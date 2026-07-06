소방청, 제어로봇시스템학회와 첫 '소방재난 세션' 운영…재난 대응 로봇기술 24편 발표

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국내 최대 로봇학회와 협력…현장 적용 가능한 AI·로봇 기술 공유

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 국내 최대 규모의 제어·로봇 분야 학술단체와 손잡고 재난 대응과 소방 현장에 활용할 수 있는 첨단 로봇·인공지능(AI) 기술을 공유하는 '소방재난 세션'을 처음 운영했다.

소방청은 지난 1일 대구 엑스코(EXCO)에서 개막한 '2026 제41회 제어로봇시스템학회(ICROS) 학술대회'에서 올해 처음으로 '소방재난 세션'을 개설하고, 재난 대응과 소방 현장 적용이 가능한 로봇·AI 기술 연구 논문 24편을 발표했다고 6일 밝혔다.

제41회 제어·로봇·시스템학회 학술대회 현장. [사진=소방청]

이번 특별 세션은 지난해 7월부터 소방청과 국내 최대 제어·로봇 분야 학회인 ICROS가 협의를 이어온 끝에 마련됐다. 최근 복잡·대형화하는 재난 환경에서 로봇과 AI 기술이 현장 대응력 향상과 소방대원 안전 확보를 위한 핵심 기술로 주목받고 있다는 점이 반영됐다.

올해 학술대회는 'AI와 함께 진화하는 제어·로봇'을 주제로 산·학·연 관계자 1000여 명이 참석한 가운데 약 500편의 논문이 발표됐다.

소방재난 특별 세션에서는 구두 발표와 포스터 발표를 통해 총 24편의 연구 성과가 소개됐다.

주요 발표 내용으로는 ▲고하중 운반이 가능한 소방용 4족 로봇 보행 제어 기술 ▲고위험 재난 현장에 투입하는 무인 원격 특수소방차 및 로봇 융합 기술 ▲카메라 센서를 활용한 화점 추적·자율 방수 시스템 등 현장 적용형 기술이 포함됐다.

포스터 세션에서는 ▲워터젯 추진 기반 모듈형 소방로봇 ▲대형 화재 대응 무인 소방굴절기 시스템 ▲열화상 기반 인명 탐지 알고리즘 ▲산불 대응 트랙형 진압보조 로봇 설계 등 다양한 연구가 공개됐다.

소방청은 전문가 심사를 거쳐 4편의 우수 논문을 선정해 소방청장상을 수여했다.

수상작은 ▲실내 가스원 탐지를 위한 딥러닝 프레임워크 ▲소방 재난환경에 강건한 4족 로봇 보행 제어 기술 ▲실내 재난환경 탐색로봇 원격조종을 위한 통신 블랙아웃 예측 기술 ▲부산국제금융센터(BIFC) 초고층 건축물 화재 대응 시스템 연구 등이다.

소방청 관계자는 "처음 마련된 특별 세션임에도 다양하고 수준 높은 연구 성과가 도출되어 그 의미가 크다"며 "수상작 등 우수한 연구 성과는 소방청과 시도 소방본부에 적극적으로 공유해 현장 적용 가능성을 다각도로 검토할 것"이라고 밝혔다.

abc123@newspim.com