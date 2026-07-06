뉴욕증시 개장 전 특징주, 반도체주 일제 반등…ASML 목표가 상향에 '장비주 강세'

AI 핵심 요약beta
- 뉴욕증시는 6일 개장 전 반도체주가 AI 투자 기대와 목표가 상향으로 일제히 반등했다
- ASML·램리서치 등 반도체 장비주와 인텔·AMD·브로드컴이 증권사 목표가 상향에 힘입어 강세를 보였다
- 데이터독은 투자의견 하향으로 약세를 나타냈고 T모바일은 투자 의견 상향으로 소폭 상승했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 6일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 인공지능(AI) 투자 확대 기대와 증권사 목표주가 상향에 힘입어 반도체주가 일제히 반등하고 있다.
지난주 두 거래일 연속 급락했던 반도체 업종에 저가 매수세가 유입되는 가운데, 주요 장비주와 AI 반도체 관련 종목들이 강세를 보이고 있다. 반면 일부 소프트웨어 종목은 증권사 투자의견 하향 여파로 약세를 나타냈다.
▶ 상승 종목
◆ 인텔(INTC)·AMD(AMD)·브로드컴(AVGO)
지난주 두 거래일 11% 넘게 하락했던 아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX)가 이날 개장 전 거래에서 3.7% 이상 반등했다.
인텔은 3.6%, AMD는 3.9%, 브로드컴은 4% 가까이 상승하며 반도체 업종 전반의 반등을 이끌었다.
◆ ASML(ASML)
ASML은 개장 전 거래에서 4% 넘게 상승했다.
번스타인이 목표주가를 기존보다 30% 이상 높은 2300달러로 상향 조정한 영향으로 풀이된다. 번스타인은 인공지능(AI) 투자 확대에 따라 로직과 D램 생산능력이 전례 없는 속도로 증가할 것으로 예상하며 실적 전망을 높였다고 설명했다.
◆ 램리서치(LRCX)·어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)·KLA(KLAC)
반도체 장비주도 강세를 나타냈다.
모간스탠리가 세 기업의 목표주가를 일제히 상향 조정한 영향이다. 램리서치는 4% 이상 상승하며 S&P500 편입 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했고, 어플라이드 머티어리얼즈와 KLA도 각각 4% 가까이 올랐다.
◆ T모바일(TMUS)
T모바일은 1% 이상 상승했다.
뱅크오브아메리카(BofA)는 투자 의견을 '중립(Neutral)'에서 '매수(Buy)'로 상향 조정했다. 증권사는 통신업종에 대한 투자심리가 지나치게 위축돼 있으며, 올해 2월 고점 대비 20% 이상 하락한 주가는 과도한 조정이라고 평가했다.
▶ 하락 종목
◆ 데이터독(DDOG)
데이터독은 4% 이상 하락했다.
번스타인은 투자 의견을 '시장수익률 상회(Outperform)'에서 '시장수익률(Market Perform)'로 하향 조정했다. AI 수혜는 기대되지만, 향후 실적은 높은 비교 기준과 비(非) AI 사업 성장 둔화 가능성으로 부담이 될 수 있다고 분석했다.
◆ 컴캐스트(CMCSA)
컴캐스트는 자회사 스카이(Sky)가 영국 방송사 ITV의 TV 사업을 인수한다고 발표한 이후 개장 전 거래에서 0.5%가량 상승했으나 다시 보합 전환했다.
컴캐스트는 최근 미디어 자산 분사를 추진하겠다고 밝힌 바 있다.
koinwon@newspim.com