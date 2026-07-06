[종합] 캐나다 60조 잠수함 사업, 독일 TKMS 품으로…한화오션·HD현대중공업 수주 불발

글로브앤드메일 "TKMS 우선협상대상자 선정" 보도

'바이 유러피안'·절충교역 정책 영향 분석

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 한국의 한화오션과 HD현대중공업이 최대 60조원 규모의 캐나다 차세대 잠수함 사업(CPSP) 수주전에서 고배를 마신 것으로 전해졌다.

업계에서는 한국 조선업계가 강점으로 내세운 빠른 납기와 기술력에도 불구하고, 캐나다의 유럽 방산 협력 기조와 절충교역(ITB) 정책에서 독일에 밀렸다는 분석이 나온다.

6일(현지시간) 업계에 따르면 캐나다 일간지 글로브앤드메일은 캐나다 정부가 캐나다 초계잠수함사업(CPSP)의 우선협상대상자로 독일 티센크루프마린시스템스(TKMS)를 선정했다고 보도했다.

한국 시각으로 6월 4일부터 5일(캐나다 현지시각으로는 6월 3일부터 4일)까지 캐나다 서부 해상에서 진행된 한국-캐나다 해군 연합협력훈련에서 한국 해군 잠수함 도산안창호함(3000톤급)과 호위함 대전함(FFG, 3100톤급), 캐나다 해군 잠수함 코너브룩함(2200톤급)과 호위함 오타와함(FFH, 4000톤급)이 전술기동을 하고 있다. 아래에서부터 도산안창호함, 오타와함, 대전함. [사진=해군 제공] 2026.06.06 gomsi@newspim.com

마크 카니 캐나다 총리는 이날 오후(현지시간) 노바스코샤주 핼리팩스에서 캐나다 안보 강화 계획을 발표하면서 차세대 잠수함 사업 계획도 함께 공개할 예정이다. 핼리팩스는 캐나다 해군의 핵심 기지가 있는 지역으로, 업계에서는 이 자리에서 최종 사업자가 공식 발표될 것으로 보고 있다.

CPSP는 캐나다 왕립해군이 운용 중인 2400t급 빅토리아급 잠수함 4척을 2030년대 중반까지 최대 3000t급 디젤 잠수함 12척으로 교체하는 초대형 사업이다. 잠수함 건조 비용뿐 아니라 향후 30년간 유지·보수·정비(MRO) 계약까지 포함하면 전체 사업 규모는 최대 600억 캐나다달러(약 60조원)에 달할 것으로 추산된다.

최종 후보는 한화오션과 독일·노르웨이 컨소시엄인 TKMS로 압축됐으며, 한국 측에서는 HD현대중공업도 한화오션과 함께 사업 제안에 참여하며 막판까지 치열한 경쟁을 벌여왔다.

업계에서는 한국이 가격 경쟁력과 건조 기간, 잠수함 기술력에서는 높은 평가를 받았지만 캐나다 정부가 유럽 방산업체와의 협력 확대를 우선시한 점이 결정적인 영향을 미친 것으로 보고 있다. 특히 캐나다의 절충교역 제도인 ITB(Industrial and Technological Benefits) 정책과 유럽 방산 공급망 강화 전략이 TKMS에 유리하게 작용했다는 분석이다.

이날 국내 증시에서는 사업자 발표를 앞두고 기대감이 반영되며 한화오션 주가가 강세를 보였다. 이날 장중 한화오션은 한때 15% 넘게 급등하기도 했다.

이번 수주가 최종적으로 TKMS에 돌아간 것으로 확인될 경우 한국 조선·방산업계는 해외 최대 규모 잠수함 사업 수주 기회를 놓치게 된다. 다만 업계에서는 캐나다를 비롯한 북미와 유럽의 해군 전력 증강 수요가 확대되고 있는 만큼 향후 다른 잠수함 및 함정 사업에서 추가 기회를 모색할 것으로 전망하고 있다.

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