강릉시, 농업인 온열질환 예방 사업 추진

AI 핵심 요약beta
- 강릉시가 6일 여름철 폭염 대비 농업인 온열질환 예방 현장 활동을 추진했다
- 생활개선회 소속 16명 예방요원이 8월까지 농작업 현장 방문해 폭염 대응 요령과 수칙을 안내했다
- 시는 폭염특보 시 취약계층 예찰을 강화해 온열질환을 예방하고 농업인 안전의식 제고에 힘쓸 방침이다
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 여름철 폭염으로 인해 농업인의 온열질환 예방을 위한 현장 활동을 본격적으로 추진한다고 6일 밝혔다. 이번 계획은 농촌진흥청의 온열질환 예방 사업과 연계돼 진행된다.
시는 생활개선회 소속의 16명을 온열질환 예방 요원으로 선발해 읍면별 2인 1조로 편성했다. 이들은 폭염에 취약한 농업인을 위해 8월까지 농작업 현장을 방문할 예정이다.
예방 요원은 현장에서 폭염 대응 요령과 온열질환 예방 수칙을 안내하며 충분한 수분 섭취, 휴식 시간 준수, 오후 2시부터 5시까지 무더운 시간대의 농작업 자제를 적극 홍보할 계획이다.
또 농업인의 건강 상태를 정기적으로 확인하고 폭염특보가 발효될 경우 취약계층을 대상으로 예찰 활동을 강화해 온열질환 발생을 예방할 방침이다.
이석현 농정과장은 "현장을 중심으로 한 예방 활동을 통해 농업인의 안전의식을 높이고, 건강과 안전을 지키기 위해 최선을 다하겠다"며 "농업인들도 온열질환 예방 수칙을 반드시 실천해 주시길 바란다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com