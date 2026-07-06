한국거래소, 동승 등 4개사 코스닥 예심 접수

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소 코스닥본부가 6일 동승 등 4개사
- 코스닥 상장예비심사 신청 접수했다고 밝혔다
- 동승·셀트릭스·에프엠더블유·엠디에스코리아는
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소 코스닥시장본부는 지난 6월 29일부터 7월 3일까지 동승, 셀트릭스, 에프엠더블유, 엠디에스코리아 등 4개사의 상장예비심사 신청서를 접수했다고 6일 밝혔다.
동승은 일반기업으로 분류, 상장주선인은 NH투자증권이다. 업종은 부동산 임대 및 공급업이며, 주요 제품은 호텔 운영과 패션 임대 등이다. 연결재무제표 기준 2025년 매출액은 799억1500만원, 영업이익은 117억1000만원, 순이익은 140억7300만원이다. 현재 자본금은 54억3800만원, 액면가는 500원이다.
셀트릭스는 벤처기업으로, IBK투자증권이 상장주선인을 맡았다. 업종은 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업이다. 주요 제품은 식품 잔류 유해물질 신속검사 시스템과 반려동물 진단검사 서비스 등이다. 2025년 매출액은 169억7600만원, 영업이익은 55억3400만원, 순이익은 45억4500만원이다. 현재 자본금은 22억1300만원, 액면가는 100원이다.
에프엠더블유도 벤처기업으로, 상장주선인은 유진투자증권이다. 업종은 기타 식품 제조업이며, 주요 제품은 초임계 오메가3 등 건강기능식품이다. 2025년 매출액은 302억8200만원, 영업이익은 60억100만원, 순이익은 47억6200만원이다. 현재 자본금은 9억9600만원, 액면가는 100원이다.
엠디에스코리아는 일반기업으로, 미래에셋증권이 상장주선인을 맡았다. 업종은 기타 식품 제조업이다. 주요 제품은 샐러드 및 간편식류, 젤리류, 기타 소스류 등이다. 2025년 매출액은 979억7200만원, 영업이익은 75억7400만원, 순이익은 65억1200만원이다. 현재 자본금은 25억9500만원, 액면가는 500원이다.
dconnect@newspim.com