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[최헌규의 중국은 지금] 창당 105주년, '강대국 중국'을 만든 공산당과 한중 미래

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  • 중국 공산당이 7월 1일 창당 105주년을 맞아 세계 최대 정당으로 성장했다.
  • 미국 제재 속에서도 공산당의 지도력과 중국식 현대화가 중국을 강대국으로 부상시켰다.
  • 7월 3일 주한 중국 대사관 좌담회에서 한중 양국은 중국 부상에 대한 대응과 협력 심화 필요성을 논의했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 1921년 상하이 인근 저장성 자싱의 작은 유람선에서 출범한 중국 공산당이 7월 1일로 창당 105주년을 맞았다. 창당 당시 50여 명의 당원으로 시작한 공산당은 이제 1억 여 명의 당원을 거느린 세계 최대 정당으로 성장했으며, 중국을 세계의 중심 무대로 만들고 있다.

중국 공산당은 근대 시기 중국이 서구 열강과 제국주의 아래서 겪었던 '백년의 치욕'을 깨끗이 씻어냈다. 이제는 미국조차 위기감을 느끼고 전 세계가 경이로운 눈으로 주목하는 이른바 '강대국 중국'의 시대를 열고 있다. 창당 105주년을 맞이한 중국 공산당은 창당 초기부터 지금까지 거센 외부의 도전과 응전 속에서 스스로 강해지고 끊임없이 세력을 키워왔다.

오늘날 미국 등 서구 사회가 중국을 두려워하는 가장 큰 이유는 무엇일까. 뉴스핌 기자의 이 물음에 대해 중국 사회과학원의 한 연구원은 "공산당의 탁월한 지도력과 일사불란한 국가 운영 시스템이 외부 도전과 같은 위기 상황에서 빛을 발하기 때문"이라고 진단했다.

실제로 지난 코로나19 팬데믹 기간 가속화한 미국의 고강도 경제·기술 제재 속에서도 중국 체제는 크게 동요하지 않았다. 미국이 무역 전쟁의 고삐를 죄고 기술 공급망을 차단할수록, 중국은 공산당의 일사불란한 지도하에 늘 신속하고 강력한 대응력을 발휘했다.

'미·중 무역 전쟁'의 실질적 승자가 중국이라는 평가가 나오는 이유도 여기에 있다. 미국의 제재 압박은 중국 공산당에 기술 자립과 내수 강화를 가속화하는 기폭제가 되었고, 역설적이게도 제재가 거세질수록 기술 굴기는 한층 맹렬한 속도로 진행됐다.

중국 공산당의 강력한 통치력은 집권당으로서의 확고한 사명감, 역사에 대한 강고한 기억, 그리고 끊임없는 '자기 점검'에서 나온다. '초심을 잊지 말고 사명을 굳건히 기억하자'는 뜻의 '초심불망 뇌기사명(初心不忘 牢記使命)'은 공산당이 아침저녁으로 되새기는 금과옥조와 같은 정치 구호다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 지린성 옌볜조선족 자치주 용정시 일송정 인근의 공산당 항일 유적지 기념관.  사진=뉴스핌 통신사. 2026.07.06 chk@newspim.com

"오늘날 중국은 어제의 중국이 아니다. 요즘 중국인들은 세계를 향해 발걸음을 옮길 때, 이미 세계와 눈높이를 나란히 맞추고 똑바로 바라보며(平視) 나아갈 수 있게 됐다."

공산당 창당 105주년에 즈음해 시진핑 총서기가 강조한 이 한마디는 신시대 중국 인민들의 한껏 고양된 의식 상태를 잘 대변한다. 구시대의 열등감을 극복하고, '중국의 길·이론·제도·문화'에 대한 이른바 '4대 자신감'을 바탕으로 당당히 세계와 마주하게 됐다는 지적이다.

실제로 중국 공산당의 105년 분투는 중국 인민의 삶을 근본적으로 변화시켰다. 코로나가 한창이던 2020년 8억 명이 빈곤에서 벗어났고, 14억 인구의 중국은 전면적인 소캉(小康·모든 인민이 비교적 풍족한 생활을 누림) 사회에 진입했다. 국력 신장에 따른 중국인들의 체제적 자부심은 강대국 도약의 또 다른 원동력이 되고 있다.

'강대국'으로서 중국의 전방위적인 굴기와 날로 팽배해지는 글로벌 영향력은 이웃 국가인 한국에 엄중한 도전이면서 동시에 거대한 기회이기도 하다. 세계 정치·경제의 패러다임이 바뀌고 불확실성이 짙어지는 '대변혁의 시기', 중국의 글로벌 부상은 우리가 어떻게 대응하느냐에 따라 새로운 성장 동력이 될 수 있다.

이러한 시점에 지난 7월 3일, 명동의 주한 중국 대사관에서 중국 대사관 주최로 열린 '중국 공산당 창당 105주년 좌담회'는 한중 양국 관계의 미래와 바람직한 신 협력 방안을 모색하는 매우 뜻깊은 자리가 되었다.

다이빙(戴兵) 주한 중국 대사를 비롯해 김진표 전 국회의장, 모경종·손솔 국회의원 등 한국의 주요 정치인들과 권기식 한중도시우호협회장, 우수근 회장, 뉴스핌 미디어그룹 관계자 등 신구 정치 인사 및 중국 분야 전문가들이 참석한 이 자리에서는 한중 우호 관계 정립을 위한 심도 있는 대화가 오갔다.

한국 측 전문가들은 중국 공산당의 리더십이 이끌어낸 '중국식 현대화 모델'의 성과를 객관적으로 평가하는 한편, 복잡한 글로벌 안보·경제 지형 속에서 한중 양국이 상호 신뢰를 회복해야 할 필요성에 대해 다양한 의견을 제시했다.

창당 105주년의 공산당은 현대 중국(신중국)을 오천년 역사를 통틀어 가장 강대한 나라로 이끌고 있다. 중국을 객관적으로 재인식하고 한·중 관계의 미래를 다시 설계해야 할 때다. 특히 내년 수교 35주년을 기점으로 상호 협력을 심화하고, 양국간 보다 실질적이고 성숙한 선린우호 관계를 정립해 나가야 할 것이다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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李대통령 지지율 47.0%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7주 만에 소폭 반등해 47.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 발표됐다.  여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 3일까지 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2525명을 대상으로 진행한 여론조사 집계 결과, 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 47.0%, 부정 평가는 49.2%로 집계됐다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 오후 경남 진주시 경상대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.03 지난주 조사 대비 긍정 평가는 0.5%포인트(p) 오르고 부정 평가는 0.3%p 하락했다. 이 대통령 지지율 부정 평가는 3주째 긍정 평가를 앞서고 있다. 긍·부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±2.0%p) 내인 2.2%p다. '잘 모름'은 2.2%다.  리얼미터는 "정부의 3대 메가 프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다"면서도 "주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그친 것으로 풀이된다"고 진단했다. 지난 2~3일 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%(2.0%p↑), 국민의힘이 40.3%(1.7%p↓)를 기록했다. 또 개혁신당 3.0%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.6%, 기타 정당 3.7%, 무당층 6.5% 순이었다. 양당 격차는 전주 1.0%p에서 2.7%p로 다소 벌어졌으나 오차범위 내 접전 양상을 유지했다. 리얼미터는 민주당의 지지율 상승 요인으로 "호남권을 비롯한 대규모 지역 투자와 산업 육성 정책이 구체적인 성과 기대감으로 이어지며, 중도층 표심을 흡수하면서 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 분석했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "원 구성 대치와 지도부 내홍이 이어지는 상황에서 정부의 호남권 대규모 투자 발표에 대한 강경 대응이 오히려 대구·경북과 보수층의 이탈로 이어진 것으로 풀이된다"고 봤다. 대통령 국정수행 평가와 정당 지지도 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 국정수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-07-06 09:05
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홀란의 노르웨이, 브라질 잡다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 괴물' 엘링 홀란의 왼발이 '영원한 우승 후보' 브라질을 무너뜨렸다. 노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 루터포드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 꺾었다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선에 오른 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강에 진출하는 대이변을 연출했다. 반면 브라질은 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만에 16강에서 탈락하는 수모를 당했다. 이번 패배로 브라질의 '토너먼트 유럽 팀 잔혹사' 징크스도 이어졌다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 경기는 초반부터 치열했다. 노르웨이는 전반 3분 만에 외데고르의 패스를 받은 베르그가 브라질의 골망을 흔들었으나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 삼켰다. 위기를 넘긴 브라질은 전반 11분 마테우스 쿠냐가 페널티킥을 얻어내며 결정적인 기회를 잡았다. 그러나 키커로 나선 브루노 기마랑이스의 슈팅은 노르웨이 외르얀 뉠란 골키퍼의 선방에 막혔다. 뉠란은 방향을 정확히 읽어내며 팀을 위기에서 구했다. 이후 양 팀은 공방전을 주고받았다. 브라질은 비니시우스와 마르티넬리를 앞세워 노르웨이의 골문을 위협했다. 노르웨이는 외데고르와 홀란의 슈팅으로 맞섰으나 전반은 0-0으로 마쳤다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 자신의 두 번째 골을 넣은 뒤 의기양양하게 팬들을 쳐다보고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 후반 들어 브라질은 엔드릭과 네이마르를 차례로 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 후반 14분 엔드릭의 로빙 슈팅과 후반 17분 기마랑이스의 슈팅이 이어졌지만, 번번이 뉠란 골키퍼의 벽에 가로막혔다. 탄탄한 수비로 버텨낸 노르웨이에는 해결사 홀란이 있었다. 후반 34분 안드레아스 시엘데루프가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 홀란이 타점 높은 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 잡은 홀란은 후반 45분 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅으로 추가골을 작렬하며 승부에 쐐기를 박았다. 상대 수비를 앞에 두고 골문 구석을 찌른 완벽한 득점이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질 선수들이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 홀란에게 멀티골을 허용한 뒤 낙담하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이날 멀티골을 기록한 홀란은 대회 7호골 고지에 오르며 리오넬 메시, 킬리언 음바페와 함께 월드컵 득점 공동 선두로 도약했다. 브라질은 후반 추가시간 네이마르가 페널티킥으로 1골을 만회했으나 승부를 뒤집기에는 시간이 부족했다. 브라질을 상대로 통산 5경기 무패(3승 2무)의 천적 관계를 입증한 노르웨이는 잉글랜드-멕시코전 승자와 준결승 진출을 다툰다. psoq1337@newspim.com 2026-07-06 07:22

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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