김민석, 전재수와 회동...하반기 HMM 이전 등 '해양수도 부산' 협력키로

AI 핵심 요약beta
- 김민석 대표가 19일 부산시청서 전재수 시장과 만났다.
- 해양수도 부산 완성과 해수부 이전 협력을 약속했다.
- 2028년 유엔 해양총회 성공 지원도 약속했다.
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2028 유엔해양총회 특별위 구성·부산 청년문화제 지원도
[부산=뉴스핌] 김승현 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 19일 부산시청을 방문해 전재수 부산시장과 만나 해양수도 부산 완성을 위한 협력을 약속했다.
김 대표는 이날 전 시장과의 면담에서 "해양수도가 국가적 숙제이므로 당과 정부가 관심을 갖고 있다는 점을 국민과 부산시민에게 말하고 싶었다"며 "전재수 시장과 손잡으니 해양수도와 손잡은 것 같다"고 말했다.
김 대표는 "이재명 대통령이 부산 해양수도에 쏟은 열정을 잘 안다"며 "대선 당시 대통령께서 해수부 부산 이전을 결정한 이후 전국 곳곳에서 다른 중앙부처 옮겨달라는 요청이 많았지만, 중앙부처 이전은 부산 해수부밖에 없다고 일거에 자른 과정과 전폭적 지원을 잘 알고 있다"고 밝혔다.
전 시장은 해양수도 부산 4종 세트로 해수부 부산 이전, HMM 본사 이전, 부산해상전문법원 설치, 동남권투자공사 설립 등이 대선 공약에서 국정과제로 채택된 과정에서 김 대표가 대선 당시와 총리 시절 중요한 역할을 했다고 평가했다.
전 시장은 "총리 시절 국정과제로 채택될 때 사실상 엄청난 역할을 해주셨다"며 "그 덕분에 해수부 부산 이전도 가능했고 HMM 본사 이전, 부산해상전문법원도 하반기 통과될 것"이라고 말했다.
김 대표는 "부산에 민주당 국회의원이 없는 상황에서 당이 그 역할을 다하겠다"며 "부산의 국민의힘 국회의원과 지방의원들과도 협력하면서 시장님의 짐을 덜겠다"고 강조했다. 이어 "앞으로 제가 부산 국회의원과 지방의원님들께 밥을 대신 사면서 부산 시민 번영을 최우선으로 삼고 협력하겠다"고 덧붙였다.
전 시장은 대선 당시 김 대표가 북항 돔구장 공약을 강력히 주장했던 점을 언급하며 "부산의 가장 큰 현안인 돔아레나에 대표님의 지혜와 실력을 빌리고 싶다"고 요청했다. 그는 "북항이 부산을 다시 뛰게 하는 심장과도 같은 공간"이라며 "이 공간을 부산의 새로운 심장으로 만들겠다"고 밝혔다.
김 대표는 2028년 부산 유치가 확정된 유엔 해양총회 성공을 위한 지원도 약속했다. 그는 "2028년 유엔 해양총회 성공을 위한 특별위원회를 오늘 최고위에서 의결하겠다"며 "시장님이 추천하는 분을 위원장으로 모시고 전폭 지원하겠다"고 말했다.
전 시장은 "유엔 해양총회는 2만여 명이 참석하는 해양 관련 가장 중요한 행사로, 해양수도가 국제무대에 등장하는 첫 행사"라고 설명했다. 김 대표는 "해양총회가 전 세계 차원에서 부산이 해양 거점으로 성공할 수 있는 기회"라며 "아시아태평양경제협력체(APEC)는 정상회담이라 관광객들이 오지만 유엔 해양총회는 참석자가 훨씬 많다"고 강조했다.
김 대표는 또 "대구 김광석 청년문화제, 전북 김민기 청년문화제처럼 부산에서도 해양총회 성공을 기원하는 청년문화제를 전폭 지원하겠다"며 "부산 갈매기 청년문화제를 초당적으로 만들겠다"고 말했다.
kimsh@newspim.com