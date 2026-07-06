한국거래소, 동승 등 4개사 코스닥 예심 접수

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소 코스닥시장본부는 지난 6월 29일부터 7월 3일까지 동승, 셀트릭스, 에프엠더블유, 엠디에스코리아 등 4개사의 상장예비심사 신청서를 접수했다고 6일 밝혔다.

동승은 일반기업으로 분류, 상장주선인은 NH투자증권이다. 업종은 부동산 임대 및 공급업이며, 주요 제품은 호텔 운영과 패션 임대 등이다. 연결재무제표 기준 2025년 매출액은 799억1500만원, 영업이익은 117억1000만원, 순이익은 140억7300만원이다. 현재 자본금은 54억3800만원, 액면가는 500원이다.

셀트릭스는 벤처기업으로, IBK투자증권이 상장주선인을 맡았다. 업종은 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업이다. 주요 제품은 식품 잔류 유해물질 신속검사 시스템과 반려동물 진단검사 서비스 등이다. 2025년 매출액은 169억7600만원, 영업이익은 55억3400만원, 순이익은 45억4500만원이다. 현재 자본금은 22억1300만원, 액면가는 100원이다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

에프엠더블유도 벤처기업으로, 상장주선인은 유진투자증권이다. 업종은 기타 식품 제조업이며, 주요 제품은 초임계 오메가3 등 건강기능식품이다. 2025년 매출액은 302억8200만원, 영업이익은 60억100만원, 순이익은 47억6200만원이다. 현재 자본금은 9억9600만원, 액면가는 100원이다.

엠디에스코리아는 일반기업으로, 미래에셋증권이 상장주선인을 맡았다. 업종은 기타 식품 제조업이다. 주요 제품은 샐러드 및 간편식류, 젤리류, 기타 소스류 등이다. 2025년 매출액은 979억7200만원, 영업이익은 75억7400만원, 순이익은 65억1200만원이다. 현재 자본금은 25억9500만원, 액면가는 500원이다.

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