전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.19 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
산업 제약·바이오

속보

더보기

밴드사업 키우려 50억 투자했는데…일동제약 자회사, 2년 만에 법정관리

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 일동제약이 2024년 비케이메디케어를 50억원에 인수했다
  • 비케이메디케어가 19일 법원 회생절차에 들어갔다
  • 일동제약의 투자금 회수 불확실성이 커졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

비케이메디케어 완전자본잠식 62억원…지난달 회생 개시
밴드 공급망 강화·제조 역량 확보 구상에 차질

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 일동제약이 밴드·창상피복재 사업의 생산 기반을 확보하기 위해 약 50억원을 투자한 비케이메디케어가 자회사 편입 2년도 채 되지 않아 법원 회생절차에 들어갔다. 성장세를 보인 밴드 사업의 제조 역량과 공급망을 강화하려던 전략에 차질이 생긴 가운데 투자금 회수의 불확실성도 커졌다.

19일 일동제약 반기보고서에 따르면 부산회생법원은 지난달 22일 비케이메디케어에 대한 회생절차 개시를 결정했다.

비케이메디케어는 지난 5월 회생절차 개시를 신청했으며, 법원은 같은 달 18일 회사 재산에 대한 강제집행과 가압류, 담보권 실행 등을 제한하는 포괄적 금지명령을 내렸다. 현재 회생채권과 회생담보권 신고 절차가 진행 중이다. 조사 기간은 다음 달 11일까지이며 회생계획안 제출 기한은 오는 10월 28일이다.

일동제약 본사 전경 [사진=일동제약]

비케이메디케어는 의료용 밴드와 마스크, 스팟패치 등을 주문자상표부착생산(OEM)·제조업자개발생산(ODM) 방식으로 제조하는 업체다. 일동제약은 지난 2024년 비케이메디케어가 발행한 의결권 있는 상환전환우선주 100만2486주를 50억원에 취득했다. 보통주 전환을 가정한 지분율은 52.96%로, 일동제약은 투자와 함께 비케이메디케어를 종속회사로 편입했다.

당시 일동제약이 밝힌 투자 목적은 제품의 안정적인 공급망 구축과 양사 협력을 통한 기업가치 향상이었다. 창상피복재 '메디터치'와 의료용 밴드 '케어리브' 등을 판매해온 일동제약이 생산업체에 대한 지배력을 확보함으로써 기존 밴드 사업을 확대하고 신제품 개발과 해외 진출로 협력 범위를 넓힐 것이란 관측도 나왔다.

그러나 비케이메디케어의 실적은 일동제약의 투자 이후 악화됐다. 비케이메디케어는 2023년 매출 60억9000만원과 영업이익 5억2000만원을 기록했으나, 2024년 매출은 26억원으로 57% 감소했다. 같은 기간 영업손익은 53억8000만원 적자로 돌아섰다. 2025년 매출은 51억원으로 회복됐지만 영업손실 5억8000만원과 순손실 23억1000만원을 기록했다.

올해 들어서도 실적 부진이 이어졌다. 비케이메디케어의 올 상반기 매출은 21억5471만원으로 전년 동기(24억9235만원)보다 13% 감소했다. 반기순손실은 같은 기간 2억627만원에서 3억2038만원으로 55% 늘었다.

적자가 누적되면서 재무구조도 나빠졌다. 지난해 말 99억원이었던 자산은 올해 6월 말 98억원으로 감소했고, 부채는 155억원에서 160억원으로 늘었다. 완전자본잠식 규모도 56억원에서 62억원으로 확대됐다.

비케이메디케어는 금융기관 차입금의 만기를 연장하거나 차입금을 상환하지 못했고, 기한이익 상실로 원리금 상환 의무도 도래했다. 자력으로 채무를 정상적으로 갚기 어려워지면서 법원 회생절차를 선택한 것으로 보인다.

비케이메디케어는 일동제약의 메디터치 탄력밴드와 스팟패치 등 일부 제품을 생산해 공급해왔다. 일동제약은 비케이메디케어 투자를 통해 제품 공급의 안정성을 높이는 동시에 제조 역량을 활용해 밴드·창상피복재 사업을 확대하고자 했다. 

밴드·창상피복재 사업은 일동제약 전체 실적에서 차지하는 비중은 크지 않지만 최근 성장세를 보인 사업군이다. 메디터치 매출은 2024년 174억원에서 지난해 192억원으로 10% 증가했고, 케어리브는 178억원에서 202억원으로 13% 늘었다. 두 브랜드의 합산 매출은 394억원으로 1년 새 11% 증가했다. 같은 기간 일동제약의 일반의약품 주요 제품 매출 합계가 5% 감소한 것과 대비된다. 기존 영업망과 브랜드 인지도에 생산 역량을 더해 추가 수익원으로 육성할 여지가 있었지만, 비케이메디케어의 회생절차 돌입으로 계획에 차질이 생겼다.

비케이메디케어 회생절차가 일동제약에 미칠 재무적 영향의 핵심은 50억원을 투입해 취득한 상환전환우선주의 가치와 회수 가능 규모다. 투자금은 투자가 이뤄진 2024년 기준 일동제약 연결 매출 6149억원의 0.8%에 불과하지만, 같은 해 영업이익 131억원과 비교하면 38.2%에 해당한다. 연간 이익 규모와 비교하면 투자 성과에 따라 적지 않은 영향을 받을 수 있는 금액이다.

일동제약은 비케이메디케어에 투자한 상환전환우선주를 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류해왔다. 향후 회생계획에 따라 예상 회수액이 장부금액보다 낮아지면 그 차이가 손실로 반영돼 당기순이익을 낮출 수 있다. 올 상반기 말 기준 장부금액과 이미 반영된 평가손익이 확인되지 않아 추가적인 손실 규모는 산정하기 어렵다.

다만 일동제약의 연결 대상에서 제외되는 데 따른 영업실적 영향은 제한적이다. 지난해 비케이메디케어의 개별 매출은 51억원이었으며, 내부거래를 제거한 연결 매출 기여액은 약 49억원이었다. 이는 일동제약 연결 매출 5669억원의 0.9% 수준이다. 비케이메디케어가 적자를 기록해온 만큼 연결 제외 자체가 일동제약의 영업이익을 악화시키는 요인으로 작용할 가능성은 낮다.

추가 자금 유출 가능성도 현재로서는 크지 않다. 일동제약은 비케이메디케어의 금융기관 차입금과 관련해 일동제약을 비롯한 다른 연결회사가 제공한 지급보증이나 자금보충 약정 등이 없어 추가적인 경제적 자원 유출 가능성은 없다고 밝혔다. 

일동제약이 보유한 상환전환우선주의 권리는 회생계획에 따른 감자·주식 소각 여부와 상환권의 회생채권 인정 여부 등에 따라 달라질 것으로 보인다. 해당 상환권이 회생채권으로 신고됐는지는 확인되지 않았다. 최종적인 회수 금액과 일동제약 손익에 미칠 영향은 향후 법원이 인가할 회생계획과 상환전환우선주의 평가 결과에 따라 구체화할 전망이다.

 

sykim@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
美 국채금리 장중 급등 뒤 하락 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률은 18일(현지시간) 장 초반 상승세를 보인 뒤 하락 전환했고 미 달러화는 주요 통화 대비 좁은 범위에서 움직였다. 미국과 이란의 갈등과 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 인플레이션 우려를 자극했지만 최근 미국의 고용과 물가 지표가 예상보다 약하게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 기대가 낮아진 영향이다. 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 1.6bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.708%를 기록했다. 30년물 국채 수익률은 장중 2007년 이후 최고 수준까지 올랐다가 상승분을 반납해 2.6bp 내린 5.284%를 나타냈다. 연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.5bp 하락한 4.177%를 기록했다. 국채 가격과 수익률은 반대로 움직인다. 미 국채 시장은 앞서 2거래일 연속 약세를 보였다. 미국뿐 아니라 주요국의 장기 국채 수익률이 수십 년 만의 최고 수준에 근접하는 등 글로벌 채권시장에서 매도세가 이어졌지만 이날 미 국채 수익률은 장중 방향을 틀었다. 미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.08.19 koinwon@newspim.com ◆고용·물가 이어 산업생산도 둔화…9월 금리 동결 기대↑ 여름철 거래가 한산한 데다 이번 주 시장의 방향을 결정할 만한 주요 경제지표가 많지 않은 가운데 투자자들은 미국과 이란의 갈등과 향후 연준의 통화정책 경로에 주목했다. 재니의 가이 르바스 수석 채권 전략가는 "경제지표는 많지 않고 시장의 무기력감은 큰 상황이어서 이 두 가지가 겹치면 가벼운 바람에도 시장이 움직일 수 있다"고 말했다. 이날 발표된 미국 경제지표도 금리 상승세를 제한했다. 연준에 따르면 7월 산업생산은 전월 대비 0.2% 증가해 증가율이 전월보다 0.1%포인트 둔화했다. 소비재 생산 감소 등의 영향으로 시장 예상에도 미치지 못했다. 최근 미국 경제지표는 전반적으로 경기 둔화를 가리키고 있다. 7월 예상 밖의 고용 감소에 이어 소비자물가지수(CPI) 등 물가 지표도 비교적 온건하게 나오면서 시장에서는 연준의 추가 금리 인상 기대가 낮아졌다. 시장에서는 현재 연준이 9월 기준금리를 0.25%포인트 인상하기보다 동결할 가능성을 약 70%로 보고 있다. ◆ 달러인덱스 99.63…연준 비둘기파 기대에 상승폭 제한 미 국채 수익률 하락에도 달러화는 뚜렷한 방향을 잡지 못했다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.09% 상승한 99.63을 기록했다. 유로화는 전날 기록한 2개월 만의 최고치인 1.161달러에서 소폭 내려와 0.03% 상승한 1.15760달러에 거래됐다. 영국 파운드화는 0.04% 하락한 1.35356달러를 기록했고 달러화는 스위스프랑 대비 0.17% 상승한 0.81230프랑을 나타냈다. 머니코프 북미의 유진 엡스타인 구조화상품 책임자는 최근 달러화 움직임이 연준의 예상보다 비둘기파적인 태도와 이에 대한 시장의 해석을 반영하고 있다고 분석했다. 그는 "최근 CPI가 인플레이션 압력을 시사하지 않았고 고용지표 역시 마찬가지였다"며 "갑자기 달러가 약해졌고 이러한 흐름이 대부분의 통화쌍에 반영되고 있다"고 말했다. 스코샤뱅크도 온건한 인플레이션과 미국 노동시장의 약화 조짐을 고려하면 현시점에서 9월 금리 인상 가능성이 매우 낮다고 평가했다. 이어 단기적인 달러화 상승은 여전히 매도 기회로 판단한다고 밝혔다. 다만 미국과 이란의 갈등과 국제유가 상승은 연준의 통화정책 전망을 복잡하게 만드는 변수다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란과 현재 진행 중인 협상이 없으며 예정된 협상도 없다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 열려 있다고 주장했지만 이란은 해당 해협이 여전히 선박 운항에 폐쇄돼 있다고 밝히고 있다. 이란 고위 당국자는 전쟁을 영구적으로 끝내기 위한 협상이 교착 상태에 빠지면서 군사 태세를 '전면적인 공세'로 전환할 것이라고 밝혔다. 미국 역시 지난 6월 체결한 휴전 합의를 연장하지 않겠다는 입장이다. 호르무즈 해협의 장기 폐쇄가 에너지 공급에 미칠 우려가 이어지면서 브렌트유 선물은 이날 0.17% 오른 배럴당 91.02달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 7월 24일 이후 가장 높은 수준이다. ◆ 19일 FOMC 의사록·20년물 입찰 주목…금리 향방 가른다 유가 상승에 따른 인플레이션 재확산 우려는 미국뿐 아니라 세계 채권시장에도 부담을 주고 있다. 미국 30년물 국채 수익률은 이날 장중 2007년 이후 최고 수준을 기록했고 주요국 장기 국채 수익률도 동반 상승했다. 시타델증권의 노샤드 샤 유럽·중동·아프리카(EMEA) 채권 영업 책임자는 "인플레이션은 지난 5년 대부분의 기간 동안 목표치를 웃돌았다"며 공급 충격이 계속되는 상황에서는 물가가 다시 상승할 위험에 대응할 여유가 크지 않다고 지적했다. 외환시장에서는 엔화의 움직임도 주목받았다. 엔화는 달러 대비 0.08% 하락한 달러당 159.605엔을 기록했다. 7월 말 미국과 일본이 엔화 강세를 유도하기 위해 공동으로 시장에 개입한 이후 나타났던 상승폭의 거의 절반을 반납했다. 당시 엔화는 40년 만의 최저 수준인 달러당 163.99엔까지 하락했다. 시장에서는 추가 외환시장 개입 가능성과 다음 달 일본은행(BOJ)의 금융정책결정회의를 주시하고 있다. 시장은 일본은행이 다음 달 기준금리를 인상할 것으로 예상하고 있다. 달러/원 환율은 19일 오전 6시 50분 기준 전장 대비 5.29% 하락한 1413.00원에 거래되고 있다.    시장의 시선은 19일 공개되는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록으로 향하고 있다. 투자자들은 최근 고용과 물가 둔화에도 국제유가와 장기금리가 높은 수준을 유지하는 상황에서 연준 위원들이 향후 금리 경로를 어떻게 판단하고 있는지 확인할 전망이다. 미국 재무부가 같은 날 실시하는 20년물 국채 입찰 결과도 장기금리 흐름을 좌우할 변수로 꼽힌다. koinwon@newspim.com 2026-08-19 06:56
사진
코스피 급락에 매도사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 19일 코스피 지수가 전 거래일보다 341.06포인트(4.96%) 내린 6528.77에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 24.12포인트(2.89%) 내린 810.08에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1413.5원을 기록했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.08.19 kunjoo@newspim.com   2026-08-19 09:26

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동