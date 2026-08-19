김남준 의원, 與 홍보위원장 임명..."민주당 브랜드 전략실로 탈바꿈"

AI 핵심 요약beta
- 김남준 민주당 의원이 19일 홍보위원장 임명을 수락했다
- 그는 홍보위를 당의 브랜드 전략실로 바꾸겠다고 밝혔다
- 이재명 정부 성공과 체감 변화 지원을 다짐했다
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[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 홍보위원장으로 임명된 김남준 의원은 19일 "이재명 대통령님의 정치 철학이 담긴 '진짜 대한민국'과 'K-이니셔티브'라는 슬로건을 빚어냈던 경험을 바탕으로, 홍보위원회를 '당의 브랜드 전략실'로 탈바꿈하겠다"고 밝혔다.
김 의원은 자신의 페이스북을 통해 "막중한 임무를 맡겨주신 김민석 당대표님과 지도부, 그리고 늘 곁을 내어주시는 당원 동지 여러분께 깊이 감사드린다"며 "홍보위원장은 당의 이념, 정강·정책 및 당 활동의 홍보에 관한 업무를 담당한다"고 말했다.
이어 "당의 이념과 정책을 알리는 역할은 포장이 아니라, 당의 철학과 '언어'를 주권자가 쉽게 이해하실 수 있도록 투명하게 전달하는 일이라고 생각한다"고 강조했다.
또 "거리 현수막부터 정책홍보물, 델리민주TV 영상까지, 우리 당의 언어가 국민 삶 속으로 자연스럽게 흘러가도록 하겠다"며 "각계 전문가의 지혜를 모아 전문성을 벼리고, 당 홍보국과 전국 각 지역의 홍보소통위원회가 한 몸처럼 신속하게 대응하는 체계를 세우겠다"고 덧붙였다.
김 의원은 "어깨에 무거운 짐이 더해졌다"며 "이재명 정부의 성공과 주권자가 체감할 수 있는 변화를 위해 묵묵히 제 역할을 다하겠다"고 다짐했다.
seo00@newspim.com