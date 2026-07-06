[로펌이슈] 율촌 오정한 변호사, ALB '아시아 소송 전문 변호사 30인' 선정

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건설·집단소송·스타트업 분쟁 등 송무 역량 인정

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 율촌은 송무그룹의 오정한 변호사(사법연수원 30기)가 국제 법률 전문지 ALB(Asia Legal Business)가 선정한 '올해의 아시아지역 소송 전문 변호사 30인(Asia Top 30 Litigators 2026)'에 선정됐다고 6일 밝혔다.

ALB는 톰슨로이터(Thomson Reuters) 산하 국제 법률 전문지로, 주요 사건 수행 실적과 전문성, 고객 평가 등을 종합적으로 심사해 아시아 지역의 소송 전문 우수 변호사 30인을 선정한다.

오정한 율촌 변호사. [사진=율촌]

오 변호사는 2004년 의정부지방법원 판사로 법조계에 입문한 뒤 2006년 율촌에 합류해 건설소송과 자동차 관련 집단소송, 스타트업 분쟁 등 다양한 송무 분야에서 전문성을 쌓아왔다.

대표적으로 GS건설과 삼성물산을 대리해 국가철도공단을 상대로 한 수서~평택 고속철도 추가 공사대금 청구 소송에서 전부 승소했으며, 현대자동차를 대리한 연비 과장 손해배상 청구 소송에서도 승소 판결을 이끌어냈다.

또 세금환급 서비스 '삼쩜삼'을 운영하는 자비스앤빌런즈의 세무사법 위반 혐의 사건에서도 무혐의 처분을 받아내는 등 주요 기업 분쟁 사건을 수행했다.

오 변호사는 이 밖에도 국제 법률 평가기관인 챔버스 아시아·태평양(Chambers AP)의 분쟁해결(Dispute Resolution) 분야 리딩 로이어에 3년 연속, 벤치마크 리티게이션 아시아·태평양(Benchmark Litigation Asia-Pacific)의 '리티게이션 스타(Litigation Star)'에 5년 연속 선정되는 등 국내외에서 송무 역량을 인정받고 있다.

율촌은 공동대표인 오 변호사를 중심으로 금융소송, 경영권 분쟁, 행정소송, 가사소송, 국제중재 등 다양한 분야 전문가들이 협업 체계를 구축하고 있다.

앞서 이재근 변호사가 2024년과 2025년 ALB '아시아지역 소송 전문 변호사 30인'에 2년 연속 선정된 데 이어 올해 오 변호사가 이름을 올리며 율촌 송무그룹의 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

abc123@newspim.com