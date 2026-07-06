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2026.07.06 (월)
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[코인 시황] 반도체 반등·비트코인 6만2000달러 사수…FOMC 의사록·CPI 앞두고 '눈치보기'

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AI 핵심 요약

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  • 미국 시장은 6일 AI·반도체주 반등 속 비트코인이 6만2000달러선에서 방향성을 탐색했다.
  • 지난주 부진한 고용지표로 위험자산 심리가 개선됐지만 이번 주 FOMC 의사록과 14일 CPI 발표를 앞두고 관망세가 짙어졌다.
  • 암호화폐는 이더리움 등 주요 코인이 강세를 이어가는 가운데 스페이스X 나스닥100 편입과 엔화 약세가 비트코인 수급과 향후 흐름의 변수로 부각됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

메모리·AI주 저가매수 유입…이더리움은 주간 12% 급등
코인베이스 AI 오보 논란·스페이스X 나스닥100 편입도 관심

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 6일 미국 증시 개장 전 거래에서 메모리 반도체와 인공지능(AI) 관련 종목이 반등하는 가운데 비트코인은 6만2000달러선 부근에 거래되며 방향성을 탐색하고 있다. 시장은 지난주 예상보다 부진한 미국 고용지표에 안도했지만, 이번 주 공개되는 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록과 소비자물가지수(CPI)를 앞두고는 관망세가 짙어지는 모습이다.

이날 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 샌디스크(SNDK)와 마이크론테크놀로지(MU)는 지난주 급락 이후 저가 매수세가 유입되며 각각 약 3% 상승했다. 네오 클라우드 관련주인 아이렌(IREN)과 사이퍼디지털(CIFR)도 3~6%오르며 반등했다.

AI·반도체주로 자금이 다시 유입되면서 암호화폐는 장중 상승폭을 일부 반납했다. 비트코인은 한때 6만3924달러까지 올랐지만 한국 시간 오후 7시 50분 현재는 6만2700달러 선에 거래되고 있다. 최근 일주일 기준으로는 4.3% 상승하며 6월 말 낙폭을 대부분 만회했다.

비트코인.[사진=로이터 뉴스핌]

지난주 발표된 미국 고용지표가 예상보다 부진하게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 가능성이 낮아졌다는 기대가 위험자산 투자심리를 지지했다. 다만 시장에서는 고용지표 한 번만으로 통화정책 환경이 바뀌었다고 보기는 어렵다는 평가가 나온다.

시장 참가자들의 관심은 오는 14일 발표되는 미국 CPI와 이번 주 공개되는 FOMC 의사록으로 향하고 있다. 두 지표는 연준의 향후 금리 경로를 가늠할 핵심 변수로 꼽힌다.

◆ 이더리움 주간 12% 상승…암호화폐 강세 유지

주요 암호화폐는 AI 관련주의 변동성 확대에도 비교적 견조한 흐름을 이어갔다.

이더리움(ETH)은 최근 일주일 동안 10% 가까이 오른 1766달러를 기록하며 주요 암호화폐 가운데 강한 상승세를 보였다. 솔라나(SOL)는 7.2%, XRP는 7.9%, BNB와 도지코인(DOGE)은 3~5% 상승했다. 하이퍼리퀴드(HYPE)는 5.3% 올랐다.

다만 투자 환경은 여전히 녹록지 않다. 삼성전자와 SK하이닉스 약세로 코스피가 1.4% 하락했고, MSCI 아시아 반도체 지수도 내렸다. 브렌트유는 배럴당 71.70달러로 0.6% 하락해 인플레이션 부담을 일부 덜어줬지만, 달러화는 주요 통화 대비 강세를 이어가며 암호화폐에는 부담 요인으로 작용했다.

그럼에도 시장에서는 암호화폐가 AI 관련주의 조정에도 상대적으로 견조한 흐름을 유지한 점에 주목하고 있다. 지난 분기에는 AI·반도체주가 흔들릴 때마다 암호화폐도 동반 약세를 보였지만 최근에는 자금 흐름이 다소 달라지고 있다는 분석이다.

코인베이스 AI 오보 '망신'…스페이스X 나스닥100 편입

업계에서는 코인베이스(COIN)의 AI 서비스 오류도 화제가 됐다.

코인베이스는 실제 경기가 시작되기 전 노르웨이가 브라질을 3대2로 꺾었다는 잘못된 '속보' 알림을 사용자들에게 발송했다. 실제 경기는 몇 시간 뒤 시작됐으며 결과는 노르웨이의 2대1 승리였다.

브라이언 암스트롱 최고경영자(CEO)는 즉시 조사에 착수했고, 회사 측은 AI 기반 뉴스 시스템을 수정해 같은 오류가 재발하지 않도록 개선했다고 밝혔다.

이번 사건은 코인베이스가 스포츠와 경제지표 등을 대상으로 한 예측시장 서비스를 확대하고 AI 기반 투자 서비스를 강화하는 과정에서 발생해 AI 서비스의 신뢰성 문제가 다시 도마에 올랐다.

시장에서는 암호화폐 관련 기업들의 움직임에도 관심이 쏠리고 있다.

미국 비트코인 채굴업체 아메리칸 비트코인(ABTC)은 리버스 스플릿을 통해 나스닥 상장폐지 위기를 피했고, 일론 머스크의 우주·AI 기업 스페이스X는 나스닥100 지수에 새롭게 편입됐다.

스페이스X는 1만8712개의 비트코인을 보유하고 있으며, 비트코인을 보유한 나스닥100 기업은 테슬라(TSLA), 스트래티지(MSTR), 메르카도리브레(MELI), 스페이스X 등 4곳으로 늘어났다. 시장에서는 나스닥100 편입으로 인덱스 펀드 자금 유입이 확대되면서 스페이스X 주식에 대한 수요가 증가할 가능성에 주목하고 있다.

이 밖에도 투자자들은 지정학적 리스크와 엔화 약세를 주요 변수로 보고 있다. 최근 비트코인은 달러 대비 엔화 가치와 높은 역상관관계를 보이며 엔화 약세가 이어질수록 상승 압력을 받는 흐름을 나타내고 있다. 다만 달러 강세와 AI 투자심리 둔화가 이어지는 만큼 시장은 CPI 발표 전까지 뚜렷한 방향성을 찾기 어려울 것이라는 전망이 우세하다.

koinwon@newspim.com

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李대통령 지지율 47.0%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7주 만에 소폭 반등해 47.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 발표됐다.  여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 3일까지 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2525명을 대상으로 진행한 여론조사 집계 결과, 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 47.0%, 부정 평가는 49.2%로 집계됐다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 오후 경남 진주시 경상대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.03 지난주 조사 대비 긍정 평가는 0.5%포인트(p) 오르고 부정 평가는 0.3%p 하락했다. 이 대통령 지지율 부정 평가는 3주째 긍정 평가를 앞서고 있다. 긍·부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±2.0%p) 내인 2.2%p다. '잘 모름'은 2.2%다.  리얼미터는 "정부의 3대 메가 프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다"면서도 "주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그친 것으로 풀이된다"고 진단했다. 지난 2~3일 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%(2.0%p↑), 국민의힘이 40.3%(1.7%p↓)를 기록했다. 또 개혁신당 3.0%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.6%, 기타 정당 3.7%, 무당층 6.5% 순이었다. 양당 격차는 전주 1.0%p에서 2.7%p로 다소 벌어졌으나 오차범위 내 접전 양상을 유지했다. 리얼미터는 민주당의 지지율 상승 요인으로 "호남권을 비롯한 대규모 지역 투자와 산업 육성 정책이 구체적인 성과 기대감으로 이어지며, 중도층 표심을 흡수하면서 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 분석했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "원 구성 대치와 지도부 내홍이 이어지는 상황에서 정부의 호남권 대규모 투자 발표에 대한 강경 대응이 오히려 대구·경북과 보수층의 이탈로 이어진 것으로 풀이된다"고 봤다. 대통령 국정수행 평가와 정당 지지도 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 국정수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-07-06 09:05
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홀란의 노르웨이, 브라질 잡다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 괴물' 엘링 홀란의 왼발이 '영원한 우승 후보' 브라질을 무너뜨렸다. 노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 루터포드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 꺾었다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선에 오른 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강에 진출하는 대이변을 연출했다. 반면 브라질은 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만에 16강에서 탈락하는 수모를 당했다. 이번 패배로 브라질의 '토너먼트 유럽 팀 잔혹사' 징크스도 이어졌다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 경기는 초반부터 치열했다. 노르웨이는 전반 3분 만에 외데고르의 패스를 받은 베르그가 브라질의 골망을 흔들었으나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 삼켰다. 위기를 넘긴 브라질은 전반 11분 마테우스 쿠냐가 페널티킥을 얻어내며 결정적인 기회를 잡았다. 그러나 키커로 나선 브루노 기마랑이스의 슈팅은 노르웨이 외르얀 뉠란 골키퍼의 선방에 막혔다. 뉠란은 방향을 정확히 읽어내며 팀을 위기에서 구했다. 이후 양 팀은 공방전을 주고받았다. 브라질은 비니시우스와 마르티넬리를 앞세워 노르웨이의 골문을 위협했다. 노르웨이는 외데고르와 홀란의 슈팅으로 맞섰으나 전반은 0-0으로 마쳤다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 자신의 두 번째 골을 넣은 뒤 의기양양하게 팬들을 쳐다보고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 후반 들어 브라질은 엔드릭과 네이마르를 차례로 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 후반 14분 엔드릭의 로빙 슈팅과 후반 17분 기마랑이스의 슈팅이 이어졌지만, 번번이 뉠란 골키퍼의 벽에 가로막혔다. 탄탄한 수비로 버텨낸 노르웨이에는 해결사 홀란이 있었다. 후반 34분 안드레아스 시엘데루프가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 홀란이 타점 높은 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 잡은 홀란은 후반 45분 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅으로 추가골을 작렬하며 승부에 쐐기를 박았다. 상대 수비를 앞에 두고 골문 구석을 찌른 완벽한 득점이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질 선수들이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 홀란에게 멀티골을 허용한 뒤 낙담하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이날 멀티골을 기록한 홀란은 대회 7호골 고지에 오르며 리오넬 메시, 킬리언 음바페와 함께 월드컵 득점 공동 선두로 도약했다. 브라질은 후반 추가시간 네이마르가 페널티킥으로 1골을 만회했으나 승부를 뒤집기에는 시간이 부족했다. 브라질을 상대로 통산 5경기 무패(3승 2무)의 천적 관계를 입증한 노르웨이는 잉글랜드-멕시코전 승자와 준결승 진출을 다툰다. psoq1337@newspim.com 2026-07-06 07:22

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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