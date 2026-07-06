김민석, 정청래 겨냥하며 與당권 출사표…"자기정치로 당정 혼선"

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전일빌딩245서 출마 선언 "이재명 정부 성공 견인"

"보완수사권 폐지, 검찰개혁…1인1표 당원주권" 약속

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김민석 전 국무총리가 6일 광주를 찾아 더불어민주당 당대표 출마를 공식 선언했다.

김 전 총리는 이날 전남광주통합특별시 동구 전일빌딩245 9층 다목적강당에서 "이재명 정부의 성공을 위해 민주당을 혁신하겠다"고 당권 도전을 선언했다.

김 전 총리는 "이재명 정부는 반드시 성공해야 한다"며 "그래야 나라도 살고 국민도 살고 청년도 살고 미래도 살고 여도 야도 산다"고 했다.

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김민석 전 국무총리가 6일 전남광주통합특별시 동구 전일빌딩245 다목적강당에서 더불어민주당 당대표 선거 출마를 선언을 마치고 사진 포즈를 취하고 있다.다. 2026.07.06 bless4ya@newspim.com

하지만 "지난 1년 대통령과 정부에 대한 국정 지지를 정당지지와 선거 결과로 연결시키지 못했다"며 "자기정치의 폐해가 당과 당정 협력을 혼선에 빠뜨렸다"며 정청래 전 대표를 정조준했다.

이어 "이대로는 국정 성공도 총선 승리도 당의 단합도 어렵다"며 "합당 추진, 검찰개혁 논의, 공천과 선거 전략 등 과정에서 많은 문제를 낳았다"고 책임론을 꺼냈다.

나아가 "김대중·노무현·문재인·이재명은 갈라치기와 멸칭의 대상이 될 수 없는 민주당의 절대 자산이고 공통 역사다"며 "긍정의 역사를 키우고 부족함의 역사를 반면교사의 애정으로 품어야 한다"고 촉구했다.

당내에서 친명과 친청 간 '적통 경쟁'으로 집안싸움이 격화하자 "민주당의 역사와 가치는 하나다"고 강조한 것이다.

검찰개혁과 관련해선 "보완수사권 폐지라는 것이 저의 일관된 주장이다"며 "그 바탕 위에 개혁의 과제를 추진할 것"이라고 약속했다.

또 "당원주권, 1인1표, 회의 생중계 등도 저의 오랜 지론이다"며 "더 많은 토론과 더 많은 권한, 더 많은 의무를 통해 진짜 당원주권시대를 열겠다"고 다짐했다.

당 운영 비전으로는 ▲숙의민주주의 시스템을 도입한 AI민주당 ▲진영 탈피 신진인사 영입 ▲범부처 청년장관회의 등 당 청년정책 플랫폼 ▲민주연구원의 '연속집권플랜본부' 승격 ▲5·18 전문 수록 ▲선관위 혁신 등을 제안했다.

김 전 총리는 출마 선언에 앞서 국립5·18민주묘지를 찾아 참배하며 오월 영령을 추모했으며 이날 오후에는 서울 여의도 국회로 이동해 소통관 기자회견장에서 한 차례 더 출마 선언을 진행할 계획이다.

민주당은 오는 8월 17일 전당대회를 열어 차기 당대표를 선출하며 새 대표는 차기 총선 공천권을 행사하게 된다.

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