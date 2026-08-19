제주항공, 전 임직원 AI 역량 강화…업무 혁신 속도

AI 핵심 요약beta
- 제주항공은 19일 임직원 AI 역량 강화 교육을 시작했다.
- 전 직원과 임원·관리자까지 대상별 단계 교육을 운영했다.
- AI 챗봇·위험물 안내 등 활용 범위도 넓히겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=제주항공이 임직원의 인공지능(AI) 활용 역량을 높이고 업무 효율성을 강화하기 위한 사내 교육 프로그램을 운영한다.
제주항공은 AI 전환(AX)과 디지털 전환(DX)에 따른 업무 환경 변화에 대응하기 위해 'AI 활용 역량 강화 교육'을 마련했다고 19일 밝혔다.
교육 대상은 일반 직원뿐 아니라 대표이사와 본부장 등 임원진, 팀장급 관리자까지 전 임직원으로 확대했다. 직급과 역할에 따라 단계별 프로그램을 운영한다.
임원급 관리자들은 AX 조직 전환을 주도하기 위한 전략 수립과 AI 활용 사례 등을 학습했다. 팀장급 관리자들은 AI 도입에 따른 부서장 역할 변화와 부서별 업무 적용 방안 등을 중심으로 교육을 받았다.
실무진을 대상으로는 업무혁신, 문제해결, 데이터 기반 인사이트 도출 등 3개 과정을 마련했다. 직원들은 직무와 관심 분야에 따라 원하는 과정을 선택할 수 있다.
제주항공은 교육에 앞서 설문조사를 실시해 임직원의 AI 활용 수준과 교육 수요를 파악하고 이를 교육 과정에 반영했다.
제주항공 관계자는 "임직원들이 새로운 기술을 빠르게 익히고 업무에 활용할 수 있는 역량을 높이고자 한다"며 "AI가 실제 업무 혁신과 생산성 향상으로 이어질 수 있도록 활용 범위를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
한편 제주항공은 AI를 고객 서비스와 내부 업무에도 적용하고 있다. 지난해 국내 항공사 최초로 생성형 AI 챗봇을 도입했으며 지난 6월에는 AI 기반 위험물 안내 프로그램(JRAG)을 도입했다. 향후에도 AI 활용 범위를 조직 전반으로 확대한다는 계획이다.
heoneykim@newspim.com