소방·경찰 손잡고 수중과학수사 강화…자동차 추락 실전훈련도

AI 핵심 요약beta
- 중앙소방학교가 19일 제1기 수중과학수사 특별교육을 시작했다.
- 경찰 과학수사관 19명이 수중수색과 감식 기법을 실습했다.
- 27일 자동차 추락 상황 종합평가로 현장 대응력을 점검한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방과 경찰이 내수면에서 발생하는 범죄와 사고에 대한 수중과학수사 역량을 강화하기 위해 처음으로 실전형 특별교육에 나선다.
중앙소방학교는 이달 18일부터 27일까지 8일간 중앙소방학교 수난구조 훈련장 등에서 '제1기 수중과학수사 특별교육'을 실시한다고 19일 밝혔다.
이번 교육은 내수면 사건·사고 현장에서 필요한 수중수색과 과학수사 전문성을 높이기 위해 마련됐다. 수중과학수사 기초과정을 이수한 경찰 과학수사관 19명이 참여한다.
특히 중앙소방학교와 경찰 분야 전문 강사진이 함께 참여해 수중이라는 특수한 환경에서 필요한 안전한 잠수활동과 수색·감식 기법 등을 실습 중심으로 교육한다.
교육은 ▲수중 적응 및 위기 대응 역량 강화 ▲시야 제한 극복 및 정밀 수색 기법 ▲과학적 수중 감식 및 증거 무결성 확보 등을 중심으로 진행된다. 시야 확보가 어려운 수중 환경을 극복하는 동시에 수중에서 확보한 증거물의 법정 증거능력을 유지할 수 있는 감식 역량을 키우는 데 초점을 맞췄다.
교육 초반에는 수중 활동에 필요한 자세 균형과 중심 안정성 훈련을 실시한다. 공기용기 밸브 고장 등 돌발 상황에 대처하는 훈련을 통해 구조대상자 인양뿐 아니라 수사관 자신의 안전을 확보하는 능력도 기른다.
시야가 확보되지 않는 상황을 가정한 '무시야 잠수(Black-out mask)' 훈련도 진행한다. 시각에 의존하기 어려운 환경에서도 안전하게 현장에 접근해 수색할 수 있도록 하기 위한 훈련이다.
수중수색과 함께 과학수사를 위한 감식 절차도 익힌다. 교육생들은 수중촬영과 수중 지역 도식화, 증거표식 설치를 비롯해 증거물 인양·포장 등 실제 현장에서 필요한 수중 감식 기법을 실습한다.
교육 마지막 날인 27일에는 자동차가 물에 추락한 상황을 가정한 종합 시나리오 실습 평가가 진행된다.
교육생들은 수중 접근과 수색부터 수중촬영, 지역 도식화, 증거표식, 증거물 인양·포장까지 교육 과정에서 배운 기법을 종합적으로 적용해 실제 수중 현장 대응 능력을 점검받는다.
박형열 중앙소방학교장 직무대리는 "수중이라는 특수한 환경에서는 전문적인 수색·감식 역량과 안전한 현장 대응능력이 무엇보다 중요하다"며 "이번 교육을 통해 소방과 경찰의 전문성을 공유하고 수중과학수사 분야의 현장 대응 역량을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
abc123@newspim.com