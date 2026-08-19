삼성전자서비스, 거제 수해지역 긴급 투입…침수 가전 무상 점검

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자서비스가 19일 거제에 수해 복구팀을 투입했다.
- 둔덕면에 이동형 서비스센터를 설치해 가전 무상점검을 했다.
- 침수 휴대폰 세척·건조 지원도 하고 추가 파견을 검토했다.
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피해 가구 직접 찾아 수리…침수 휴대폰 세척·건조 서비스도
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자서비스가 집중 호우로 침수 피해를 입은 경남 거제 지역에 특별 서비스팀을 투입해 가전제품과 휴대폰 복구 지원에 나섰다.
삼성전자서비스는 19일부터 거제시 둔덕면사무소 인근에 '이동형 서비스센터'를 설치하고 침수된 에어컨과 냉장고, 세탁기 등 가전제품의 세척과 무상 점검 서비스를 제공하고 있다고 밝혔다. 주민이 현장에서 서비스를 접수하면 엔지니어가 피해 가구를 찾아 제품을 점검한다.
침수 피해가 집중된 지역에서는 서비스 엔지니어가 가구를 직접 순회하며 제품 상태를 확인하고 수리를 지원한다. 휴대폰 점검 장비를 갖춘 버스도 현장에 투입해 침수된 휴대폰의 세척과 건조, 고장 점검 등을 진행하고 있다.
특별 서비스팀을 직접 찾기 어려운 피해 고객은 삼성전자서비스 컨택센터를 통해 침수 피해 점검을 신청하면 동일한 방문 서비스를 받을 수 있다. 삼성전자서비스는 지역별 피해 상황을 확인해 특별 서비스팀 추가 파견 여부도 검토할 계획이다.
mkyo@newspim.com