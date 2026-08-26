남양유업, 한컴과 AI 업무혁신 협력...에이전틱 OS 시범 적용

AI 핵심 요약beta
- 남양유업이 26일 한컴과 AI 업무혁신 MOU를 체결했다.
- 양사는 AX 전략과 부서별 AI 과제 발굴에 협력한다.
- 남양유업은 에이전틱 OS 시범 적용을 검토했다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 심재민 인턴기자 = 남양유업은 한글과컴퓨터와 전사 인공지능(AI) 활용 확대 및 업무 프로세스 혁신을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.
협약식은 지난 25일 경기도 성남시 판교 한컴타워에서 허태관 남양유업 경영지원본부장과 진성식 한컴 사업총괄 등 양사 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.
양사는 이번 협약을 통해 AX 전략 수립과 부서별 AI 적용 과제 발굴·분석, 업무 시스템과 연계한 AI 솔루션 지원, AI 도입에 따른 업무 효율화 효과 분석 등에 협력한다.
남양유업은 우선 구매·생산·물류 등 주요 부서의 업무 프로세스를 분석해 AI 적용이 가능한 과제를 발굴하고 한컴의 '에이전틱 OS'를 단계적으로 시범 적용할 계획이다.
에이전틱 OS는 여러 AI 에이전트를 하나의 환경에서 연결·관리·통제할 수 있도록 설계된 플랫폼이다. 남양유업은 이를 활용해 자료 작성과 데이터 분석, 반복 업무 자동화 등 부서별 업무에 AI를 적용하는 방안을 검토한다.
양사는 시범 적용 과정에서 업무시간 단축과 프로세스 개선 효과 등을 분석하고, 검증 결과를 바탕으로 적용 대상과 협력 범위를 확대할 예정이다.
flurry327@newspim.com