KT, AI 시대 '새 돈' 노린다…박윤영이 구상한 '토큰 팩토리'란

AI 사용량 기반 시대 겨냥…토큰 생성·최적화·과금 지원 플랫폼 구축

케이뱅크·BC카드 연계 스테이블코인 생태계 준비…글로벌 시장 공략

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = KT가 인공지능(AI) 시대 새로운 성장동력으로 '토큰 팩토리(Token Factory)'와 스테이블코인 사업을 전면에 내세웠다. 생성형 AI 확산으로 토큰이 새로운 경제 단위로 떠오르는 가운데 AI 사용량 관리부터 과금, 결제까지 아우르는 플랫폼을 구축해 AI 생태계의 핵심 사업자로 도약하겠다는 구상이다. 통신사업을 넘어 AI 플랫폼과 디지털 금융을 결합한 신사업으로 미래 성장동력을 확보하겠다는 전략이다.

박윤영 KT 대표는 6일 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트폴 호텔에서 열린 취임 100일 기자간담회에서 "AI 시대의 새로운 경제 단위는 토큰"이라며 토큰 팩토리를 KT의 대표 AX 사업 모델로 육성하겠다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 박윤영 KT 대표가 6일 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트폴 호텔에서 열린 취임 100일 기자간담회에서 발표하고 있다. 2026.07.06 syu@newspim.com

그는 과거 통신 시대에는 데이터를 의미하는 '비트(Bit)'가 경제 단위였다면, 생성형 AI 시대에는 AI 모델이 입력과 출력 과정에서 사용하는 '토큰(Token)'이 새로운 가치 단위가 되고 있다고 설명했다.

박 대표는 AI 서비스의 과금 체계가 월정액에서 사용량 기반으로 빠르게 전환되면서 기업들의 고민도 커지고 있다고 진단했다. 어떤 AI 모델을 사용하는 것이 가장 효율적인지, 급증하는 토큰 비용을 어떻게 관리할지, 보안과 데이터 주권을 어떻게 확보할지 등이 새로운 과제로 떠오르고 있다는 것이다.

KT는 이러한 문제를 해결하기 위해 토큰 팩토리를 구축한다. 고객이 가장 효율적으로 토큰을 사용할 수 있도록 최적의 파운데이션 모델을 선택해주고, 토큰 생성과 관리, 과금, 보안까지 지원하는 AI 운영 플랫폼으로 발전시킨다는 전략이다. 박 대표는 "빠른 시일 내 개념검증(PoC)을 공개해 실제 작동하는 모습을 보여주겠다"고 말했다.

디지털 금융 분야에서는 스테이블코인을 차세대 성장축으로 제시했다. 박 대표는 스테이블코인 관련 제도 정비가 진행되고 있는 만큼 법제화 이후 즉시 사업에 참여할 수 있도록 준비하고 있다고 밝혔다.

KT는 단순히 스테이블코인을 발행하는 데 그치지 않고 발행과 보관, 결제·정산, 네트워크 전송, 실사용까지 아우르는 디지털 금융 플랫폼을 구축한다는 계획이다. 이를 위해 KT의 통신망과 케이뱅크의 금융 서비스, BC카드의 결제·정산 역량을 결합하고, 현재 그룹 내부에서는 글로벌 정산과 내부 결제에 스테이블코인을 적용하는 개념검증도 진행 중이라고 설명했다.

KT는 토큰 팩토리와 스테이블코인을 AI 데이터센터(AIDC), 피지컬 AI, 산업별 AX 서비스와 연계해 새로운 사업 모델로 육성할 방침이다. 특히 태국과 베트남을 비롯한 동남아시아와 글로벌 사우스를 중심으로 해외 시장을 공략해 AI 플랫폼 사업을 글로벌 사업으로 확대한다는 청사진도 제시했다.

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