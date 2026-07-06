디티앤씨알오, BIO USA 2026서 글로벌 파트너십 구축

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23개 기업과 비즈니스 미팅…해외 사업개발 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 디티앤씨알오가 미국 샌디에이고에서 열린 'BIO International Convention 2026(BIO USA 2026)'에 참가해 글로벌 비즈니스 미팅을 진행했다고 6일 밝혔다.

회사에 따르면 한국관 참가기업으로 부스를 운영한 이번 행사에서 총 23개 기업과 비즈니스 미팅을 진행했다. 글로벌 및 국내 제약사, 바이오텍, CRO(의약품개발위탁기관) 등을 대상으로 비임상·임상시험·바이오분석·Central Lab을 연계한 End-to-End CRO 서비스를 소개했다.

상담 과정에서는 비임상·임상시험, 바이오분석, Patient Tissue 기반 연구, 세포치료제, AI 기반 신약개발 등 다양한 분야에서 협력 가능성을 논의했다. 미국, 유럽, 아시아 기업들과 글로벌 프로젝트 수행 및 전략적 파트너십 구축 방안도 의견을 교환했다.

디티앤씨알오 포스터. [사진=디티앤씨알오]

디티앤씨알오는 'Korea Night'을 비롯한 글로벌 네트워킹 행사에도 참석해 국내외 바이오기업, 투자기관, 산업 전문가들과 교류했다. 이를 통해 미국 바이오산업과 FDA 규제 동향, 글로벌 투자 및 오픈이노베이션 트렌드를 파악했다.

행사 종료 후 회사는 부스 방문 기업과 미팅 참여 기업을 대상으로 감사 메일과 회사소개 자료를 발송하며 후속 협의를 진행 중이다. 전략기획실과 사업부를 중심으로 잠재 협력 과제에 대한 후속 미팅과 사업화 검토도 추진하고 있다.

임윤아 전략기획실 사장은 "BIO USA는 글로벌 파트너십을 구축하는 대표적인 비즈니스 플랫폼"이라며 "이번 행사를 통해 확보한 네트워크를 바탕으로 국내외 고객과의 협력을 확대하고 신약개발을 지원하는 CRO 파트너로서의 역할을 강화해 나가겠다"고 말했다.

회사는 이번 참가를 통해 확보한 글로벌 네트워크를 기반으로 해외 사업개발을 지속 확대할 계획이다. 비임상부터 임상시험, 바이오분석까지 연계한 End-to-End CRO 경쟁력을 강화하고, AI 기반 신약개발 지원 플랫폼과 차세대 CRO 서비스를 중심으로 글로벌 시장에서의 차별화된 경쟁력을 확보해 나갈 방침이다.

nylee54@newspim.com