삼성전자서비스, 국가고객만족도 전자제품 AS 1위

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2026년 3관왕 달성

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자서비스가 한국생산성본부가 주관하는 국가고객만족도(NCSI) 조사에서 전자제품 AS 부문 1위에 선정됐다고 6일 밝혔다.

이는 2024년 전자제품 AS 부문이 신설된 이후 3년 연속 1위 성과다. 올해 조사에서는 서비스 만족도와 기대 수준에서 최고 평가를 받았다.

삼성전자서비스 직원들이 국가고객만족도 1위 수상을 기념해 촬영하는 모습. [사진=삼성전자]

삼성전자서비스는 올해 주요 서비스 평가에서 연이어 1위를 차지했다. 2월 '한국에서 가장 존경받는 기업' 서비스센터 부문, 6월 '국가서비스대상' 가전 AS 부문, 지난 2일 '한국서비스품질지수' 가전·휴대전화·컴퓨터 AS 부문에서 각각 1위를 기록했다.

엔지니어 기술 역량 강화가 경쟁력의 핵심이다. 1986년 업계 최초로 '서비스 기술경진대회'를 도입했고, 2019년부터 'CS 달인'을 선발해 우수 인재를 육성하고 있다. '엔지니어 기술자격 평가' 제도는 고용노동부 산하 한국산업인력공단으로부터 '기업자격 정부인정제' 인증을 받았다.

삼성전자서비스 엔지니어가 서비스를 제공하는 모습. [사진=삼성전자]

기술자격 평가를 통해 인증한 엔지니어는 'TM(Technical Master)'으로 선발되며, 전국에서 0.3%인 34명만이 해당 자격을 보유하고 있다. 최근에는 인공지능(AI) 기반 스마트 진단 프로그램인 HASS 시스템을 도입해 가전제품 상태를 보다 정확하고 신속하게 진단하고 있다.

삼성전자서비스는 비영리 복지시설 가전제품 무상 점검 등 사회 공헌 활동도 펼치고 있다.

kji01@newspim.com