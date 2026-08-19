김민석, 취임 첫 행보로 '역대 민주당 대통령' DJ·노무현 참배 문재인 예방

AI 핵심 요약beta
- 김민석 민주당 대표가 19일 DJ·노무현 참배 후 문재인을 예방했다
- 계파 갈등 속 역대 민주당 대통령에게 취임 보고하며 화합 의지를 보였다
- 김 대표는 이날 저녁 정청래·송영길과 이재명 대통령 만찬을 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
19일에는 정청래·송영길과 함께 李대통령 초청 만찬 참석
[서울·김해·양산=뉴스핌] 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 취임 후 첫 행보로 민주당이 배출한 역대 대통령들인 고(故) 김대중(DJ) 전 대통령과 (故) 노무현 전 대통령을 참배하고 문재인 대통령을 예방했다.
친명(친이재명)계와 친청(친정청래)계로 갈라져 어느 때보다 극심했던 계파 갈등 속에 역대 민주당 대통령들에게 취임 사실을 보고하며 화합에 나서겠다는 의지를 보인 것으로 평가된다.
김 대표는 이날 저녁에는 당대표 경선에서 경쟁했던 정청래 의원, 송영길 의원과 함께 이재명 대통령과 만찬을 할 예정이다.
allpass@newspim.com