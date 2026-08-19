中, 日 여야 의원단 베이징 초청..."양국 관계 개선 움직임"

AI 핵심 요약beta
- 중국이 24일부터 일본 초당파 의원단을 베이징에 초청했다
- 다카이치 총리의 대만 발언 뒤 중단된 의원 외교가 재개될지 주목됐다
- 중국이 관계 관리에 나선 것이라는 해석이 일본 정치권에서 나왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 중국이 일본 초당파 국회의원단을 베이징으로 초청하면서 지난해 말 다카이치 사나에 총리의 대만 유사시 발언 이후 사실상 중단됐던 양국 간 의원 외교가 재개될지 주목된다.
19일 교도통신과 니혼TV에 따르면 일본 여야 국회의원들로 구성된 방중단은 오는 24일부터 27일까지 중국 베이징을 방문해 중국 공산당 대외연락부 간부들과 회담할 예정이다. 이번 방문은 중국 공산당 대외연락부의 초청으로 성사됐다.
방문단은 중국 공산당의 대외 교류를 담당하는 류하이싱 대외연락부장 등과 만나 양국 관계와 교류 확대 방안을 논의할 것으로 알려졌다.
대외연락부는 중국 외교부와 별도로 각국 정당 및 정치권과 교류를 담당하는 조직으로, 중국이 정치적 메시지를 전달할 때 활용하는 핵심 창구로 평가된다.
특히 이번 방중은 다카이치 총리가 지난해 11월 국회에서 대만 유사시 일본의 개입 가능성을 언급한 이후 양국 관계가 급속히 냉각된 뒤 처음 추진되는 의원 외교라는 점에서 의미가 있다는 분석이 나온다.
교도통신은 중국이 그동안 다카이치 정권의 방위력 강화 기조를 강하게 비판해온 점을 감안하면, 이번 초청에는 관계 관리에 나서려는 의도가 담겼을 가능성이 있다고 전했다.
방문단에는 중도개혁연합의 이사 신이치 공보위원장과 자민당의 하시모토 가쿠 전 후생노동부 부대신, 입헌민주당의 고니시 히로유키 참의원 의원 등 여야 의원들이 참여한다.
일본 정치권에서는 중국이 먼저 초청 의사를 밝힌 점에 주목하는 분위기다. 방중단에 참여하는 한 의원은 니혼TV와의 인터뷰에서 "중국 측의 전향적인 움직임"이라며 "양국 관계 개선을 향한 움직임이 조금씩 시작됐다고 볼 수 있다"고 말했다.
goldendog@newspim.com