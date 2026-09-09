"농사짓는 로봇 나온다"…대동, 431억 규모 정부 AI반도체 과제 총괄

AI 핵심 요약beta
- 대동이 9일 K-온디바이스 AI반도체 사업 주관기관으로 선정됐다.
- 대동은 무인 농작업 로봇에 국산 AI반도체를 적용한다.
- 2030년까지 농가 실증을 마쳐 무인화 확대에 나선다.
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방제·수확·운반·예찰 무인화 주도
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 미래농업 리딩 기업 대동은 로봇·피지컬 AI(인공지능) 시대 핵심 기술인 온디바이스 AI반도체의 국내 자립 생태계 구축에 농업 대표기업으로 참여한다고 9일 밝혔다.
대동은 산업통상자원부가 주관하는 'K-온디바이스 AI반도체 기술개발' 사업에서 무인 농작업 로봇 분야 총괄주관연구개발기관으로 최종 선정됐다. 이번 과제는 지난 7월부터 2030년 12월까지 총 사업비 약 431억원 규모로 추진되며, 14개 산학연 기관이 참여한다.
국산 AI반도체와 무인 농작업 로봇 플랫폼, 자율 농작업 AI 솔루션을 통합해 방제·수확·운반·예찰 등 주요 농작업의 무인화를 구현하는 것이 핵심 목표다.
정부는 현대자동차, LG전자 등 주요 수요기업과 국내 팹리스·파운드리를 연계해 AI반도체의 개발부터 완제품 실증까지 이어지는 국내 생태계 구축을 추진 중이다. 대동은 농업 분야를 대표해 국산 AI반도체의 농업 로봇 적용과 현장 실증을 주도한다.
외부 서버 없이 기기 자체에서 데이터를 처리하는 '온디바이스 AI'는 통신 환경이 불확실하고 지형 변화가 다양한 농업 현장에서 안정적인 자율 작업을 구현하는 데 필수적이다. 대동은 농기계 개발·운용 노하우와 AI 기술 역량을 바탕으로 과제 전반의 기술 통합과 실증·사업화를 총괄한다.
과제는 ▲농작업 로봇(대동로보틱스 등) ▲AI반도체(모빌린트 등) ▲자율 농작업 AI(대동애그테크 등) 3개 세부과제로 나뉘어 추진된다. 핵심 개발 대상인 AI 시스템온칩(SoC)은 로봇 자체에서 자율주행, 작물 인식, 장애물 회피 등을 실행하도록 설계된다. 대동은 2028년까지 시제품을 확보하고 2030년까지 실제 농가에서 자율 농작업 성능 검증을 마칠 계획이다.
기술 개발이 완료되면 외산 컴퓨팅 모듈 의존도를 낮추고 국산 AI반도체의 농업 분야 적용 기반을 확보하게 된다. 대동은 관련 기술을 무인 로봇뿐만 아니라 트랙터, 이앙기, 콤바인 등 주요 제품군으로 확대해 나갈 방침이다.
원유현 대동 부회장은 "대동이 총괄하는 이번 과제는 AI반도체와 로봇, 자율작업 기술을 하나로 연결해 농업의 지능화와 무인화를 한 단계 앞당기는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.
stpoemseok@newspim.com