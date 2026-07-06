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레버리지 ETF 열풍···5개 증권사 분기 이익만 '4조' 달할 듯

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AI 핵심 요약

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  • 국내 주요 증권사들이 2분기 거래대금 급증으로 영업이익·순이익 전망치를 대폭 상향했다
  • 단일종목 레버리지 ETF와 해외주식·신용공여 확대가 브로커리지 수수료와 이자수익을 끌어올리며 증권사별 수익 구조가 다변화됐다
  • 다만 ETF 회전율 둔화와 규제 가능성, 거래대금 유지 여부가 하반기 실적 지속성의 핵심 변수로 지목됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

단일종목 레버리지 흥행에 6월 일평균 대금 137조원
5개 증권사 영업익 전망 4조947억원, 석 달 새 눈높이 상향
위탁매매·신용공여·평가익이 회사별 실적 변수로

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 국내 증시 일평균 거래대금이 100조원 안팎까지 불어나면서 주요 증권사의 올해 2분기 실적 전망치가 잇달아 상향되고 있다. 반도체 대형주 중심의 변동성 장세에 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 거래가 가세하며 브로커리지(위탁매매) 수익 개선 기대가 커진 영향이다. 다만 위탁매매 수수료, 신용공여 이자이익, 평가이익 등 이익을 늘린 항목이 회사마다 달라 수익 구성과 지속성이 실적 평가 기준으로 부각되고 있다.

6일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 미래에셋증권과 한국금융지주, 삼성증권, 키움증권, NH투자증권 등 주요 증권사 5곳의 올 2분기 합산 영업이익 컨센서스(시장 전망치 평균)는 4조947억원으로 집계됐다. 합산 지배주주 순이익 컨센서스는 3조724억원이다.

회사별로는 미래에셋증권의 영업이익 컨센서스가 1조4773억원으로 5개사 중 가장 많다. 이어 한국금융지주 9213억원, 삼성증권 5825억원, 키움증권 5618억원, NH투자증권 5519억원 순이다. 순이익 컨센서스는 미래에셋증권 1조919억원, 한국금융지주 6995억원, 삼성증권 4362억원, 키움증권 4323억원, NH투자증권 4125억원이다.

여의도 증권가. [사진=뉴스핌DB]

미래에셋증권의 영업이익 컨센서스는 3개월 전만 해도 8590억원이었다. 5월 말 단일종목 레버리지 ETF 출시로 거래대금이 급증한 데다 지난달 스페이스X 상장으로 대규모 평가이익 반영 가능성이 커진 점이 전망치에 반영된 결과로 풀이된다.

◆ 정규장 주춤해도…ETF가 이어간 거래대금 증가세

올 2분기 실적 개선을 이끈 것은 거래대금 증가다. iM증권은 5개사의 별도 기준 올 2분기 브로커리지 수수료손익을 2조1000억원으로 추정했다. 전년 동기 대비 184% 늘어난 규모로 올 1분기(1조6000억원)와 비교해도 30.7% 증가한 수준이다.

유안타증권에 따르면 한국거래소(KRX)와 넥스트레이드(NXT)를 합산한 6월 일평균 거래대금은 99조4000억원으로 전월 대비 6.4% 줄었다. 코스닥 부진으로 개인 회전율이 낮아진 영향이다. 반면 ETF까지 더하면 증가세가 이어진다. iM증권이 집계한 KRX와 NXT, ETF 합산 올 2분기 일평균 거래대금은 약 118조원으로 올 1분기(약 84조원)를 크게 웃돌았다. 5월 말 단일종목 레버리지 ETF 출시 이후 6월에는 약 137조원까지 불어났다.

[사진=게티이미지뱅크]

증권사 수익 기반도 국내 주식 위탁매매에서 ETF와 해외주식, 신용공여 이자수익으로 넓어지고 있다. 유안타증권에 따르면 올 2분기 고객예탁금 평균 잔액은 130조원으로 올 1분기(112조원) 대비 16.0% 늘었다. 신용공여 평균 잔액도 63조원으로 같은 기간 9.0% 증가했다. 예탁결제원 기준 6월 외화증권 결제금액은 690억달러 안팎으로 전월 대비 14.6%, 올 2분기 합산 기준 전분기 대비 15.2% 늘었다.

특히 단일종목 레버리지 ETF는 증권사 간 점유율 경쟁 구도도 바꾸고 있다. SK증권에 따르면 지난 6월 KRX와 NXT, ETF를 합산한 브로커리지 점유율은 키움증권 14.8%, 한국투자증권 13.6%다. 정규장(KRX·NXT)만 놓고 보면 키움증권은 2위권과 7~8%포인트 차이를 유지해 온 압도적 1위였다. ETF를 포함하면 이 격차가 1.2%p로 줄어든다. 한국투자증권의 ETF 거래대금 점유율이 10~11% 수준에서 6월 26.7%로 뛰었기 때문이다. 외국인과 기관의 초단기 매매가 직접전용주문(DMA)을 통해 ETF 시장으로 유입된 영향이다.

다만 늘어난 거래대금이 수수료 수익으로 그대로 이어지는 것은 아니다. SK증권은 DMA 수수료율을 1bp(0.01%p) 안팎으로 국내 주식 위탁매매 수수료율(3~4bp)보다 낮게 추정했다. 장영임 SK증권 연구원은 "수수료율은 낮지만 절대적인 거래 규모 자체가 성장하고 있다는 점에서 주목할 만하다"며 "다만 단일종목 레버리지 ETF의 회전율이 높아 시장 열기가 진정되면 거래대금과 점유율이 기존 수준으로 되돌아갈 가능성이 있다"고 전했다.

◆ 돈 번 곳은 제각각…하반기 관건은 거래대금

이익을 늘린 항목은 회사마다 다르다. iM증권은 미래에셋증권의 2분기 실적에 스페이스X 상장에 따른 약 1조7000억원 규모의 혁신기업 투자 평가손익이 반영될 것으로 추정했다. 다만 대부분 실현되지 않은 평가손익이어서 위탁매매 등 경상 이익과 구분해 봐야 한다는 분석이 나온다.

한국금융지주는 ETF·DMA 점유율 확대에 더해 발행어음과 종합투자계좌(IMA)로 조달한 자금을 운용해 얻는 이익이 실적을 떠받친다. 삼성증권은 리테일 기반의 위탁매매와 자산관리(WM), 해외주식 부문에 수혜가 집중된다. NH투자증권은 유상증자로 확보한 재원을 신용공여와 인수금융 등 금리부자산에 투입해 이자이익 확대가 예상된다. 키움증권은 개인 투자자 비중이 높아 거래대금 증가 효과가 가장 직접적이다. 다만 코스닥 시장 부진과 거래대금 점유율 하락이 변수로 지목된다.

[AI 그래픽=양태훈 기자]

사업 부문별 온도차도 있다. 전통 투자은행(IB) 부문은 중복상장 방지 기조와 고금리 장기화로 주식·채권 발행시장 회복이 제한적이고 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 수수료 부진도 이어질 전망이다.

하반기 관건으로는 거래대금 수준의 유지 여부가 꼽힌다. 설용진 iM증권 연구원은 "연간 실적에 있어 우려할 요인은 현재로서는 전혀 없다"면서도 "현재 거래대금 수준이 유지될지, 거래대금이 줄어도 이익 수준이 이어질지가 불확실하다"고 진단했다. 금융당국이 단일종목 레버리지 ETF에 대해 기본예탁금 상향 등 규제 강화를 검토하고 있는 점도 거래 열기를 좌우할 변수로 거론된다.

dconnect@newspim.com

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李대통령 지지율 47.0%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7주 만에 소폭 반등해 47.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 발표됐다.  여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 3일까지 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2525명을 대상으로 진행한 여론조사 집계 결과, 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 47.0%, 부정 평가는 49.2%로 집계됐다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 오후 경남 진주시 경상대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.03 지난주 조사 대비 긍정 평가는 0.5%포인트(p) 오르고 부정 평가는 0.3%p 하락했다. 이 대통령 지지율 부정 평가는 3주째 긍정 평가를 앞서고 있다. 긍·부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±2.0%p) 내인 2.2%p다. '잘 모름'은 2.2%다.  리얼미터는 "정부의 3대 메가 프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다"면서도 "주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그친 것으로 풀이된다"고 진단했다. 지난 2~3일 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%(2.0%p↑), 국민의힘이 40.3%(1.7%p↓)를 기록했다. 또 개혁신당 3.0%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.6%, 기타 정당 3.7%, 무당층 6.5% 순이었다. 양당 격차는 전주 1.0%p에서 2.7%p로 다소 벌어졌으나 오차범위 내 접전 양상을 유지했다. 리얼미터는 민주당의 지지율 상승 요인으로 "호남권을 비롯한 대규모 지역 투자와 산업 육성 정책이 구체적인 성과 기대감으로 이어지며, 중도층 표심을 흡수하면서 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 분석했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "원 구성 대치와 지도부 내홍이 이어지는 상황에서 정부의 호남권 대규모 투자 발표에 대한 강경 대응이 오히려 대구·경북과 보수층의 이탈로 이어진 것으로 풀이된다"고 봤다. 대통령 국정수행 평가와 정당 지지도 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 국정수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-07-06 09:05
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홀란의 노르웨이, 브라질 잡다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 괴물' 엘링 홀란의 왼발이 '영원한 우승 후보' 브라질을 무너뜨렸다. 노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 루터포드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 꺾었다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선에 오른 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강에 진출하는 대이변을 연출했다. 반면 브라질은 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만에 16강에서 탈락하는 수모를 당했다. 이번 패배로 브라질의 '토너먼트 유럽 팀 잔혹사' 징크스도 이어졌다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 경기는 초반부터 치열했다. 노르웨이는 전반 3분 만에 외데고르의 패스를 받은 베르그가 브라질의 골망을 흔들었으나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 삼켰다. 위기를 넘긴 브라질은 전반 11분 마테우스 쿠냐가 페널티킥을 얻어내며 결정적인 기회를 잡았다. 그러나 키커로 나선 브루노 기마랑이스의 슈팅은 노르웨이 외르얀 뉠란 골키퍼의 선방에 막혔다. 뉠란은 방향을 정확히 읽어내며 팀을 위기에서 구했다. 이후 양 팀은 공방전을 주고받았다. 브라질은 비니시우스와 마르티넬리를 앞세워 노르웨이의 골문을 위협했다. 노르웨이는 외데고르와 홀란의 슈팅으로 맞섰으나 전반은 0-0으로 마쳤다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 자신의 두 번째 골을 넣은 뒤 의기양양하게 팬들을 쳐다보고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 후반 들어 브라질은 엔드릭과 네이마르를 차례로 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 후반 14분 엔드릭의 로빙 슈팅과 후반 17분 기마랑이스의 슈팅이 이어졌지만, 번번이 뉠란 골키퍼의 벽에 가로막혔다. 탄탄한 수비로 버텨낸 노르웨이에는 해결사 홀란이 있었다. 후반 34분 안드레아스 시엘데루프가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 홀란이 타점 높은 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 잡은 홀란은 후반 45분 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅으로 추가골을 작렬하며 승부에 쐐기를 박았다. 상대 수비를 앞에 두고 골문 구석을 찌른 완벽한 득점이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질 선수들이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 홀란에게 멀티골을 허용한 뒤 낙담하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이날 멀티골을 기록한 홀란은 대회 7호골 고지에 오르며 리오넬 메시, 킬리언 음바페와 함께 월드컵 득점 공동 선두로 도약했다. 브라질은 후반 추가시간 네이마르가 페널티킥으로 1골을 만회했으나 승부를 뒤집기에는 시간이 부족했다. 브라질을 상대로 통산 5경기 무패(3승 2무)의 천적 관계를 입증한 노르웨이는 잉글랜드-멕시코전 승자와 준결승 진출을 다툰다. psoq1337@newspim.com 2026-07-06 07:22

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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