병원급 의료기관 하반기 비급여 7499억…상급병실료 비중 가장 커

AI 핵심 요약beta
- 복지부와 건보공단이 9일 2025년 하반기 병원급 비급여 진료비가 7499억원이라고 밝혔다.
- 상급병실료 1인실이 561억원으로 가장 많았고 의과 분야가 87.7%를 차지했다.
- 복지부는 도수치료를 관리급여로 적용하고 과잉 비급여 점검을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
의과>치과>한의과 순으로 비중 커
치과 분야 비급여 1순위 '임플란트'
한의과에서는 한약첩약·한방생약제제
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 2025년 하반기 병원급 의료기관의 비급여 진료비 규모가 총 7499억원에 달하는 것으로 집계됐다. 이 중 상급병실료 1인실이 가장 많은 비중을 차지했다.
보건복지부와 국민건강보험공단은 2025년 하반기에 병원급 의료기관을 대상으로 시행한 '2025년도 하반기 비급여 보고제도'의 자료 분석 결과를 9일 공개했다.
비급여 보고제도는 비급여의 현황을 파악하고 국민의 비급여 정보에 대한 알 권리·의료선택권을 보장하기 위해 의료기관이 비급여 진료내역 등을 보고하는 제도다. 전체 의료기관을 대상으로 상반기(3월분 진료내역)에 실시하고 병원급 의료기관을 대상으로 하반기(9월분 진료내역)에 추가 실시한다. 2025년 보고항목은 2024년 1068개 항목 대비 183개 추가돼 총 1251개 항목으로 확대됐다.
2025년 하반기 비급여 보고자료 분석 결과, 병원급 의료기관의 2025년도 9월분 1251개 항목의 비급여 진료비 규모는 총 7499억원이다. 의료기관 종별 비급여 진료비는 병원 3122억원(41.6%), 종합병원 1587억원(21.2%), 상급종합병원 1084억원(14.5%) 순이다.
상반기 6864억원과 비교해 비급여 진료비는 635억원 증가했다. 이는 보고자료를 제출한 의료기관이 4000개소에서 4098개소로 98개소가 늘었기 때문이다. 기관당 평균 비급여 진료비도 1138만원 증가한 영향으로 보인다. 또한, 전체 진료비(급여·비급여) 중 비급여 비중은 상반기 대비 약 0.2%포인트(p) 증가했다.
비급여 보고항목을 진료 분야별로 구분하면 의과 분야가 6577억원(87.7%)으로 가장 컸다. 치과 분야 728억원(9.7%), 한의과 분야 194억원(2.6%) 순이다.
항목별 진료비 규모는 의과 분야에서 상급병실료-1인실이 561억원(8.5%)으로 가장 컸다. 도수치료 552억원(8.4%), 연조직 재건용(치료재료) 281억원(4.3%) 순이다.
치과 분야에서는 치과임플란트(1치당)가 352억원(48.4%), 치간(크라운·crown)이 194억원(26.6%), 치과교정 73억원(10.0%) 순이었다. 한의과 분야에서는 한약첩약·한방생약제제가 144억원(73.9%), 약침술-경혈 45억원(23.1%), 한방물리요법-기타 1억3000만원(0.7%) 순이다.
진료비 규모가 크게 증가한 항목은 연조직 재건용 치료 재료, 척추경막외 유착방지제 등이다. 요양병원과 한방병원 중심으로 기타의 종양치료제-싸이모신알파1 등 암 환자 관련 비급여 항목이 크게 늘었다.
복지부는 지난 7월 1일부터 의과 분야의 진료비 규모 상위 항목인 도수치료를 수가·진료 기준 설정을 통해 관리 급여로 적용했다. 체외충격파치료는 의료계의 자율 시정을 통해 비급여 진료 횟수, 간격, 적응증 등 관리를 위한 기반을 마련했다.
유주헌 건강보험정책국장은 "의료적 필요도를 넘어 국민 의료비에 부담을 주는 과잉 비급여에 대해서는 지속적인 점검을 통해 관리를 강화할 것"이라며 "보고 자료를 활용한 비급여 정보 제공을 확대하는 등 국민의 알권리 보장을 위해 노력하겠다"라고 강조했다.
sdk1991@newspim.com