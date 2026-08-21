[월간 ANDA] 세금이 묻다: "그 집에 몇 년 살았습니까?"…9월호 발간

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 21일 월간 ANDA 9월호를 발간했다.
- 이번 호는 8월 3일 세제개편안의 부동산 파급효과를 분석했다.
- 양도세·종부세 개편과 시장 변화도 함께 짚었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김영현 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 발행하는 '월간 ANDA' 9월호가 21일 발간됐다.
이번 호는 정부가 지난 8월 3일 발표한 세제개편안을 중심으로, 부동산 시장에 미칠 파급효과를 심층 분석했다. 특히 양도소득세 장기보유특별공제 개편과 종합부동산세 강화, 장기보유특별공제 한도 신설 등 세제 변화의 주요 내용을 구체적으로 짚었다.
개편안이 주택 보유와 매도 전략, 다주택자 및 장기 보유자들의 세 부담에 어떤 변화를 가져올지 살펴보고, 정책 시행 이후 예상되는 시장의 움직임도 전문가 진단을 통해 입체적으로 조명했다.
커버 스토리에서는 ▲양도세 장특공제 '보유'서 '거주'로…10년 살아야 최대 80% ▲'실거주' 아니면 세금 폭탄…은마·잠실5 보유세 두 배 뛴다 ▲고가주택 세 부담 커진다…중저가 시장 '반사이익' 기대 등을 소개한다.
고품격 글로벌 투자 뉴스 GAM(Global Asset Management)에서는 ▲中 낸드 리더 'YMTC'…CXMT와 '메모리 투 톱' 시대 연다 ▲마지막 주자 '엔프레임' 상장 카운트다운…'GPU 잠룡 4강 체제' 퍼즐 완성 ▲쿤룬신, 바이두 AI 제국 성장엔진…XPU로 'AI 연산 독립' 정조준 등을 다뤘다.
재테크 코너에서는 ▲주가 오르는데 공포지수도 뛴다?…월가가 주목한 '이상 신호' ▲종목명 옆 '주의·경고·위험'…내 주식, 사고팔 수 있나요? ▲영수증 없는 '지수형' 여행자보험…실손형 더하면 보장 '쑥' 등의 내용을 소개한다.
이외에도 ▲[주식 고수] 정성인 디에스운용 이사 "지금은 바닥 다지는 국면…종목 선별, 분할매수가 답" ▲[연예 포커스] 숏폼 시대, 다시 쓰기 시작한 사람들…'블로거코어' 열풍 ▲[시승기] 더 뉴 그랜저가 보여준 '소프트웨어 모빌리티'…AI 눈부신 진화도 관심을 끈다.
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yh161225@newspim.com