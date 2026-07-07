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2026.07.07 (화)
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WSJ "한국 증시, 오징어 게임 될 수도"…외국인 이탈·레버리지 경고

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  • WSJ는 6일 한국 증시가 1년간 급등 뒤 과열됐다고 진단했다.
  • 코스피 변동성은 커졌고 레버리지 상품이 낙폭을 키웠다.
  • 외국인 자금 이탈 속에 개인 투자자 손실 우려가 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

코스피 1년 165% 급등 뒤 극심한 변동성…2% 이상 등락만 77번
삼성전자·SK하이닉스에 쏠린 지수, 레버리지 상품이 출렁임 키워
WSJ "외국인 발 빼면 손실은 개미 몫"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 월스트리트저널(WSJ)이 세계 최고 성적을 낸 한국 증시가 넷플릭스 드라마 '오징어 게임'처럼 될 위험이 있다고 진단했다. 한국 증시의 과열과 레버리지 상품 위험을 짚으며, 외국인 투자자들이 시장에서 발을 빼고 있다는 것이다.

WSJ은 '세계에서 가장 뜨거운 시장이 오징어 게임이 될 위험에 처했다(World's Hottest Market Risks Becoming a Squid Game)'는 제목의 6일(현지시간)자 마켓츠 A.M. 뉴스레터에서 한국 증시가 지난 1년간 165% 올랐지만 그 과정이 극심한 변동성으로 점철됐다고 지적했다.

신문에 따르면 지난 2일 종가까지 1년간 코스피지수가 2% 이상 움직인 날은 77번으로, 다섯 번에 그친 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 대조됐다. 3% 넘게 출렁인 날도 44번, 5% 이상 움직인 날도 23번에 달했다.

WSJ는 이 변동성이 지수의 대부분을 차지하는 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목에 갈수록 좌우되고 있으며, 오르내리는 장에서 강제로 매매하는 레버리지 상품이 이를 증폭시켰다고 분석했다. 한국에서 이런 상품을 사려면 투자자가 시험을 치러야 할 만큼 위험이 크고, 중앙은행을 비롯한 당국이 우려를 나타내며 투기 억제책을 모색하고 있다고 전했다. 지난 5월 국내 상품이 허용되기 전에는 한국 투자자들이 해외 상장 유사 상장지수펀드(ETF)를 사들였는데, SK하이닉스 일간 변동폭을 두 배로 추종하는 홍콩의 한 펀드는 세계 최대 레버리지 단일 종목 상품이 되기도 했다고 소개했다.

WSJ는 이런 열기를 '카지노'에 빗대며, 파티가 끝나면 손실은 대부분 국내 개인 투자자의 몫으로 남을 수 있다고 우려했다. 매크로·퀀트 헤지펀드 아르케비움캐피털의 창업자 막상스 비소는 WSJ에 이토록 뚜렷한 분열은 좀처럼 본 적이 없다며, 행동을 좇는 개인 투자자에게 "변동성은 곧 매력"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 코스피가 전장 종가보다 98.48포인트(1.22%) 상승한 8186.82로, 코스닥은 전장 종가보다 2.01포인트(0.23%) 하락한 866.40으로 거래가 시작된 가운데 6일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 종가보다 2원 오른 1527.6원에 주간거래를 시작했다. 2026.07.06 yeawon2@newspim.com

WSJ는 외국인 순유출이 올 상반기에만 1000억 달러(약 154조 원)를 넘었고 6월 한 달에만 300억 달러에 달했다고 전했다. 신문은 인구 5100만 명의 한국 증시가 이제 세계 최대 시장 중 하나가 됐다면서, 국내 투자자들이 얼마나 더 베팅할 수 있을지, 그리고 상황이 악화할 때 누구에게 팔 수 있을지 의문을 제기했다.

다만 외국인 매도를 두고 다른 해석도 있다. 지난달 8일 CNBC에 따르면 노무라의 체탄 세스 아시아태평양 주식전략가는 외국인 매도가 한국 펀더멘털 악화 때문이 아니라 지수 내 비중 급등에 따른 기계적 매도라고 진단했다. 한국 주식이 급등하면서 글로벌·신흥국 지수 내 비중이 커지자, 액티브 펀드매니저들이 포트폴리오·리스크 한도를 지키기 위해 비중을 줄일 수밖에 없다는 것이다.

세스 전략가는 "투자자들이 한국을 부정적으로 보는 것 같지는 않다. 지금은 기계적인 국면"이라고 말했다. 실제로 골드만삭스는 한국 주식에 강세론을 유지하며 12개월 코스피 목표치를 1만2000으로 올리기도 했다.

이런 우려가 현실로 드러난 국면도 있었다. 지난달 23일 블룸버그통신은 한국 주식이 사상 최고에서 급락하며, 올해 세계 최고 성적을 낸 시장의 특징이 된 또 한 번의 큰 폭 출렁임을 연출했다고 전했다. 당시 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주에 매도세가 몰리며 코스피가 하루 만에 크게 밀렸고, 레버리지 ETF발 강제 청산이 낙폭을 키웠다는 진단이 나왔다.

WSJ는 미국에서 외국인 대탈출이 벌어질 가능성은 없다면서도, 한국 투자자들이 언젠가 치를 대가가 미국 규제 당국에도 교훈이 될 수 있다고 봤다. 역사상 손꼽히게 고평가되고 집중된 증시 상황에서 미국 역시 위험한 상품을 승인하고 안전장치를 걷어냈다는 이유에서다.

mj72284@newspim.com

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李대통령 지지율 47.0%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7주 만에 소폭 반등해 47.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 발표됐다.  여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 3일까지 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2525명을 대상으로 진행한 여론조사 집계 결과, 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 47.0%, 부정 평가는 49.2%로 집계됐다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 오후 경남 진주시 경상대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.03 지난주 조사 대비 긍정 평가는 0.5%포인트(p) 오르고 부정 평가는 0.3%p 하락했다. 이 대통령 지지율 부정 평가는 3주째 긍정 평가를 앞서고 있다. 긍·부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±2.0%p) 내인 2.2%p다. '잘 모름'은 2.2%다.  리얼미터는 "정부의 3대 메가 프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다"면서도 "주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그친 것으로 풀이된다"고 진단했다. 지난 2~3일 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%(2.0%p↑), 국민의힘이 40.3%(1.7%p↓)를 기록했다. 또 개혁신당 3.0%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.6%, 기타 정당 3.7%, 무당층 6.5% 순이었다. 양당 격차는 전주 1.0%p에서 2.7%p로 다소 벌어졌으나 오차범위 내 접전 양상을 유지했다. 리얼미터는 민주당의 지지율 상승 요인으로 "호남권을 비롯한 대규모 지역 투자와 산업 육성 정책이 구체적인 성과 기대감으로 이어지며, 중도층 표심을 흡수하면서 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 분석했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "원 구성 대치와 지도부 내홍이 이어지는 상황에서 정부의 호남권 대규모 투자 발표에 대한 강경 대응이 오히려 대구·경북과 보수층의 이탈로 이어진 것으로 풀이된다"고 봤다. 대통령 국정수행 평가와 정당 지지도 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 국정수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-07-06 09:05
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홀란의 노르웨이, 브라질 잡다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 괴물' 엘링 홀란의 왼발이 '영원한 우승 후보' 브라질을 무너뜨렸다. 노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 루터포드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 꺾었다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선에 오른 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강에 진출하는 대이변을 연출했다. 반면 브라질은 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만에 16강에서 탈락하는 수모를 당했다. 이번 패배로 브라질의 '토너먼트 유럽 팀 잔혹사' 징크스도 이어졌다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 경기는 초반부터 치열했다. 노르웨이는 전반 3분 만에 외데고르의 패스를 받은 베르그가 브라질의 골망을 흔들었으나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 삼켰다. 위기를 넘긴 브라질은 전반 11분 마테우스 쿠냐가 페널티킥을 얻어내며 결정적인 기회를 잡았다. 그러나 키커로 나선 브루노 기마랑이스의 슈팅은 노르웨이 외르얀 뉠란 골키퍼의 선방에 막혔다. 뉠란은 방향을 정확히 읽어내며 팀을 위기에서 구했다. 이후 양 팀은 공방전을 주고받았다. 브라질은 비니시우스와 마르티넬리를 앞세워 노르웨이의 골문을 위협했다. 노르웨이는 외데고르와 홀란의 슈팅으로 맞섰으나 전반은 0-0으로 마쳤다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 자신의 두 번째 골을 넣은 뒤 의기양양하게 팬들을 쳐다보고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 후반 들어 브라질은 엔드릭과 네이마르를 차례로 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 후반 14분 엔드릭의 로빙 슈팅과 후반 17분 기마랑이스의 슈팅이 이어졌지만, 번번이 뉠란 골키퍼의 벽에 가로막혔다. 탄탄한 수비로 버텨낸 노르웨이에는 해결사 홀란이 있었다. 후반 34분 안드레아스 시엘데루프가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 홀란이 타점 높은 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 잡은 홀란은 후반 45분 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅으로 추가골을 작렬하며 승부에 쐐기를 박았다. 상대 수비를 앞에 두고 골문 구석을 찌른 완벽한 득점이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질 선수들이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 홀란에게 멀티골을 허용한 뒤 낙담하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이날 멀티골을 기록한 홀란은 대회 7호골 고지에 오르며 리오넬 메시, 킬리언 음바페와 함께 월드컵 득점 공동 선두로 도약했다. 브라질은 후반 추가시간 네이마르가 페널티킥으로 1골을 만회했으나 승부를 뒤집기에는 시간이 부족했다. 브라질을 상대로 통산 5경기 무패(3승 2무)의 천적 관계를 입증한 노르웨이는 잉글랜드-멕시코전 승자와 준결승 진출을 다툰다. psoq1337@newspim.com 2026-07-06 07:22

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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