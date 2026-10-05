한컴재단, 다문화가족 500명과 첫 공식 '어울림 캠프'

AI 핵심 요약beta
- 한글과컴퓨터재단이 4~5일 가평서 캠프를 열었다.
- 수도권 다문화가족 등 500여 명이 첫 공식 행사에 참여했다.
- 재단은 청소년 장학금 전달과 지원 확대를 예고했다.
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한글·전통문화 체험 통해 다문화 화합의 장 마련
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한글과컴퓨터재단이 지난 4~5일 경기도 가평 청리움에서 '다문화 어울림 캠프: 함께하는 즐거움'을 개최했다고 5일 밝혔다.
재단 설립 후 첫 공식 행사로 열린 이번 캠프에는 중국·베트남·필리핀 등 12개국 출신 수도권 다문화가족과 자원봉사자 등 500여 명이 참여했다. 개회식에서는 다문화가정 청소년 30명에게 총 3000만원의 장학금도 전달했다.
참가자들은 1박2일 동안 다문화 합창단 공연과 역사 특강, 가족 게임, 한글 캘리그라피, 세계 음식·전통놀이 체험 등 다양한 프로그램에 참여했다.
한컴재단은 앞으로 한글을 매개로 다문화 청소년 등 미래 세대를 지원하고 한글의 가치와 우수성을 알리는 활동을 확대할 계획이다.
syu@newspim.com