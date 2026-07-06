모간스탠리 "미 반도체 약세는 순환 신호…하이퍼스케일러·경기소비재로 자금 이동"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 최근 미국 반도체주의 약세가 시장 상승세가 넓어지는 신호라는 분석이 나왔다. 투자자들이 인공지능(AI) '하이퍼스케일러'는 물론 경기소비재와 운송, 바이오테크 종목으로 눈을 돌릴 것이라는 진단이다.

투자은행(IB) 모간스탠리는 6일(현지시간)자 보고서에서 데이터센터에 대규모로 투자하는 기술 기업을 뜻하는 하이퍼스케일러가 AI 사이클 전환 속에 반도체주에서 빠져나오는 자금의 수혜를 볼 수 있다고 밝혔다.

알파벳과 아마존 등이 AI 인프라 확충에 수십억 달러를 쏟아부으며 반도체 기업 주가를 치솟게 했지만, AI 제품이 그 지출을 정당화할 만한 수익을 낼 수 있다는 분명한 증거는 아직 나오지 않았다. 모간스탠리는 단기적으로 설비투자(capex)에 더 큰 절제가 나타날 수 있으며, 하이퍼스케일러 주가는 이미 부진한 시기를 지나왔다고 봤다.

실제로 알파벳과 아마존, 메타플랫폼스 등은 지난 6월 대거 매도세에 시달린 반면 필라델피아 반도체지수(SOX)는 같은 달 11% 급등했다. 그러나 최근 2주간 반도체지수는 11% 넘게 하락했고, 월가 7대 기술주를 추종하는 라운드힐 매그니피센트7 상장지수펀드(ETF)는 잃었던 상승분을 일부 회복했다.

모간스탠리는 시장이 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 기대를 낮춰 잡고 있는 점과 국제 유가 하락이 뜨거웠던 반도체 거래에서 자금이 빠져나오는 순환을 부추기고 있다고 분석했다. 이에 따라 경기소비재와 운송, 바이오테크 관련 종목이 이번 순환의 수혜를 볼 수 있다고 전망했다.

아마존웹서비스(AWS) 로고 [사진=블룸버그]

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