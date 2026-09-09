한컴이노스트림, 엔비디아와 AI 인재양성

AI 핵심 요약beta
- 한컴이노스트림이 9일 엔비디아와 AI 인재 양성에 나섰다.
- KDT AI 캠퍼스 첫 기수로 AI 에이전트·로보틱스를 모집했다.
- 교육은 10월 12일부터 6개월간 오프라인으로 진행된다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 한컴 자회사 한컴이노스트림이 엔비디아와 손잡고 국내 인공지능(AI) 실무 인재 양성에 나선다. 한컴이노스트림은 고용노동부가 주관하는 K-디지털 트레이닝(KDT) 'AI 캠퍼스' 사업의 교육 파트너로 참여해 첫 기수 교육생을 모집한다고 9일 밝혔다.
교육과정은 'AI 에이전트'와 '로보틱스' 2개 트랙으로 구성된다. 각각 960시간 규모의 오프라인 집중 과정으로 10월 12일부터 2027년 4월 2일까지 6개월간 운영된다.
판교 'NVIDIA AI 전용 캠퍼스'에서 진행되는 AI 에이전트 과정은 대규모언어모델(LLM), 검색증강생성(RAG), 랭체인 등 최신 기술을 기반으로 생성형 AI 및 자율 에이전트 서비스를 설계·구현하는 커리큘럼으로 구성됐다.
서울 성수동의 로보틱스 과정은 엔비디아 GPU 가속 기술과 아이작 심(Isaac Sim), 강화학습을 결합해 가상 시뮬레이션을 실제 물리 로봇으로 구현하는 기술을 집중 훈련한다.
한컴이노스트림은 국내 최초이자 세계 다섯 번째 엔비디아 DLI(Deep Learning Institute) 공인 교육센터다. DLI 공인 강사와 앰배서더가 직접 참여해 기술 방향 설정부터 심화 코드 리뷰까지 지원한다.
전체 커리큘럼의 30% 이상을 기업 현업 과제 기반의 프로젝트로 구성했다. 수료생은 파트너 기업 실무자와의 네트워킹, 캡스톤 프로젝트 기반 포트폴리오 제작, 1:1 맞춤 취업 컨설팅 혜택을 받는다. 국민내일배움카드 발급 대상자는 교육비 전액을 국비로 지원받으며, 월 최대 40만 원의 훈련장려금도 받을 수 있다. 첫 기수 모집은 9월 18일까지 진행된다.
김연수 한컴이노스트림 대표는 "AI 산업 현장에서는 단순한 이론 습득을 넘어 실제 문제를 주도적으로 풀어낼 수 있는 실무역량이 무엇보다 중요하다"며 "엔비디아의 글로벌 기술 생태계와 한컴이노스트림의 전문 기술교육 역량을 결합해 AI와 로보틱스 산업의 성장을 견인할 최고 수준의 실무형 인재를 체계적으로 양성하겠다"고 말했다.
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