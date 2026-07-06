김민석, 정청래 겨냥하며 與당권 출사표…"자기정치로 당정 혼선"

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- 김민석 전 국무총리가 6일 광주에서 민주당 당대표 출마를 선언했다.
- 정청래 전 대표의 자기정치를 비판하며 당 혁신과 검찰개혁, 당원주권 실현을 약속했다.
- AI민주당·청년정책 플랫폼 등 당 운영 비전을 제시했고 새 대표는 총선 공천권을 행사하게 된다.
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"보완수사권 폐지, 검찰개혁…1인1표 당원주권" 약속
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김민석 전 국무총리가 6일 광주를 찾아 더불어민주당 당대표 출마를 공식 선언했다.
김 전 총리는 이날 전남광주통합특별시 동구 전일빌딩245 9층 다목적강당에서 "이재명 정부의 성공을 위해 민주당을 혁신하겠다"고 당권 도전을 선언했다.
김 전 총리는 "이재명 정부는 반드시 성공해야 한다"며 "그래야 나라도 살고 국민도 살고 청년도 살고 미래도 살고 여도 야도 산다"고 했다.
하지만 "지난 1년 대통령과 정부에 대한 국정 지지를 정당지지와 선거 결과로 연결시키지 못했다"며 "자기정치의 폐해가 당과 당정 협력을 혼선에 빠뜨렸다"며 정청래 전 대표를 정조준했다.
이어 "이대로는 국정 성공도 총선 승리도 당의 단합도 어렵다"며 "합당 추진, 검찰개혁 논의, 공천과 선거 전략 등 과정에서 많은 문제를 낳았다"고 책임론을 꺼냈다.
나아가 "김대중·노무현·문재인·이재명은 갈라치기와 멸칭의 대상이 될 수 없는 민주당의 절대 자산이고 공통 역사다"며 "긍정의 역사를 키우고 부족함의 역사를 반면교사의 애정으로 품어야 한다"고 촉구했다.
당내에서 친명과 친청 간 '적통 경쟁'으로 집안싸움이 격화하자 "민주당의 역사와 가치는 하나다"고 강조한 것이다.
검찰개혁과 관련해선 "보완수사권 폐지라는 것이 저의 일관된 주장이다"며 "그 바탕 위에 개혁의 과제를 추진할 것"이라고 약속했다.
또 "당원주권, 1인1표, 회의 생중계 등도 저의 오랜 지론이다"며 "더 많은 토론과 더 많은 권한, 더 많은 의무를 통해 진짜 당원주권시대를 열겠다"고 다짐했다.
당 운영 비전으로는 ▲숙의민주주의 시스템을 도입한 AI민주당 ▲진영 탈피 신진인사 영입 ▲범부처 청년장관회의 등 당 청년정책 플랫폼 ▲민주연구원의 '연속집권플랜본부' 승격 ▲5·18 전문 수록 ▲선관위 혁신 등을 제안했다.
김 전 총리는 출마 선언에 앞서 국립5·18민주묘지를 찾아 참배하며 오월 영령을 추모했으며 이날 오후에는 서울 여의도 국회로 이동해 소통관 기자회견장에서 한 차례 더 출마 선언을 진행할 계획이다.
민주당은 오는 8월 17일 전당대회를 열어 차기 당대표를 선출하며 새 대표는 차기 총선 공천권을 행사하게 된다.
bless4ya@newspim.com