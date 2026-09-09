AI부터 첨단 현장지휘까지…미래 소방정책 발굴 나선다

AI 핵심 요약beta
- 중앙소방학교가 9일 제38회 119소방정책 콘퍼런스를 개최한다고 밝혔다.
- AI 활용과 재난대응 개선 등 미래 재난대응 연구과제를 다룬다.
- 최종 발표대회는 17일 열리며 대통령상 등 8개 상을 수여한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 인공지능(AI) 활용부터 재난 대응체계 개선, 첨단 기술 기반 현장지휘까지 미래 재난환경에 대응하기 위한 소방정책 연구성과가 한자리에 모인다.
중앙소방학교는 미래 재난환경에 선제적으로 대응하고 현장 중심의 우수 정책을 발굴하기 위해 '제38회 119소방정책 콘퍼런스'를 개최한다고 9일 밝혔다.
119소방정책 콘퍼런스는 전국 19개 시·도 소방본부 소속 소방공무원이 참여하는 소방정책 연구대회다. 창의적이고 실효성 있는 정책 연구를 통해 소방행정 발전과 현장 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다.
특히 소방 현장에서 실제 발생하는 문제를 연구과제로 발전시키고 이를 정책으로 연결하는 데 초점을 맞췄다. 현장 소방공무원들이 직접 참여해 축적된 경험과 전문성을 정책 연구에 반영함으로써 국민이 체감할 수 있는 정책을 발굴한다는 취지다.
올해는 AI 활용 정책을 비롯해 재난 대응체계 개선, 첨단 기술 기반 현장지휘, 소방교육 혁신, 소방장비 관리체계 고도화 등 급변하는 재난환경에 대응하기 위한 다양한 연구과제가 다뤄진다.
연구논문은 연구 내용과 방법, 정책 도입 가능성 등을 기준으로 1차 심사를 진행한다. 심사 결과 상위 8개 팀이 최종 발표대회에 진출하며, 최종 대회는 오는 17일 중앙소방학교에서 개최된다.
수상팀에는 대통령상 1점과 국무총리상 1점, 행정안전부 장관상 2점, 소방청장상 2점, 중앙소방학교장상 2점이 각각 수여된다. 총상금은 400만원이다.
행사에서는 연구성과 발표와 함께 공주시립합창단 공연과 포토존 등 참가자들의 소통과 화합을 위한 부대행사도 진행된다.
박형열 중앙소방학교장 직무대리는 "119소방정책 콘퍼런스는 현장의 경험과 연구 역량이 결합된 소방정책 혁신의 장"이라며 "국민의 생명과 안전을 지키기 위해서는 현장에 기반한 연구와 정책 개발이 무엇보다 중요하다"고 말했다.
abc123@newspim.com