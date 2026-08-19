전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.19 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
산업 ICT

속보

더보기

넷마블, 日 10억뷰 IP '샹프론' 게임으로

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 넷마블넥서스가 19일 샹그릴라 프론티어 RPG를 공개했다.
  • 9월 17일 TGS 2026서 세계 첫 플레이어블 빌드를 선보인다.
  • 세로형 조작과 2인 태그전투로 차별화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 누적 조회수 10억회, 코믹스 누적 발행부수 1700만부를 돌파한 일본 인기 IP(지식재산권) '샹그릴라 프론티어'가 넷마블의 신작 RPG로 재탄생한다.

넷마블넥서스가 개발 중인 신작 RPG '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종'은 오는 9월 17일 일본 마쿠하리 멧세에서 개막하는 '도쿄게임쇼(TGS) 2026'에서 전 세계 최초로 플레이어블 빌드를 공개한다.

원작 팬층이 두터운 일본 시장에서 실제 게임성을 처음 검증받는 무대다. 넷마블은 원작의 주요 설정과 서사를 충실히 구현하는 동시에 게임에서만 경험할 수 있는 오리지널 캐릭터와 보스, 외전 스토리를 더해 차별화에 나섰다. 세로형 화면과 한 손 조작, 2인 태그 전투 시스템도 핵심 특징이다.

[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 2026.08.19 hkj77@hanmail.net

◆ 원작 재현 넘어 '게임만의 샹프론' 구축

넷마블이 최근 유튜브 채널을 통해 공개한 개발자 레터에서 가장 눈에 띄는 부분은 원작의 세계를 3D 카툰 렌더링으로 재해석한 비주얼이다.

원작 특유의 캐릭터 디자인과 분위기를 유지하면서도 게임에서 필요한 연출과 표현을 적극적으로 보강했다. 대표적으로 원작에서는 비교적 간결하게 묘사됐던 NPC '에무르'의 인간형 변신 장면은 화려한 마법소녀물 방식의 연출로 구현됐다.

개발진이 내세운 핵심 방향은 '원작과 연결되는 오리지널리티'다.

김경률 PD는 개발자 레터에서 원작의 흐름을 훼손하지 않으면서도 게임에서만 가능한 새로운 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.

게임은 주인공 '산라쿠'의 궤적을 따라가는 방식으로 전개된다. 원작의 주요 사건과 명장면을 단순히 감상하는 데 그치지 않고 이용자가 직접 플레이하며 체험할 수 있도록 구성했다.

원작사인 고단샤와의 협업도 강화했다. 기본적인 스토리의 뼈대는 원작을 충실히 따르면서 원작에서 구체적으로 다뤄지지 않았던 공간과 사건에는 오리지널 캐릭터와 보스를 추가한다.

원작 작가 카타리나와 만화가 후지 료스케도 게임 제작에 참여한다. 이를 통해 원작에서는 공개되지 않았던 캐릭터의 뒷이야기와 추가 서사를 게임 내 외전 콘텐츠로 선보일 예정이다.

◆ 세로형 한 손 조작에 2인 태그 액션

전투 시스템은 모바일 환경에서의 접근성과 수동 전투의 액션성을 동시에 노렸다.

<샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종>은 모바일과 PC 크로스 플랫폼으로 개발되고 있으며 모바일에서는 세로형 화면과 한 손 조작을 지원한다.

복잡한 버튼 조합 대신 적의 공격 패턴과 캐릭터 교체 타이밍, 파티 조합에 따른 전략성을 강조한 것이 특징이다.

플레이어는 4명의 캐릭터로 덱을 구성하고 전투에서는 2명의 캐릭터를 실시간으로 교체하며 싸우게 된다. 적의 공격 패턴에 맞춰 캐릭터를 바꾸거나 각 캐릭터의 스킬과 특성을 연결해 전투를 풀어나가는 방식이다.

단순한 자동 전투보다는 몬스터의 패턴을 읽고 적절한 시점에 캐릭터를 교체하는 판단이 중요하도록 설계했다. 조작 자체는 간결하게 만들면서도 캐릭터 조합과 교체 타이밍에서 액션의 손맛과 전략성을 확보하겠다는 구상이다.

특히 한 손으로 플레이할 수 있는 세로형 인터페이스와 실시간 태그 액션의 결합은 기존 모바일 RPG와 차별화되는 요소로 꼽힌다.

◆ TGS 2026서 첫 시장 검증

개발자 영상과 이미지로만 공개됐던 게임의 실제 완성도는 오는 9월 TGS 2026에서 처음 확인할 수 있다.

넷마블은 행사장에서 일반 이용자를 대상으로 <샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종>의 플레이어블 빌드를 전 세계 최초로 공개할 예정이다.

이번 시연에서는 3D 카툰 렌더링으로 구현한 그래픽과 세로형 조작 방식, 2인 태그 전투의 실제 플레이 감각이 주요 평가 대상이 될 전망이다.

특히 '샹그릴라 프론티어'가 일본에서 출발한 대형 IP라는 점에서 TGS 현장 반응은 의미가 크다. 원작 팬들이 게임으로 재해석된 캐릭터와 세계관을 어떻게 받아들이는지, 간결한 조작과 태그 액션이 실제 플레이에서 경쟁력을 보여줄지가 향후 흥행 가능성을 가늠하는 첫 시험대가 될 것으로 보인다.

넷마블 입장에서도 기존 유명 IP를 단순히 게임으로 옮기는 방식에서 벗어나 원작의 팬덤과 게임 자체의 독창성을 함께 확보할 수 있을지가 관건이다. TGS 2026은 <샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종>이 대형 IP의 인지도를 실제 게임 흥행으로 연결할 수 있을지를 처음 확인하는 무대가 될 전망이다.

hkj77@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
美 국채금리 장중 급등 뒤 하락 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률은 18일(현지시간) 장 초반 상승세를 보인 뒤 하락 전환했고 미 달러화는 주요 통화 대비 좁은 범위에서 움직였다. 미국과 이란의 갈등과 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 인플레이션 우려를 자극했지만 최근 미국의 고용과 물가 지표가 예상보다 약하게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 기대가 낮아진 영향이다. 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 1.6bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.708%를 기록했다. 30년물 국채 수익률은 장중 2007년 이후 최고 수준까지 올랐다가 상승분을 반납해 2.6bp 내린 5.284%를 나타냈다. 연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.5bp 하락한 4.177%를 기록했다. 국채 가격과 수익률은 반대로 움직인다. 미 국채 시장은 앞서 2거래일 연속 약세를 보였다. 미국뿐 아니라 주요국의 장기 국채 수익률이 수십 년 만의 최고 수준에 근접하는 등 글로벌 채권시장에서 매도세가 이어졌지만 이날 미 국채 수익률은 장중 방향을 틀었다. 미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.08.19 koinwon@newspim.com ◆고용·물가 이어 산업생산도 둔화…9월 금리 동결 기대↑ 여름철 거래가 한산한 데다 이번 주 시장의 방향을 결정할 만한 주요 경제지표가 많지 않은 가운데 투자자들은 미국과 이란의 갈등과 향후 연준의 통화정책 경로에 주목했다. 재니의 가이 르바스 수석 채권 전략가는 "경제지표는 많지 않고 시장의 무기력감은 큰 상황이어서 이 두 가지가 겹치면 가벼운 바람에도 시장이 움직일 수 있다"고 말했다. 이날 발표된 미국 경제지표도 금리 상승세를 제한했다. 연준에 따르면 7월 산업생산은 전월 대비 0.2% 증가해 증가율이 전월보다 0.1%포인트 둔화했다. 소비재 생산 감소 등의 영향으로 시장 예상에도 미치지 못했다. 최근 미국 경제지표는 전반적으로 경기 둔화를 가리키고 있다. 7월 예상 밖의 고용 감소에 이어 소비자물가지수(CPI) 등 물가 지표도 비교적 온건하게 나오면서 시장에서는 연준의 추가 금리 인상 기대가 낮아졌다. 시장에서는 현재 연준이 9월 기준금리를 0.25%포인트 인상하기보다 동결할 가능성을 약 70%로 보고 있다. ◆ 달러인덱스 99.63…연준 비둘기파 기대에 상승폭 제한 미 국채 수익률 하락에도 달러화는 뚜렷한 방향을 잡지 못했다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.09% 상승한 99.63을 기록했다. 유로화는 전날 기록한 2개월 만의 최고치인 1.161달러에서 소폭 내려와 0.03% 상승한 1.15760달러에 거래됐다. 영국 파운드화는 0.04% 하락한 1.35356달러를 기록했고 달러화는 스위스프랑 대비 0.17% 상승한 0.81230프랑을 나타냈다. 머니코프 북미의 유진 엡스타인 구조화상품 책임자는 최근 달러화 움직임이 연준의 예상보다 비둘기파적인 태도와 이에 대한 시장의 해석을 반영하고 있다고 분석했다. 그는 "최근 CPI가 인플레이션 압력을 시사하지 않았고 고용지표 역시 마찬가지였다"며 "갑자기 달러가 약해졌고 이러한 흐름이 대부분의 통화쌍에 반영되고 있다"고 말했다. 스코샤뱅크도 온건한 인플레이션과 미국 노동시장의 약화 조짐을 고려하면 현시점에서 9월 금리 인상 가능성이 매우 낮다고 평가했다. 이어 단기적인 달러화 상승은 여전히 매도 기회로 판단한다고 밝혔다. 다만 미국과 이란의 갈등과 국제유가 상승은 연준의 통화정책 전망을 복잡하게 만드는 변수다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란과 현재 진행 중인 협상이 없으며 예정된 협상도 없다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 열려 있다고 주장했지만 이란은 해당 해협이 여전히 선박 운항에 폐쇄돼 있다고 밝히고 있다. 이란 고위 당국자는 전쟁을 영구적으로 끝내기 위한 협상이 교착 상태에 빠지면서 군사 태세를 '전면적인 공세'로 전환할 것이라고 밝혔다. 미국 역시 지난 6월 체결한 휴전 합의를 연장하지 않겠다는 입장이다. 호르무즈 해협의 장기 폐쇄가 에너지 공급에 미칠 우려가 이어지면서 브렌트유 선물은 이날 0.17% 오른 배럴당 91.02달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 7월 24일 이후 가장 높은 수준이다. ◆ 19일 FOMC 의사록·20년물 입찰 주목…금리 향방 가른다 유가 상승에 따른 인플레이션 재확산 우려는 미국뿐 아니라 세계 채권시장에도 부담을 주고 있다. 미국 30년물 국채 수익률은 이날 장중 2007년 이후 최고 수준을 기록했고 주요국 장기 국채 수익률도 동반 상승했다. 시타델증권의 노샤드 샤 유럽·중동·아프리카(EMEA) 채권 영업 책임자는 "인플레이션은 지난 5년 대부분의 기간 동안 목표치를 웃돌았다"며 공급 충격이 계속되는 상황에서는 물가가 다시 상승할 위험에 대응할 여유가 크지 않다고 지적했다. 외환시장에서는 엔화의 움직임도 주목받았다. 엔화는 달러 대비 0.08% 하락한 달러당 159.605엔을 기록했다. 7월 말 미국과 일본이 엔화 강세를 유도하기 위해 공동으로 시장에 개입한 이후 나타났던 상승폭의 거의 절반을 반납했다. 당시 엔화는 40년 만의 최저 수준인 달러당 163.99엔까지 하락했다. 시장에서는 추가 외환시장 개입 가능성과 다음 달 일본은행(BOJ)의 금융정책결정회의를 주시하고 있다. 시장은 일본은행이 다음 달 기준금리를 인상할 것으로 예상하고 있다. 달러/원 환율은 19일 오전 6시 50분 기준 전장 대비 5.29% 하락한 1413.00원에 거래되고 있다.    시장의 시선은 19일 공개되는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록으로 향하고 있다. 투자자들은 최근 고용과 물가 둔화에도 국제유가와 장기금리가 높은 수준을 유지하는 상황에서 연준 위원들이 향후 금리 경로를 어떻게 판단하고 있는지 확인할 전망이다. 미국 재무부가 같은 날 실시하는 20년물 국채 입찰 결과도 장기금리 흐름을 좌우할 변수로 꼽힌다. koinwon@newspim.com 2026-08-19 06:56
사진
코스피 급락에 매도사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 19일 코스피 지수가 전 거래일보다 341.06포인트(4.96%) 내린 6528.77에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 24.12포인트(2.89%) 내린 810.08에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1413.5원을 기록했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.08.19 kunjoo@newspim.com   2026-08-19 09:26

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동