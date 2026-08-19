조좌진 하나투어 대표, 프리미엄·K컬처·AI로 성장전략 재편

AI 핵심 요약beta
- 하나투어 조좌진 대표가 18일 중장기 전략을 발표했다
- 하나투어는 프리미엄 테마 여행과 인바운드를 키우기로 했다
- AI 디지털 혁신으로 효율과 맞춤형 경험을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
K-컬처 기반 인바운드 플랫폼 사업 본격화
상품기획·상담·마케팅에 AI 접목해 수익성 제고
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=하나투어가 프리미엄 테마 여행과 K-컬처 기반 인바운드 사업, 인공지능(AI) 기반 디지털 혁신을 중심으로 중장기 성장 전략을 추진한다.
하나투어는 조좌진 신임 대표가 지난 18일 서울 종로구 본사에서 임직원을 대상으로 전략 프레젠테이션을 진행하고 중장기 전략인 '하나투어 Chapter 2'를 발표했다고 19일 밝혔다.
조 대표는 하나투어를 단순한 여행상품 판매회사가 아닌 사람과 사람, 사람과 경험을 연결하는 '경험 중심 플랫폼'으로 재정의했다. 고객의 라이프스타일과 동행자 특성 등을 반영해 차별화된 여행 경험을 제공하겠다는 구상이다.
하나투어는 이를 위한 3대 핵심 추진 방향으로 ▲프리미엄 테마 여행 강화 ▲K-컬처 기반 인바운드 플랫폼 사업 확대 ▲AI 기반 디지털 혁신을 제시했다.
프리미엄 테마 여행 부문에서는 고객의 취향과 관심사를 반영한 상품을 확대한다. 재구매율과 충성도가 높은 프리미엄 고객을 대상으로 상품 기획부터 여행 이후 사후관리까지 전 과정을 아우르는 맞춤형 서비스를 강화할 계획이다.
외국인 관광객을 대상으로 한 인바운드 사업도 본격적으로 확대한다. 의료·뷰티와 공연, 미식, 쇼핑 등 글로벌 수요가 높은 K-컬처 콘텐츠를 중심으로 관련 상품과 서비스를 늘릴 방침이다.
하나투어가 보유한 국내외 고객 접점과 플랫폼, 현지 운영 역량을 연계해 외국인 관광객이 한국 방문 전부터 여행 중, 귀국 이후까지 이용할 수 있는 통합적인 여행 서비스를 구축한다는 계획이다.
AI를 활용한 사업 효율화도 추진한다. 상품 기획부터 고객 상담, 타깃 마케팅 등 사업 전반에 AI 기술을 적용해 운영 효율성을 높이고 고객별 맞춤형 여행 경험을 제공한다. 이를 통해 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 추진한다는 목표다.
조 대표는 서울대학교 경제학과를 졸업하고 글로벌 컨설팅사와 금융·카드업계 등에서 약 35년간 경력을 쌓았다. 하나투어는 데이터 기반 고객 경험 설계와 프리미엄 브랜드 구축 경험을 바탕으로 새롭게 도입된 집행임원제 체제에서 중장기 전략 실행을 이끌 것으로 기대하고 있다.
조 대표는 "우리의 첫 번째 질문은 '어디로 떠날 것인가'가 아닌 '누구를, 무엇을 위한 여행인가'가 되어야 한다"며 "여행지를 가장 많이 아는 회사를 넘어 고객을 가장 깊이 이해하는 기업으로 거듭나겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com