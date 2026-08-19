깨끗한나라, 여성 청소년 대상 체험형 위생교육 진행

AI 핵심 요약beta
- 깨끗한나라가 18일 여성 청소년 위생교육을 했다.
- 금천구 아동센터서 월경·생리대 사용법을 가르쳤다.
- 전문성 살린 교육을 지속 확대할 계획이다.
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여성용품 사업 노하우 접목…올바른 위생습관 전달
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 생활 혁신 솔루션 플랫폼 기업 깨끗한나라가 국제 청소년의 날(8월 12일)을 맞아 여성 청소년의 건강한 성장과 올바른 위생습관 형성을 돕는 체험형 위생교육을 진행했다고 19일 밝혔다.
깨끗한나라는 지난 18일 서울 금천구 세광드림지역아동센터에서 초등학생 5~6학년 및 중학생 10명을 대상으로 '깨끗하고 순수한 성장교실'을 운영했다. 첫 월경을 앞둔 여학생들이 신체 변화를 자연스럽게 이해하고 생리대 사용법 등 기초 위생습관을 익히는 데 초점을 맞췄다.
이번 프로그램은 행복얼라이언스 및 행복한학교재단과 연계한 '행복얼라이언스 스쿨'의 일환이다. 지난 5월 협력 체계를 구축한 이후 여성용품 사업과 연계해 처음 선보인 교육 프로그램이다.
깨끗한나라는 여성용품 분야에서 축적한 노하우와 여성가족부의 '모두의 생리대' 사업 참여 경험을 교육에 접목했다. 세부 프로그램은 ▲월경과 신체 변화 이해 ▲여성 위생용품 종류와 역할 ▲생리대 구조 및 올바른 위생습관 ▲OX 퀴즈 ▲위생습관 실천 다짐 순으로 구성됐다.
깨끗한나라 관계자는 "이번 교육을 통해 학생들이 월경과 위생관리에 대해 자연스럽게 이해하고 직접 실천해보는 시간을 가졌다"며 "앞으로도 기업이 가진 사업 경험을 교육과 사회공헌 활동으로 연결해 아동과 청소년의 건강한 성장을 지원할 수 있는 다양한 활동을 이어가겠다"고 말했다.
한편 깨끗한나라는 보건복지부 아동학대 예방 캠페인, 행정안전부 안전문화 사회공헌 협약 등 아동과 가족을 위한 사회공헌 활동을 꾸준히 펼쳐왔다. 이번 위생교육을 계기로 전문성을 살린 교육 프로그램을 지속 확대할 계획이다.
stpoemseok@newspim.com