수수료 수익도 줄어들 가능성이 있다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com

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美 국채금리 장중 급등 뒤 하락 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률은 18일(현지시간) 장 초반 상승세를 보인 뒤 하락 전환했고 미 달러화는 주요 통화 대비 좁은 범위에서 움직였다. 미국과 이란의 갈등과 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 인플레이션 우려를 자극했지만 최근 미국의 고용과 물가 지표가 예상보다 약하게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 기대가 낮아진 영향이다. 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 1.6bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.708%를 기록했다. 30년물 국채 수익률은 장중 2007년 이후 최고 수준까지 올랐다가 상승분을 반납해 2.6bp 내린 5.284%를 나타냈다. 연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.5bp 하락한 4.177%를 기록했다. 국채 가격과 수익률은 반대로 움직인다. 미 국채 시장은 앞서 2거래일 연속 약세를 보였다. 미국뿐 아니라 주요국의 장기 국채 수익률이 수십 년 만의 최고 수준에 근접하는 등 글로벌 채권시장에서 매도세가 이어졌지만 이날 미 국채 수익률은 장중 방향을 틀었다. 미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.08.19 koinwon@newspim.com ◆고용·물가 이어 산업생산도 둔화…9월 금리 동결 기대↑ 여름철 거래가 한산한 데다 이번 주 시장의 방향을 결정할 만한 주요 경제지표가 많지 않은 가운데 투자자들은 미국과 이란의 갈등과 향후 연준의 통화정책 경로에 주목했다. 재니의 가이 르바스 수석 채권 전략가는 "경제지표는 많지 않고 시장의 무기력감은 큰 상황이어서 이 두 가지가 겹치면 가벼운 바람에도 시장이 움직일 수 있다"고 말했다. 이날 발표된 미국 경제지표도 금리 상승세를 제한했다. 연준에 따르면 7월 산업생산은 전월 대비 0.2% 증가해 증가율이 전월보다 0.1%포인트 둔화했다. 소비재 생산 감소 등의 영향으로 시장 예상에도 미치지 못했다. 최근 미국 경제지표는 전반적으로 경기 둔화를 가리키고 있다. 7월 예상 밖의 고용 감소에 이어 소비자물가지수(CPI) 등 물가 지표도 비교적 온건하게 나오면서 시장에서는 연준의 추가 금리 인상 기대가 낮아졌다. 시장에서는 현재 연준이 9월 기준금리를 0.25%포인트 인상하기보다 동결할 가능성을 약 70%로 보고 있다. ◆ 달러인덱스 99.63…연준 비둘기파 기대에 상승폭 제한 미 국채 수익률 하락에도 달러화는 뚜렷한 방향을 잡지 못했다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.09% 상승한 99.63을 기록했다. 유로화는 전날 기록한 2개월 만의 최고치인 1.161달러에서 소폭 내려와 0.03% 상승한 1.15760달러에 거래됐다. 영국 파운드화는 0.04% 하락한 1.35356달러를 기록했고 달러화는 스위스프랑 대비 0.17% 상승한 0.81230프랑을 나타냈다. 머니코프 북미의 유진 엡스타인 구조화상품 책임자는 최근 달러화 움직임이 연준의 예상보다 비둘기파적인 태도와 이에 대한 시장의 해석을 반영하고 있다고 분석했다. 그는 "최근 CPI가 인플레이션 압력을 시사하지 않았고 고용지표 역시 마찬가지였다"며 "갑자기 달러가 약해졌고 이러한 흐름이 대부분의 통화쌍에 반영되고 있다"고 말했다. 스코샤뱅크도 온건한 인플레이션과 미국 노동시장의 약화 조짐을 고려하면 현시점에서 9월 금리 인상 가능성이 매우 낮다고 평가했다. 이어 단기적인 달러화 상승은 여전히 매도 기회로 판단한다고 밝혔다. 다만 미국과 이란의 갈등과 국제유가 상승은 연준의 통화정책 전망을 복잡하게 만드는 변수다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란과 현재 진행 중인 협상이 없으며 예정된 협상도 없다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 열려 있다고 주장했지만 이란은 해당 해협이 여전히 선박 운항에 폐쇄돼 있다고 밝히고 있다. 이란 고위 당국자는 전쟁을 영구적으로 끝내기 위한 협상이 교착 상태에 빠지면서 군사 태세를 '전면적인 공세'로 전환할 것이라고 밝혔다. 미국 역시 지난 6월 체결한 휴전 합의를 연장하지 않겠다는 입장이다. 호르무즈 해협의 장기 폐쇄가 에너지 공급에 미칠 우려가 이어지면서 브렌트유 선물은 이날 0.17% 오른 배럴당 91.02달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 7월 24일 이후 가장 높은 수준이다. ◆ 19일 FOMC 의사록·20년물 입찰 주목…금리 향방 가른다 유가 상승에 따른 인플레이션 재확산 우려는 미국뿐 아니라 세계 채권시장에도 부담을 주고 있다. 미국 30년물 국채 수익률은 이날 장중 2007년 이후 최고 수준을 기록했고 주요국 장기 국채 수익률도 동반 상승했다. 시타델증권의 노샤드 샤 유럽·중동·아프리카(EMEA) 채권 영업 책임자는 "인플레이션은 지난 5년 대부분의 기간 동안 목표치를 웃돌았다"며 공급 충격이 계속되는 상황에서는 물가가 다시 상승할 위험에 대응할 여유가 크지 않다고 지적했다. 외환시장에서는 엔화의 움직임도 주목받았다. 엔화는 달러 대비 0.08% 하락한 달러당 159.605엔을 기록했다. 7월 말 미국과 일본이 엔화 강세를 유도하기 위해 공동으로 시장에 개입한 이후 나타났던 상승폭의 거의 절반을 반납했다. 당시 엔화는 40년 만의 최저 수준인 달러당 163.99엔까지 하락했다. 시장에서는 추가 외환시장 개입 가능성과 다음 달 일본은행(BOJ)의 금융정책결정회의를 주시하고 있다. 시장은 일본은행이 다음 달 기준금리를 인상할 것으로 예상하고 있다. 달러/원 환율은 19일 오전 6시 50분 기준 전장 대비 5.29% 하락한 1413.00원에 거래되고 있다.    시장의 시선은 19일 공개되는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록으로 향하고 있다. 투자자들은 최근 고용과 물가 둔화에도 국제유가와 장기금리가 높은 수준을 유지하는 상황에서 연준 위원들이 향후 금리 경로를 어떻게 판단하고 있는지 확인할 전망이다. 미국 재무부가 같은 날 실시하는 20년물 국채 입찰 결과도 장기금리 흐름을 좌우할 변수로 꼽힌다. koinwon@newspim.com 2026-08-19 06:56
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코스피 급락에 매도사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 19일 코스피 지수가 전 거래일보다 341.06포인트(4.96%) 내린 6528.77에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 24.12포인트(2.89%) 내린 810.08에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1413.5원을 기록했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.08.19 kunjoo@newspim.com   2026-08-19 09:26

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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