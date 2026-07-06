밸로프, 중국 판호 확보·현지화 확대 추진

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상해 자회사 개발 조직 중심으로 현지 서비스 체계 구축

'크리티카 온라인'·'블레스 언리쉬드' 등 판호 기대



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 게임 퍼블리싱 플랫폼 기업 밸로프가 중국 판호 확보와 현지 서비스 확대를 추진한다.

밸로프는 10년 이상 축적한 중국 사업 인프라와 현지 개발 조직을 기반으로 주요 타이틀의 중국 판호 획득과 중국 본토 서비스 준비를 진행한다고 6일 밝혔다. 회사는 중국 직접 진출 역량을 중국 시장 확대의 주요 기반으로 보고 있다.

밸로프는 2010년 중국 상해 자회사 'MIRACLE TECHNOLOGY'를 설립했다. 회사는 해당 자회사를 약 100명 규모의 개발 조직으로 운영하고 있다. 상해 자회사는 외자판호 대응, 현지화 빌드 개발, 실시간 라이브 서비스 등을 담당한다.

밸로프 로고. [사진=밸로프]

밸로프는 이 조직을 통해 외부 개발사에 맡기지 않고 중국 서비스에 필요한 개발과 운영을 자체적으로 수행하는 체계를 구축했다. 중국 시장의 규제와 서비스 환경에 대응하기 위해 현지 개발 조직을 중심으로 라이브 서비스 운영, 콘텐츠 현지화, 신규 기능 개발을 진행하고 있다.

중국 서비스 성과도 일부 확보했다. 지난해 중국 외자판호를 획득한 'R2Beat'는 정식 서비스 이후 운영을 이어가고 있다. 회사는 'R2Beat'를 통해 중국 내 서비스 운영 경험을 축적하고 있다고 설명했다.

액션 역할수행게임(RPG) '크리티카 온라인'도 중화권 서비스를 준비하고 있다. 상해 자회사가 개발을 주도하며 현지 서비스 환경에 맞춘 콘텐츠와 시스템을 구축하고 있다. 앞서 대만·홍콩·마카오 지역에서 진행한 현지 테스트에서는 서비스 개시 다음 날 잔존율 약 64%를 기록했다.

밸로프는 향후 중국 서비스 개발도 중국 개발 조직이 담당할 예정이라고 밝혔다. 기존 서비스 운영과 함께 신규 프로젝트의 중국 시장 진출도 단계적으로 확대한다는 계획이다.

밸로프는 '블레스 언리쉬드', '블랙스쿼드' 등 주요 타이틀의 판호가 3분기에 나올 것으로 기대하고 있다. 다만 판호 발급은 중국 당국 심사와 승인 절차에 따라 확정된다.

밸로프 관계자는 "중국은 높은 진입장벽을 갖고 있지만 시장 규모가 큰 지역"이라며 "10년 이상 축적한 현지 사업 경험과 개발 역량, 서비스 노하우를 바탕으로 신규 판호 획득과 중국 시장 서비스를 추진하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com