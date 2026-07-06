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[기자수첩] '민생보다 앞선 검찰개혁'…속도보다 '바른개혁' 절실

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  • 더불어민주당이 2일 후반기 국회 법사위 가동하며 검찰개혁을 최우선 과제로 추진했다.
  • 공소청·중수청 출범 앞두고 형사소송법 개정과 보완수사권 폐지 부작용 논의가 부족하다는 우려가 커지고 있다.
  • 민주당은 속도보다 방향을 중시해 강성 지지층이 아닌 국민 전체 이익을 위한 올바른 검찰개혁에 나서야 한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'보완수사권 폐지' 검찰개혁 부작용 심사숙고
진정한 국민의 지지 받을 수 있는 개혁 절실
강성 지지층만 보면 6·3 지선 재판 명약관화

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 여야의 극한 대치 속에 22대 후반기 국회가 반쪽으로 출발했다. 산적한 민생 입법을 신속 처리하겠다며 단독으로 일부 원 구성을 강행한 더불어민주당이 가장 먼저 꺼내 든 카드는 '검찰개혁'이다.

집권 여당인 민주당은 지난 2일 법제사법위원회 전체회의를 열고 교섭단체 간사와 법안심사 1소위원회 구성 안건을 의결하며 본격적인 상임위 가동에 돌입했다.

검찰개혁은 고(故) 노무현 전 대통령 서거 이후 민주당 핵심 지지층에게 상징적인 의제로 자리매김했다. 민주당 8·17 전당대회를 앞두고 당권 주자들이 경쟁적으로 검찰개혁 완수를 외치는 이유이기도 하다.

배정원 정치부 기자

◆'보완수사권 폐지' 따른 부작용 반드시 '보완' 해야  

앞서 민주당은 검찰청을 폐지하고 공소청과 중대범죄수사청(중수청)을 설치하는 법안을 일방적으로 통과시켰다. 검찰청은 오는 10월 출범 78년 만에 폐지를 앞두고 있다.

하지만 공소청·중수청 출범을 불과 3개월 앞둔 현재까지도 형사소송법 개정 작업이 이뤄지지 않으면서 관계 법령 정비는 물론 조직·인력·예산 후속 작업도 공전하고 있다.

민주당은 뒤늦게 로드맵 일정을 맞추기 위해 입법을 서두르고 있지만 당 안팎에서 제기되는 우려에 대한 숙의는 부족한 실정이다.

이런 가운데 최근 정부는 검사의 보완수사권도 폐지하기로 결정했다. 보완수사권은 검사가 경찰로부터 송치받은 사건을 검토하는 과정에서 기소 여부를 판단하기 위해 부족한 증거나 사실 관계를 추가로 확인·수사할 수 있는 권한이다.

보완수사권을 폐지할 경우 공소시효가 짧은 선거법 위반 사건이나 제한된 기간 내 집중 수사가 필요한 민생 사건에서 실체적 진실 규명이 어려워 질 수 있다는 우려가 나온다. 사건 처리 기간도 길어지는 여러 부작용이 생길 수 있다는 지적도 제기된다. 

◆'개혁 속도' 만큼 '개혁의 방향성' 중요  

검찰개혁은 정치적 선명성을 과시하기 위한 수단이 아니라 국민 기본권을 보호하고 사법체계의 국민 신뢰를 높이기 위한 제도 개혁이어야 한다. 보완책에 대한 충분한 논의가 이뤄지지 않는다면 그에 따른 혼란과 피해는 고스란히 국민에게 돌아갈 수밖에 없다.

민주당은 집권 여당으로서 특정 지지층만이 아닌 국민 전체의 이익을 우선하고 국민이 체감할 수 있는 민생 성과를 만드는 데 당력을 집중해야 한다. 

한 달여 앞으로 다가온 8·17 전당대회에 출마한 당대표 후보들은 이재명 정부의 성공을 위해 뛴다고 입이 닳도록 외치고 있다. 이재명 정부가 성공하는 길이 무엇인지 깊은 성찰과 고민이 필요해 보인다. 강성 지지층만 겨냥한 정치를 하게 되면 6·3 지방선거의 재판이 될 가능성이 높다. 

선거에서 강성 지지층의 1표와 일반 국민의 1표는 똑같은 가치를 지닌다. 2028년 총선과 2030년 대선에서 이기기 위해 누구의 지지를 더 얻어야 하는지는 너무나도 명확하다.

민주당이 '개혁의 속도' 만큼 중시해야 하는 것은 '개혁의 방향성'이라는 것을 명심해야 한다. 선거 후 후회하지 않으려면 국민의 진정한 지지를 받을 수 있는 '빠른 개혁' 보다는 '올바른 개혁'을 해야 한다.   

jeongwon1026@newspim.com

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李대통령 지지율 47.0%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7주 만에 소폭 반등해 47.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 발표됐다.  여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 3일까지 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2525명을 대상으로 진행한 여론조사 집계 결과, 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 47.0%, 부정 평가는 49.2%로 집계됐다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 오후 경남 진주시 경상대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.03 지난주 조사 대비 긍정 평가는 0.5%포인트(p) 오르고 부정 평가는 0.3%p 하락했다. 이 대통령 지지율 부정 평가는 3주째 긍정 평가를 앞서고 있다. 긍·부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±2.0%p) 내인 2.2%p다. '잘 모름'은 2.2%다.  리얼미터는 "정부의 3대 메가 프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다"면서도 "주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그친 것으로 풀이된다"고 진단했다. 지난 2~3일 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%(2.0%p↑), 국민의힘이 40.3%(1.7%p↓)를 기록했다. 또 개혁신당 3.0%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.6%, 기타 정당 3.7%, 무당층 6.5% 순이었다. 양당 격차는 전주 1.0%p에서 2.7%p로 다소 벌어졌으나 오차범위 내 접전 양상을 유지했다. 리얼미터는 민주당의 지지율 상승 요인으로 "호남권을 비롯한 대규모 지역 투자와 산업 육성 정책이 구체적인 성과 기대감으로 이어지며, 중도층 표심을 흡수하면서 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 분석했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "원 구성 대치와 지도부 내홍이 이어지는 상황에서 정부의 호남권 대규모 투자 발표에 대한 강경 대응이 오히려 대구·경북과 보수층의 이탈로 이어진 것으로 풀이된다"고 봤다. 대통령 국정수행 평가와 정당 지지도 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 국정수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-07-06 09:05
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홀란의 노르웨이, 브라질 잡다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 괴물' 엘링 홀란의 왼발이 '영원한 우승 후보' 브라질을 무너뜨렸다. 노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 루터포드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 꺾었다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선에 오른 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강에 진출하는 대이변을 연출했다. 반면 브라질은 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만에 16강에서 탈락하는 수모를 당했다. 이번 패배로 브라질의 '토너먼트 유럽 팀 잔혹사' 징크스도 이어졌다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 경기는 초반부터 치열했다. 노르웨이는 전반 3분 만에 외데고르의 패스를 받은 베르그가 브라질의 골망을 흔들었으나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 삼켰다. 위기를 넘긴 브라질은 전반 11분 마테우스 쿠냐가 페널티킥을 얻어내며 결정적인 기회를 잡았다. 그러나 키커로 나선 브루노 기마랑이스의 슈팅은 노르웨이 외르얀 뉠란 골키퍼의 선방에 막혔다. 뉠란은 방향을 정확히 읽어내며 팀을 위기에서 구했다. 이후 양 팀은 공방전을 주고받았다. 브라질은 비니시우스와 마르티넬리를 앞세워 노르웨이의 골문을 위협했다. 노르웨이는 외데고르와 홀란의 슈팅으로 맞섰으나 전반은 0-0으로 마쳤다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 자신의 두 번째 골을 넣은 뒤 의기양양하게 팬들을 쳐다보고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 후반 들어 브라질은 엔드릭과 네이마르를 차례로 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 후반 14분 엔드릭의 로빙 슈팅과 후반 17분 기마랑이스의 슈팅이 이어졌지만, 번번이 뉠란 골키퍼의 벽에 가로막혔다. 탄탄한 수비로 버텨낸 노르웨이에는 해결사 홀란이 있었다. 후반 34분 안드레아스 시엘데루프가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 홀란이 타점 높은 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 잡은 홀란은 후반 45분 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅으로 추가골을 작렬하며 승부에 쐐기를 박았다. 상대 수비를 앞에 두고 골문 구석을 찌른 완벽한 득점이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질 선수들이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 홀란에게 멀티골을 허용한 뒤 낙담하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이날 멀티골을 기록한 홀란은 대회 7호골 고지에 오르며 리오넬 메시, 킬리언 음바페와 함께 월드컵 득점 공동 선두로 도약했다. 브라질은 후반 추가시간 네이마르가 페널티킥으로 1골을 만회했으나 승부를 뒤집기에는 시간이 부족했다. 브라질을 상대로 통산 5경기 무패(3승 2무)의 천적 관계를 입증한 노르웨이는 잉글랜드-멕시코전 승자와 준결승 진출을 다툰다. psoq1337@newspim.com 2026-07-06 07:22

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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