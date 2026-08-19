김민석 "계파는 없다" 선언에도...친청계, 첫 최고위서 '정청래 공약' 재강조

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김민석 "당심과 민심 거리 없앨 것...비공개 누설시 최고위서 퇴출"

최민희 "당심 기초로 민심 확장해야"...鄭 공약 '의총 공개' 제안

이성윤, 鄭 슬로건 '민주당 개혁' 강조...한민수, '鄭 반명수괴' 비판

[부산=뉴스핌] 신정인 기자 = 8·17 전당대회로 출범한 더불어민주당 김민석 지도부가 19일 첫 공개 최고위원회의를 열고 본격적으로 당무에 돌입했다.

선출직 최고위원 5명 중 3명(최민희·이성윤·한민수)을 친청계(친정청래계)가 차지한 구도 속에서, 당의 노선과 운영 주도권을 둘러싼 김민석 대표와 친청계 최고위원들 간의 미묘한 신경전이 감지됐다.

[부산=뉴스핌] 신정인 기자 = 김민석 대표와 한병도 원내대표, 최고위원들이 19일 부산 동구 더불어민주당 부산시당에서 열린 부산 최고위원회에 참석해 있다. 2026.08.19 allpass@newspim.com

◆김민석 "당심과 민심 거리 없앨 것...비공개 내용 누설시 최고위서 퇴출"

김 대표는 이날 부산 동구 부산시당에서 최고위원회의를 열고 '민생·실용·확장 노선'을 강조하며 기강 잡기에 나섰다.

김 대표는 취임 일성으로 "첫째, 당심과 민심의 거리를 없애는 지도부가 되겠다"고 선언했다. 전임 정청래 전 대표가 당원주권주의를 표방하며 강성 지지층 중심의 당 운영을 한 것에 대한 우회적 비판이라는 해석이 나온다.

그러면서도 "김민석 지도부는 1인 1표 당원 주권에 의한 첫 선택으로, 그중에서 핵심인 권리당원과 대의원에게 압도적인 지지를 받고 출발한 지도부"라며 "따라서 민생 실용 확장으로의 노선과 방향은 당원의 선택을 받은 것"이라며 전체 당원의 지지를 받았음을 강조했다.

김 대표는 "인사는 투명하게 하겠다. 능력주의로 하겠다. 화합은 일 중심으로 하겠다. 일을 해가면서 하나하나 함께 합을 맞춰가겠다. 계파는 없다"며 자신을 반대하고 있는 친청계를 포용하겠다는 뜻을 분명히 했다.

다만 전임 지도부에서 빈번하게 발생했던 공개 최고위에서의 계파 싸움과 비공개 최고위 내용을 언론에 흘리며 계파 싸움에 활용하는 행태를 단호하게 막겠다고 강조했다.

김 대표는 "여러 사안을 결정하는 최고위 회의는 대부분 비공개되어 왔다. 필요하면 원칙적으로 공개하겠다"며 "국민들과 당원들이 보시기에 이해할 수 있는 논리와 인정할 수 있는 품격 있는 언어로 회의를 진행하겠다. 비공개 사안이 공개될 경우에는 지위 고하를 막론하고 회의에서 퇴출하겠다"고 했다.

최민희 더불어민주당 최고위원(가운데)이 부산 현장 최고위원회에 참석했다. [사진=뉴스핌 DB]

◆최민희 "당심을 기초로 민심 확장해야" 견제구…정청래 공약 '의총 공개' 공식 제안

반면 최민희 최고위원은 김 대표의 '민심 확장' 명분에 맞서 당심의 중요성을 강조했다.

최 최고위원은 "이번 지도부 구성은 당심을 민심이 견제하는 절묘한 결과"라며 "총선에서 이기려면 당심을 기초로 민심을 확장해가야 한다"고 평가했다.

최 최고위원은 김 대표의 최고위 공개 방침에 동의를 표하면서도 "나아가 의원총회 공개도 검토해달라"고 요청했다. 의총 공개는 정청래 전 대표의 공약 중 하나다.

아울러 최 최고위원은 김 대표가 지명권을 가진 2명의 지명직 최고위원 중 한 자리를 청년 몫으로 채울 것을 공개 제안했다. 그는 "'2시 청년'(점심시간이 지난 오후 2시 국회 앞을 떠돌며 정치권을 기웃거리는 청년 정치인들을 비하하는 말)뿐만 아니라 직장에 다니는 19시 청년도 참여할 수 있도록 꼼꼼히 챙겨야 한다"며 청년 최고위원 경선 인선을 권고했다.

김민석 민주당 대표와 최고위원들이 부산 현장 최고위원회를 마친 후 함께 손을 잡았다. [사진=김민석 페이스북]

◆이성윤, 정청래 공약 '민주당 개혁' 재강조...한민수 "鄭 사무실에 '반명수괴' 조화 배달" 비판'반

이성윤 최고위원도 첫 최고위 발언에서 "민주당은 개혁할 때 국민께 사랑받았고, 선거에서 승리했다. 개혁하고 개혁해서 민주당이 되어야 한다"고 말했다.

이어 "우선 시급한 검찰 개혁을 챙겨야 한다"며 "공소청·중수청 출범이 44일밖에 남지 않았다"고 검찰개혁을 재차 강조했다.

민주당의 개혁과 지속적인 검찰개혁 역시 정 전 대표의 이번 전당대회 슬로건이었다.

한민수 최고위원은 전날 정 전 대표의 서울 마포구 지역사무실에 '반명수괴'라고 쓰인 전대 결과 승복 요구 조화가 배달된 것을 언급했다.

한 최고위원은 "전당대회 이후 당의 단합을 해치는 행위들은 멈춰주실 것을 간곡히 호소드린다"며 "분열의 시간을 뒤로하고 지지자 모두를 모아야 할 때"라고 당부했다.

김 대표는 모두 발언 후 회의 말미에 당내 계파 갈등 불씨를 진화하겠다는 뜻을 보이겠다며 자리에서 일어나 "새로 뽑힌 지도부가 아직 그럴 기회가 없었으니 손을 잡고 인사하며 회의를 마치자"고 제안했고, 참석한 최고위원 전원은 나란히 서서 손을 맞잡았다.

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