금투협, 블록체인·디지털금융 전략 심화 과정 개설

AI 핵심 요약beta
- 금융투자교육원이 19일 블록체인 심화과정을 개설했다.
- 수강생은 9월 16일까지 모집하며 10월 19일 시작했다.
- STO·RWA·스테이블코인 실무 전략을 다룬다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 금융투자협회 금융투자교육원이 블록체인과 디지털금융 전략을 심층적으로 다루는 교육과정을 개설한다. 최신 활용 사례를 중심으로 금융 비즈니스 모델 기획과 디지털 자산 전략 수립 역량을 높이는 실무 교육이다.
금융투자협회 금융투자교육원은 '블록체인과 디지털 금융 전략 심화' 집합교육 과정 수강생을 오는 9월 16일까지 모집한다고 19일 밝혔다.
이번 과정은 다양한 블록체인 기술과 서비스 활용 사례를 중심으로 금융권 실무자들의 기획 역량을 강화하는 데 초점을 맞췄다.
특히 증권사와 정부기관, 디지털 IT 기업에서 전략기획과 리서치 업무를 수행한 전문가들이 강사로 참여한다. 블록체인과 디지털 자산의 구조를 체계적으로 설명하고, 이를 금융 비즈니스 모델 설계와 사업 전략에 적용하는 방안을 다룰 예정이다.
금융권에서는 토큰증권(STO), 실물연계자산(RWA), 스테이블코인 등 디지털 자산 관련 사업이 확대되면서 블록체인 기술을 이해하고 사업 전략에 접목할 수 있는 전문 인력 수요도 커지고 있다. 이번 과정은 이러한 시장 변화에 대응할 수 있는 실무 역량을 키우는 데 도움이 될 것으로 기대된다.
교육은 10월 19일부터 10월 28일까지 총 5일간(20시간) 여의도 금융투자교육원에서 주 3회(월·수·금) 야간 과정으로 진행된다. 수강 신청과 자세한 내용은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
plum@newspim.com